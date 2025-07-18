تحدي الخمسة كلمات



السلام عليكم

اليوم جبتلكم موضوع ترفيهي لتغيير والكل يشاركوهو عبارة عن تحدي بسيط لكن يحتاج إلى إبداع

الفكرة: سأعطيكم 5 كلمات عشوائية والمطلوب أن تكتبوا جملة أو خاطرة تحتوي على كل الكلمات

الكلمات الخمسة:

قهوة – مطر – رسالة – نافذة – انتظار



مثال:

جلست قرب النافذة أحتسي قهوتي أراقب المطر وأعيد قراءة رسالة كنت أنتظرها منذ زمن



هل أنتم مستعدون؟

شاركونا إبداعاتكم وأيضا يمكنكم اقتراح كلمات جديدة للجولة القادمة!



الكلمات



سيارة _ الحقل - بئر - ارانب- خرفان



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