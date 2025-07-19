عدنا 🎉🎓

Zili Na

Zili Na

:: عضو منتسِب ::
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
لكل من مرّ يوما من ملفي ترك بصمة أو تذكرني ولو بخيط دعاء... أرسل إليكم اليوم باقة من الامتنان مغموسة بالشوق والفرح 🌷

غبت عنكم لفترة وأخبرتكم قبلها أنني سأختفي لبعض الوقت بسبب الدراسة… والحمد لله، ها أنا أعود إليكم اليوم وازف لكم بخبر يُفرح القلب:
تخرّجت واخيرا فعلتها 🎓✨

كانت الرحلة طويل مليئة بالقهوة والسهر، ومغامرات مع الأوراق وملخصات شاهدة على ذلك ليالي الرعد الكثيرة 😂
لكن كل التعب يهون لأني اليوم أعود بشهادة في يدي وبفخر يكاد يفجر قلبي وحنين كبير لأجواء المنتدى وأعضائه الطيبين

اشتقت لكم ولأقلامكم وحتى لمزاحكم في بعض الردود الطريفة وها أنا أعود لأشارككم من جديد... بشغف وحماس اكبر

شكرًا لكل من كنت حاضرة في قلبه، حتى وان لم اكن حاضرة في حروفه
وإلى لقاءات قريبة بإذن الله في ثنايا الحروف والمواضيع
🌷
 
توقيع Zili Na
مرحبا بعودتك من جديدة
إن شاء الله تستفيدي و تفيدي
 
عود حميد وخبر سعيد في ليل حره شديد

ولأنك اطلت الغياب فان العوض لايكون الا مساهمات ومشاركات وتواجد لا انقطاع فيه و لاغياب
الى ان يأذن الله لك بمعركة جديدة يكون فيها الانتصار والنجاح هو النتيجة.

مبارك النجاح و هنيئا الفرح والارتياح
 

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