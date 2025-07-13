أشارككم أول CV أكتبه… رأيكم يهمني"🩷

هي كمحاولة لكتابة سيرة ذاتية مقبولة



لكن عند كتابة سيرة ذاتية لطلب عمل رسمي



الا رحتي للسيبار يخدموهالك تم و يعرفو اللازم

ولا حبيتي تخدميها فالدار من كمبيوتر و حتى من الهاتف

حملي سيرة ذاتية فارغة و اكتبي اللازم



شكرا حبيبتي لمشاركتنا الموضوع

موفقة باذن الله