أشارككم أول CV أكتبه… رأيكم يهمني"🩷

Eay98
:: عضو مُشارك ::
التفاعل 653
الجوائز 35
- تاريخ التسجيل
- 10 جويلية 2022
- المشاركات
- 309
- محل الإقامة
- الجزائر-تبسة-
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 14 ماي 1998
- الوظيفة
- بدون عمل حاليا
- الحالة الإجتماعية
- عزباء
- العمر
- 25 إلى 30 سنة
- الجنس
- أنثى
- الأوسمة
- 3
﷽، إخوتي في ﷲ اليوم في بداية عمر 27سنة أول مرة أكتب سيرة ذاتية ورغم أني لم اظفر بعمل إلا أني حاولت كتابتها بمساعدة الذكاء الاصطناعي مترجمة باللغتين الإنجليزية والإسبانية فضلا إطلعو عليها ثم قدمو لي بعظ النصائح خاصة أصحاب الخبرة في مجال العمل... وشكر لكم جميعا.
"أنا بلا عمل وبلا خبرة، لكن بإرادة لا تُهزم"
la biografía
اللغة العربية
الاسم الكامل: aya bou....
السن: 27 سنة
الجنسية: جزائرية
البريد الإلكتروني: ayayoy....... @example.com
الهاتف: +213 6xx xxx xxx
الصحة النفسية: جيدة
الصحة الجسدية: اعاني من نقص في النظر
الهدف المهني:
أسعى لفرصة مهنية في مجال القانون العقاري أو الإداري، أطور فيها مهاراتي وأسهم في بناء بيئة قانونية عادلة ومنظمة. أتمتع بالجدية، وحب التعلم، والقدرة على العمل الجماعي.
التعليم:
ماستر في القانون العقاري – جامعة تبسة
معدل: 17 / 20
سنة التخرج: 2023
المهارات:
- الإلمام الجيد بالقوانين العقارية والإدارية الجزائرية
- كتابة قانونية وتحليل نصوص
- مهارات التواصل والإقناع
- استخدام Word وPowerPoint
- اللغة العربية: ممتازة
- اللغة الإسبانية: .في طور التحسن
- اللغة الإنجليزية: في طور التحسن
الأنشطة والمشاريع:
- إعداد مشروع بحث حول "التحفيظ العقاري في الجزائر"
- إنجاز فيديو وثائقي حول العشرية السوداء (في طور الإعداد)
- المشاركة في المسابقات الوطنية: قضاء-محامين-محظر قضائي- موثق...
الهوايات:
- القراءة القانونية
- البحث والتوثيق
- الكتابة والتعبير
-الخبرة: لأملك الخبرة العملية في أي مجال للاسف لاني ولامرة ظفرت بعمل لحد الساعة لكن بإذن الله سأسعى وأجاهد حتى اكتسب الخبرة العلمية والعملية عبر المدى القريب أو عبر المدى البعيد
السيرة الذاتية | Curriculum Vitae
الاسم الكامل:
آية ...
السن: 27 سنة
الجنسية: جزائرية
البريد الإلكتروني: ayayoy.......@example.com
الهاتف: +213 6xx xxx xxx
الصحة النفسية: جيدة
الصحة الجسدية: أعاني من نقص في النظر، لكن أتمتع بقدرة ذهنية وتركيز عالٍ.
الهدف المهني:
أسعى لفرصة مهنية في مجال القانون العقاري أو الإداري، أطور فيها مهاراتي وأسهم في بناء بيئة قانونية عادلة ومنظمة. أتمتع بالجدية، وحب التعلم، والقدرة على العمل الجماعي والمثابرة رغم التحديات.
التعليم:
ماستر في القانون العقاري – جامعة تبسة، الجزائرمعدل: 17 / 20سنة التخرج: 2023
المهارات:
إلمام جيد بالقوانين العقارية والإدارية الجزائرية
الكتابة القانونية وتحليل النصوص
مهارات التواصل والإقناع
استخدام جيد لبرامج Word وPowerPoint
اللغة العربية: ممتازة
اللغة الفرنسية: في طور التحسن
اللغة الإنجليزية: في طور التحسن
الأنشطة والمشاريع:
إعداد بحث حول "التحفيظ العقاري في الجزائر"
إعداد فيديو وثائقي حول العشرية السوداء (في طور الإعداد)
المشاركة في مسابقات وطنية في مجالات القضاء، المحاماة، التوثيق، المحضر القضائي...
الهوايات:
القراءة القانونية
البحث والتوثيق
الكتابة والتعبير
الخبرة:
لا أملك خبرة مهنية بعد، ولكن لدي إرادة قوية لاكتساب المعرفة والمهارات العملية في أقرب وقت ممكن، سواء على المدى القريب أو البعيد، بإذن الله.
ENGLISH VERSION
Curriculum Vitae | Aya Bou...
