تحدي الخمسة كلمات

Oktavio_hinda

Oktavio_hinda

:: عضو فعّال ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
c020b3ae8d242a7675953f1d76e19496.webp


السلام عليكم
اليوم جبتلكم موضوع ترفيهي لتغيير والكل يشاركوهو عبارة عن تحدي بسيط لكن يحتاج إلى إبداع
الفكرة: سأعطيكم 5 كلمات عشوائية والمطلوب أن تكتبوا جملة أو خاطرة تحتوي على كل الكلمات
الكلمات الخمسة:
قهوة – مطر – رسالة – نافذة – انتظار

مثال:
جلست قرب النافذة أحتسي قهوتي أراقب المطر وأعيد قراءة رسالة كنت أنتظرها منذ زمن

هل أنتم مستعدون؟
شاركونا إبداعاتكم وأيضا يمكنكم اقتراح كلمات جديدة للجولة القادمة!

الكلمات

سيارة _ الحقل - بئر - ارانب- خرفان

لكم الخط
 
توقيع Oktavio_hinda
قائمة تنبيهات [2025]
@حاتم خليفة @rycerz @Fethi.dz @الامين محمد
@سحائب الشوق @Soumia hadj mohammed @saddek06000 @الطيب الجزائري84
@afnene @الصقر الأبيض @MESSI23000 @abdouker
@أبو عاتكة @barca.moha @طمطومة مصطفى @lotfi12
@العَنْقَاءُ @امبارك جميلة @amar hattab @dahman kz
@ناي . . @ALGERIA DZ @سجينة الصمت @فادي محمد
@Hakan @المصممة حنان @ريحان @زاد الرحيل
@أحمدوا @Tama Aliche @sami120 @Moha le sage
@احمدوا @Oktavio_hinda @elmaalii @أم أُنٌَيسة
@شجـ الروح ـون @زهور الشوق @الرومنسي الجاد @*amani*
@maryou1980 @النجم البعيد @EL Aìd Nh @إلياس
@Amoona @Eay98 @أم أنس جنيد @adam 05_27
@ت.أحمد @سـارة @lewaw11274 @space-cowboy
@Hocine 27 @la lune rose @momoam @عاشق اللمة.
@الروسي @CreativePs @secret de coeur @بوعزة عامر 77
@أحلامي @أنفاس الإيمان @الصراحة راحة @♡كارينا♡
@بسمة القلوب @Mehdidaoud @سكون الفجر @Needforspeede
@سعيد2 @ala3eddine @زهيرة تلمسان @Ma$Ter
@جيهان جوجو @angeblue @باتنية و نص @smiley daily
@Amine7N @سعد606 @Zili Na @جمــآنــة
@لمعانُ الأحداق @وۣۗهۣۗہۣۗم @doaausef3li @mbcsat
@النورس @Amine ouar @faith8 @hich86
@karim4algeria @mohalia @جليلوس @وائل المنزلاوي
@بلبالي اسماعيل @YOUSRAyousra @4LI_4LGERI4 @ADLANE44
@sidalibns @yafod @dridi @Iamdetector
@NOUR.DZ @Bouchra zarat @يوسےفے @أفنانوه
@{هِشام} @mounaim05 @abdellahtlemcen @chayat
@HAMZA USMA @saied @Martech @ENG.MARWA
@عبد العليم عثماني @tamadhhor @hassibakhe @Maria bnr
@SINMAR44 @أشرقت @السلطانة @abdoulee20
@rasha holwa @رياض تت @تشلسي4 @زاهية بنت البحر
@skynssine @Abdelghani03 @nadjibdz12 @raawan
@bouziddz @ديكتاتــــــور @Yacine info @afrah djm
@Mohamed elshemy @ch zaki @hassane1987 @نورالدين19
@Bilal Manou @لاريمان @Madjid Farid @Alaa_Eldin
@موناليزا @nobledz @Eradiate @Mohamedzri
@Karim megrous @أم عبد الله @midou@1 @Qusay Legend
@عمار اعمر @safouan @Rahal Oualid @طموحة
@w@hab_39 @أم عبد الواحد @ali_elmilia @Imed703
@elhadi98 @اسلام 25 @aljentel @bijou071
@المعلمة النشطة @xyzwth @ديسق @Oussama.GF
@rezamine @MARYTA @ouafi @الحلم الوردي
@kaka44 @missoum31 @rafid2 @nebbati
@أم أنيسة @BAHMD @زيــن @wadoud3113
@sofiane55 @إعصار @Abde jalil20 @Rochdi.dz
@اميرة اميرة 89 @امورة المنتدى @Mokhito @md amine
@أم الصبيان @الحازم @هدوء المطر @Silent Hill
@Adam120 @ZICO_40 @الورد الأحمر @عزيز1982
@MiRInGI ALGeRia @Ezoemy @خديجة ph @rachid-egle
@Clioess @4algeria @okbadz @MOHA 66
@المقنع @★Dαяĸ-Sтαя★ @bilal berkane @connecter08000
@جزائرية توب @Tarek midou @tunisien93 @امحمد خوجة
@رزان منال @Yousra sa @ليليا مرام @maissa gh
@مباركي أسامة @Adem4dz @اريج عباس @FAY CAL
@osama305 @البشير البشير @فاتن سيلين @bousaid
@جمال عبدلي
 
توقيع Oktavio_hinda
الحب احساس لا مثيل له
 
توقيع habib2

المواضيع المشابهة

issac570
كلمات تركية في لهجة عاصمية (37) الخاتمة
المشاركات
11
المشاهدات
2K
issac570
issac570
sami44
مخلوقات الله تعالى، وتواصلها الرائع.. لغات بلا كلمات
المشاركات
3
المشاهدات
821
**خاطب الحور**
خ
س
كيف تستخرجين كلمات الحب من فم زوجك
المشاركات
13
المشاهدات
2K
سمية25
س
نوال2010
كلمات تأبى النسيان...بقلم رصاصهم...
المشاركات
11
المشاهدات
2K
عروبي
ع
ا
كلمات ليست كالكلمات قرأتها في أحد المنتديا ت
المشاركات
9
المشاهدات
708
المشفر في القلب
ا
العودة
Top Bottom

🔒 نحن نعتمد على الإعلانات من أجل إستمرارية منتدى اللمة الجزائرية لسنين قادمة. هل يمكنك تعطيل مانع الإعلانات أو إضافتنا إلى قائمة المواقع المسموحة بعرض الإعلانات؟ شكرًا 🙏