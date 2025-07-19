Zili Na
:: عضو منتسِب ::
التفاعل 532
الجوائز 20
- تاريخ التسجيل
- 11 مارس 2025
- المشاركات
- 86
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 19 جويلية
- الوظيفة
- طالبة
- الجنس
- أنثى
- الأوسمة
- 1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
لكل من مرّ يوما من ملفي ترك بصمة أو تذكرني ولو بخيط دعاء... أرسل إليكم اليوم باقة من الامتنان مغموسة بالشوق والفرح
غبت عنكم لفترة وأخبرتكم قبلها أنني سأختفي لبعض الوقت بسبب الدراسة… والحمد لله، ها أنا أعود إليكم اليوم وازف لكم بخبر يُفرح القلب:
تخرّجت واخيرا فعلتها
كانت الرحلة طويل مليئة بالقهوة والسهر، ومغامرات مع الأوراق وملخصات شاهدة على ذلك ليالي الرعد الكثيرة
لكن كل التعب يهون لأني اليوم أعود بشهادة في يدي وبفخر يكاد يفجر قلبي وحنين كبير لأجواء المنتدى وأعضائه الطيبين
اشتقت لكم ولأقلامكم وحتى لمزاحكم في بعض الردود الطريفة وها أنا أعود لأشارككم من جديد... بشغف وحماس اكبر
شكرًا لكل من كنت حاضرة في قلبه، حتى وان لم اكن حاضرة في حروفه
وإلى لقاءات قريبة بإذن الله في ثنايا الحروف والمواضيع
لكل من مرّ يوما من ملفي ترك بصمة أو تذكرني ولو بخيط دعاء... أرسل إليكم اليوم باقة من الامتنان مغموسة بالشوق والفرح
غبت عنكم لفترة وأخبرتكم قبلها أنني سأختفي لبعض الوقت بسبب الدراسة… والحمد لله، ها أنا أعود إليكم اليوم وازف لكم بخبر يُفرح القلب:
تخرّجت واخيرا فعلتها
كانت الرحلة طويل مليئة بالقهوة والسهر، ومغامرات مع الأوراق وملخصات شاهدة على ذلك ليالي الرعد الكثيرة
لكن كل التعب يهون لأني اليوم أعود بشهادة في يدي وبفخر يكاد يفجر قلبي وحنين كبير لأجواء المنتدى وأعضائه الطيبين
اشتقت لكم ولأقلامكم وحتى لمزاحكم في بعض الردود الطريفة وها أنا أعود لأشارككم من جديد... بشغف وحماس اكبر
شكرًا لكل من كنت حاضرة في قلبه، حتى وان لم اكن حاضرة في حروفه
وإلى لقاءات قريبة بإذن الله في ثنايا الحروف والمواضيع