Full Name: Aya Bou
Age: 27
Nationality: Algerian Tebessa
Email: ayayoy.......@example.co
Phone: +213 6xx xxx xxx
Mental Health: GoodPhysical Health: I have a slight visual impairment, but strong concentration and mental clarity.
Career Objective:
I am seeking a professional opportunity in real estate or administrative law where I can develop my skills and contribute to building a fair and efficient legal environment. I am diligent, eager to learn, and capable of working collaboratively and independently.
Education:
Master’s Degree in Real Estate Law – University of Tebessa, AlgeriaGPA: 17 / 20Graduation Year: 2023
Skills:
Solid understanding of Algerian real estate and administrative law
Legal writing and text analysis
Strong communication and persuasion skills
Proficient in Word and PowerPoint
Arabic: Fluent
Ispanich: Improving
English: Improving
Projects & Activities:
Research project on “Land Registration in Algeria”
Documentary video on the Algerian Black Decade (in progress)
Participation in national legal competitions (judiciary, law firms, notaries, bailiffs…)
Hobbies:
Legal reading
Research and documentation
Writing and self-expression
Experience:
I have not yet had the chance to gain formal work experience, but I am determined to learn and grow both professionally and academically in the near or distant future, with God’s help.
VERSIÓN EN ESPAÑOL
Currículum Vitae | Aya Bou...
Nombre completo: Aya Bou
Edad: 27 años
Nacionalidad: Argelina Tébessa
Correo electrónico: ayayoy.......@example.com
Teléfono: +213 6xx xxx xxx
Salud mental: BuenaSalud física: Tengo un problema de visión, pero una gran capacidad de concentración y claridad mental.
Objetivo profesional:
Busco una oportunidad laboral en el ámbito del derecho inmobiliario o administrativo, donde pueda desarrollar mis habilidades y contribuir a un entorno legal justo y eficiente. Soy responsable, con ganas de aprender, y capaz de trabajar en equipo o de forma autónoma.
Educación:
Máster en Derecho Inmobiliario – Universidad de Tebessa, ArgeliaPromedio: 17 / 20Año de graduación: 2023
Habilidades:
Buen conocimiento del derecho inmobiliario y administrativo en Argelia
Redacción legal y análisis de textos
Comunicación y persuasión
Dominio de Word y PowerPoint
Árabe: Fluido
Ispanich: En proceso de mejora
Inglés: En proceso de mejora
Proyectos y actividades:
Investigación sobre "Registro de propiedad en Argelia"
Documental sobre la Década Negra en Argelia (en preparación)
Participación en concursos nacionales de derecho (jueces, abogados, notarios, alguaciles...)
Aficiones:
Lectura jurídica
Investigación y documentación
Escritura y expresión personal
Experiencia:
Aún no he tenido experiencia laboral, pero tengo una fuerte motivación para aprender y adquirir conocimientos prácticos y teóricos, ya sea a corto o largo plazo, si Dios quiere.
"أنا بلا عمل وبلا خبرة، لكن بإرادة لا تُهزم"
la biografía
اللغة العربية
الاسم الكامل: aya bou....
السن: 27 سنة
الجنسية: جزائرية
البريد الإلكتروني: ayayoy....... @example.com
الهاتف: +213 6xx xxx xxx
الصحة النفسية: جيدة
الصحة الجسدية: اعاني من نقص في النظر
الهدف المهني:
أسعى لفرصة مهنية في مجال القانون العقاري أو الإداري، أطور فيها مهاراتي وأسهم في بناء بيئة قانونية عادلة ومنظمة. أتمتع بالجدية، وحب التعلم، والقدرة على العمل الجماعي.
التعليم:
ماستر في القانون العقاري – جامعة تبسة
معدل: 17 / 20
سنة التخرج: 2023
المهارات:
- الإلمام الجيد بالقوانين العقارية والإدارية الجزائرية
- كتابة قانونية وتحليل نصوص
- مهارات التواصل والإقناع
- استخدام Word وPowerPoint
- اللغة العربية: ممتازة
- اللغة الإسبانية: .في طور التحسن
- اللغة الإنجليزية: في طور التحسن
الأنشطة والمشاريع:
- إعداد مشروع بحث حول "التحفيظ العقاري في الجزائر"
- إنجاز فيديو وثائقي حول العشرية السوداء (في طور الإعداد)
- المشاركة في المسابقات الوطنية: قضاء-محامين-محظر قضائي- موثق...
الهوايات:
- القراءة القانونية
- البحث والتوثيق
- الكتابة والتعبير
-الخبرة: لأملك الخبرة العملية في أي مجال للاسف لاني ولامرة ظفرت بعمل لحد الساعة لكن بإذن الله سأسعى وأجاهد حتى اكتسب الخبرة العلمية والعملية عبر المدى القريب أو عبر المدى البعيد
السيرة الذاتية | Curriculum Vitae
الاسم الكامل:
آية ...
