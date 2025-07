أشارككم أول CV أكتبه… رأيكم يهمني"🩷

﷽، إخوتي في ﷲ اليوم في بداية عمر 27سنة أول مرة أكتب سيرة ذاتية ورغم أني لم اظفر بعمل إلا أني حاولت كتابتها بمساعدة الذكاء الاصطناعي مترجمة باللغتين الإنجليزية والإسبانية فضلا إطلعو عليها ثم قدمو لي بعظ النصائح خاصة أصحاب الخبرة في مجال العمل... وشكر لكم جميعا."أنا بلا عمل وبلا خبرة، لكن بإرادة لا تُهزم"la biografíaاللغة العربيةالاسم الكامل: aya bou....السن: 27 سنةالجنسية: جزائريةالبريد الإلكتروني: ayayoy....... @example.comالهاتف: +213 6xx xxx xxxالصحة النفسية: جيدةالصحة الجسدية: اعاني من نقص في النظرالهدف المهني:أسعى لفرصة مهنية في مجال القانون العقاري أو الإداري، أطور فيها مهاراتي وأسهم في بناء بيئة قانونية عادلة ومنظمة. أتمتع بالجدية، وحب التعلم، والقدرة على العمل الجماعي.التعليم:ماستر في القانون العقاري – جامعة تبسةمعدل: 17 / 20سنة التخرج: 2023المهارات:- الإلمام الجيد بالقوانين العقارية والإدارية الجزائرية- كتابة قانونية وتحليل نصوص- مهارات التواصل والإقناع- استخدام Word وPowerPoint- اللغة العربية: ممتازة- اللغة الإسبانية: .في طور التحسن- اللغة الإنجليزية: في طور التحسنالأنشطة والمشاريع:- إعداد مشروع بحث حول "التحفيظ العقاري في الجزائر"- إنجاز فيديو وثائقي حول العشرية السوداء (في طور الإعداد)- المشاركة في المسابقات الوطنية: قضاء-محامين-محظر قضائي- موثق...الهوايات:- القراءة القانونية- البحث والتوثيق- الكتابة والتعبيرالخبرة: لأملك الخبرة العملية في أي مجال للاسف لاني ولامرة ظفرت بعمل لحد الساعة لكن بإذن الله سأسعى وأجاهد حتى اكتسب الخبرة العلمية والعملية عبر المدى القريب أو عبر المدى البعيدالسيرة الذاتية | Curriculum Vitaeالاسم الكامل:آية ...السن: 27 سنةالجنسية: جزائريةالبريد الإلكتروني: ayayoy.......@example.com الهاتف: +213 6xx xxx xxxالصحة النفسية: جيدةالصحة الجسدية: أعاني من نقص في النظر، لكن أتمتع بقدرة ذهنية وتركيز عالٍ.الهدف المهني:أسعى لفرصة مهنية في مجال القانون العقاري أو الإداري، أطور فيها مهاراتي وأسهم في بناء بيئة قانونية عادلة ومنظمة. أتمتع بالجدية، وحب التعلم، والقدرة على العمل الجماعي والمثابرة رغم التحديات.التعليم:ماستر في القانون العقاري – جامعة تبسة، الجزائرمعدل: 17 / 20سنة التخرج: 2023المهارات:إلمام جيد بالقوانين العقارية والإدارية الجزائريةالكتابة القانونية وتحليل النصوصمهارات التواصل والإقناعاستخدام جيد لبرامج Word وPowerPointاللغة العربية: ممتازةاللغة الفرنسية: في طور التحسناللغة الإنجليزية: في طور التحسنالأنشطة والمشاريع:إعداد بحث حول "التحفيظ العقاري في الجزائر"إعداد فيديو وثائقي حول العشرية السوداء (في طور الإعداد)المشاركة في مسابقات وطنية في مجالات القضاء، المحاماة، التوثيق، المحضر القضائي...الهوايات:القراءة القانونيةالبحث والتوثيقالكتابة والتعبيرالخبرة:لا أملك خبرة مهنية بعد، ولكن لدي إرادة قوية لاكتساب المعرفة والمهارات العملية في أقرب وقت ممكن، سواء على المدى القريب أو البعيد، بإذن الله.ENGLISH VERSIONCurriculum Vitae | Aya Bou...Full Name: Aya BouAge: 27Nationality: Algerian TebessaEmail: ayayoy.......@example.co Phone: +213 6xx xxx xxxMental Health: GoodPhysical Health: I have a slight visual impairment, but strong concentration and mental clarity.Career Objective:I am seeking a professional opportunity in real estate or administrative law where I can develop my skills and contribute to building a fair and efficient legal environment. I am diligent, eager to learn, and capable of working collaboratively and independently.Education:Master’s Degree in Real Estate Law – University of Tebessa, AlgeriaGPA: 17 / 20Graduation Year: 2023Skills:Solid understanding of Algerian real estate and administrative lawLegal writing and text analysisStrong communication and persuasion skillsProficient in Word and PowerPointArabic: FluentIspanich: ImprovingEnglish: ImprovingProjects & Activities:Research project on “Land Registration in Algeria”Documentary video on the Algerian Black Decade (in progress)Participation in national legal competitions (judiciary, law firms, notaries, bailiffs…)Hobbies:Legal readingResearch and documentationWriting and self-expressionExperience:I have not yet had the chance to gain formal work experience, but I am determined to learn and grow both professionally and academically in the near or distant future, with God’s help.VERSIÓN EN ESPAÑOLCurrículum Vitae | Aya Bou...Nombre completo: Aya BouEdad: 27 añosNacionalidad: Argelina TébessaCorreo electrónico: ayayoy.......@example.com Teléfono: +213 6xx xxx xxxSalud mental: BuenaSalud física: Tengo un problema de visión, pero una gran capacidad de concentración y claridad mental.Objetivo profesional:Busco una oportunidad laboral en el ámbito del derecho inmobiliario o administrativo, donde pueda desarrollar mis habilidades y contribuir a un entorno legal justo y eficiente. Soy responsable, con ganas de aprender, y capaz de trabajar en equipo o de forma autónoma.Educación:Máster en Derecho Inmobiliario – Universidad de Tebessa, ArgeliaPromedio: 17 / 20Año de graduación: 2023Habilidades:Buen conocimiento del derecho inmobiliario y administrativo en ArgeliaRedacción legal y análisis de textosComunicación y persuasiónDominio de Word y PowerPointÁrabe: FluidoIspanich: En proceso de mejoraInglés: En proceso de mejoraProyectos y actividades:Investigación sobre "Registro de propiedad en Argelia"Documental sobre la Década Negra en Argelia (en preparación)Participación en concursos nacionales de derecho (jueces, abogados, notarios, alguaciles...)Aficiones:Lectura jurídicaInvestigación y documentaciónEscritura y expresión personalExperiencia:Aún no he tenido experiencia laboral, pero tengo una fuerte motivación para aprender y adquirir conocimientos prácticos y teóricos, ya sea a corto o largo plazo, si Dios quiere.