تحدي الخمسة كلمات

Oktavio_hinda
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السلام عليكم
اليوم جبتلكم موضوع ترفيهي لتغيير والكل يشاركوهو عبارة عن تحدي بسيط لكن يحتاج إلى إبداع
الفكرة: سأعطيكم 5 كلمات عشوائية والمطلوب أن تكتبوا جملة أو خاطرة تحتوي على كل الكلمات
الكلمات الخمسة:
قهوة – مطر – رسالة – نافذة – انتظار
مثال:
جلست قرب النافذة أحتسي قهوتي أراقب المطر وأعيد قراءة رسالة كنت أنتظرها منذ زمن
هل أنتم مستعدون؟
شاركونا إبداعاتكم وأيضا يمكنكم اقتراح كلمات جديدة للجولة القادمة!
الكلمات
سيارة _ الحقل - بئر - ارانب- خرفان
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