السن: 27 سنة
الجنسية: جزائرية
البريد الإلكتروني: ayayoy.......@example.com
الهاتف: +213 6xx xxx xxx
الصحة النفسية: جيدة
الصحة الجسدية: أعاني من نقص في النظر، لكن أتمتع بقدرة ذهنية وتركيز عالٍ.
الهدف المهني:
أسعى لفرصة مهنية في مجال القانون العقاري أو الإداري، أطور فيها مهاراتي وأسهم في بناء بيئة قانونية عادلة ومنظمة. أتمتع بالجدية، وحب التعلم، والقدرة على العمل الجماعي والمثابرة رغم التحديات.
التعليم:
ماستر في القانون العقاري – جامعة تبسة، الجزائرمعدل: 17 / 20سنة التخرج: 2023
المهارات:
إلمام جيد بالقوانين العقارية والإدارية الجزائرية
الكتابة القانونية وتحليل النصوص
مهارات التواصل والإقناع
استخدام جيد لبرامج Word وPowerPoint
اللغة العربية: ممتازة
اللغة الفرنسية: في طور التحسن
اللغة الإنجليزية: في طور التحسن
الأنشطة والمشاريع:
إعداد بحث حول "التحفيظ العقاري في الجزائر"
إعداد فيديو وثائقي حول العشرية السوداء (في طور الإعداد)
المشاركة في مسابقات وطنية في مجالات القضاء، المحاماة، التوثيق، المحضر القضائي...
الهوايات:
القراءة القانونية
البحث والتوثيق
الكتابة والتعبير
الخبرة:
لا أملك خبرة مهنية بعد، ولكن لدي إرادة قوية لاكتساب المعرفة والمهارات العملية في أقرب وقت ممكن، سواء على المدى القريب أو البعيد، بإذن الله.
ENGLISH VERSION
Curriculum Vitae | Aya Bou...
Full Name: Aya Bou
Age: 27
Nationality: Algerian Tebessa
Email: ayayoy.......@example.co
Phone: +213 6xx xxx xxx
Mental Health: GoodPhysical Health: I have a slight visual impairment, but strong concentration and mental clarity.
Career Objective:
I am seeking a professional opportunity in real estate or administrative law where I can develop my skills and contribute to building a fair and efficient legal environment. I am diligent, eager to learn, and capable of working collaboratively and independently.
Education:
Master’s Degree in Real Estate Law – University of Tebessa, AlgeriaGPA: 17 / 20Graduation Year: 2023
Skills:
Solid understanding of Algerian real estate and administrative law
Legal writing and text analysis
Strong communication and persuasion skills
Proficient in Word and PowerPoint
Arabic: Fluent
Ispanich: Improving
English: Improving
Projects & Activities:
Research project on “Land Registration in Algeria”
Documentary video on the Algerian Black Decade (in progress)
Participation in national legal competitions (judiciary, law firms, notaries, bailiffs…)
Hobbies:
Legal reading
Research and documentation
Writing and self-expression
Experience:
I have not yet had the chance to gain formal work experience, but I am determined to learn and grow both professionally and academically in the near or distant future, with God’s help.
VERSIÓN EN ESPAÑOL
Currículum Vitae | Aya Bou...
Nombre completo: Aya Bou
Edad: 27 años
Nacionalidad: Argelina Tébessa
Correo electrónico: ayayoy.......@example.com
Teléfono: +213 6xx xxx xxx
Salud mental: BuenaSalud física: Tengo un problema de visión, pero una gran capacidad de concentración y claridad mental.
Objetivo profesional:
Busco una oportunidad laboral en el ámbito del derecho inmobiliario o administrativo, donde pueda desarrollar mis habilidades y contribuir a un entorno legal justo y eficiente. Soy responsable, con ganas de aprender, y capaz de trabajar en equipo o de forma autónoma.
Educación:
Máster en Derecho Inmobiliario – Universidad de Tebessa, ArgeliaPromedio: 17 / 20Año de graduación: 2023
Habilidades:
Buen conocimiento del derecho inmobiliario y administrativo en Argelia
Redacción legal y análisis de textos
Comunicación y persuasión
Dominio de Word y PowerPoint
Árabe: Fluido
Ispanich: En proceso de mejora
Inglés: En proceso de mejora
Proyectos y actividades:
Investigación sobre "Registro de propiedad en Argelia"
Documental sobre la Década Negra en Argelia (en preparación)
Participación en concursos nacionales de derecho (jueces, abogados, notarios, alguaciles...)
Aficiones:
Lectura jurídica
Investigación y documentación
Escritura y expresión personal
Experiencia:
Aún no he tenido experiencia laboral, pero tengo una fuerte motivación para aprender y adquirir conocimientos prácticos y teóricos, ya sea a corto o largo plazo, si Dios quiere.
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