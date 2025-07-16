أوائل البكالوريا لم يقدمو شيئ للجزائر ... العقلية البالية هي لي دمرتنا😓

﷽ والصلاة والسلام على حبينا الكريم سيدنا وشفيعنا محمد النبي الصادق الامين، اليوم راح نتحدثو على موضوع يتكرر كل سنة وخاصة في فصل الصيف الموضوع هو اوائل البكالوريا؟ الذين لم يقدمو شي للجزائر

اليوم راح نتحدثو على هذا الموضوع الحساس وراح نحاولوا نعرفو ماهم الااسباب الي تخلي اوائل البكالويا في سبات و اختفاء لم يقدمو شي نافع لهذا للبلد ، وراح نعالجو بعظ الامور الا هيا عائق والخلل الي مخلهمش يحقو حتى نجاح لنا،

"فمش كل من جاب معدل عالي… صنع فرق.

ومش كل من صُفّق له… كان يستحق التصفيق.

، نحن ياخوة نعيش كل عام نفس المشهد: صور، جوائز، كلمات ضخمة مثل 'فخر الجزائر' و'عباقرة الأمة'…



و" فلان جاب 19.70!"

و"فلانة الأولى على الوطن!"



لكن السؤال :







أين هم اليوم؟

ماذا قدّموا فعلاً؟

هل كان تفوقهم ضوء حقيقي… أم مجرد وهج مؤقت؟

هذا الأسئلة التي لم أجد لها إجابة؟ مقنعة؟



جبت تساؤل صريح وصرخة نحتاج نسمعوها ككل شعب باه نفيقو شوية ونصلحو عقولنا العمياء الغير مبصرة للحقيقة وفشلنا في تقيم الواقع الذي نعيشه تقيم حقيقي ناضج



نحن في كل صيف، ومع اقتراب إعلان نتائج البكالوريا"، نعيش على وقع نفس المشهد الممل المكرر :

صور أوائل الباك تملأ مواقع التواصل متل صفحات الفيسبوك والتيك توك، وصوت الزغاريد، والحفلات والتهاني عبر اارسائل وااتعليقات وااتفاعلات و، الهدايا، وخاصة المسرحيات المضحكة المستفزة الممجوجة في قصر الشعب،

وتنهال عليهم العبارات الجاهزة:

"نخبة الجزائر!"

"أمل المستقبل!"

"عباقرة الأمة!"

هذه المشهد الفاشل الذي يكرر كل عام

فالسؤال المكرر ؟



وين راهم اليوم؟

وش قدّمو للجزائر؟

أين مشاريعهم؟ اين أفكارهم؟ اين بصمتهم؟ وانا في هذا الموضوع ما جبت لا تهنئة، لا تطبيل…جبت تساؤل صريح وصرخة نحتاج نسمعوها ككل شعب باه نفيقو شوية ونصلحو عقولنا العمياء الغير مبصرة للحقيقة وفشلنا في تقيم الواقع الذي نعيشه تقيم حقيقي ناضجنحن في كل صيف، ومع اقتراب إعلان نتائج البكالوريا"، نعيش على وقع نفس المشهد الممل المكررصور أوائل الباك تملأ مواقع التواصل متل صفحات الفيسبوك والتيك توك، وصوت الزغاريد، والحفلات والتهاني عبر اارسائل وااتعليقات وااتفاعلات و، الهدايا، وخاصة المسرحيات المضحكة المستفزة الممجوجة في قصر الشعب،وتنهال عليهم العبارات الجاهزة:"نخبة الجزائر!""أمل المستقبل!""عباقرة الأمة!"هذه المشهد الفاشل الذي يكرر كل عامفالسؤال المكرر ؟وين راهم اليوم؟وش قدّمو للجزائر؟أين مشاريعهم؟ اين أفكارهم؟ اين بصمتهم؟