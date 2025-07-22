سؤال تطبيق ZOOM

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
السلام عليكم احبتي في اللمة الغالية
اخواني شكون استعمل تطبيق زوم لتقديم الدروس
طريقة تحميله و سعر الاشتراك و سعر الدروس
يعني يشر لنا التطبيق من طأطأ الى السلام عليكم ههههههه
و اذا كاين طريقة نستفيد من التطبيق بشكل مجاني او مسجل للدروس الموجودة فيه
 
توقيع الامين محمد
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صراحة لم استعمله لكن هناك من استعمله زملاء لتدريس خاصة ايام كورونا قالوا ممتاز ابحث عن طريقة العمل به اليوتوب اخي محمد موجودة بالتفصيل الممل
بورك فيك على. المشاركة
 
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