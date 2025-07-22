الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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- تاريخ التسجيل
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- المشاركات
- 18,104
- الحلول المقدمة
- 3
- آخر نشاط
- الجنس
- ذكر
3
- الأوسمة
- 41
السلام عليكم احبتي في اللمة الغالية
اخواني شكون استعمل تطبيق زوم لتقديم الدروس
طريقة تحميله و سعر الاشتراك و سعر الدروس
يعني يشر لنا التطبيق من طأطأ الى السلام عليكم ههههههه
و اذا كاين طريقة نستفيد من التطبيق بشكل مجاني او مسجل للدروس الموجودة فيه
اخواني شكون استعمل تطبيق زوم لتقديم الدروس
طريقة تحميله و سعر الاشتراك و سعر الدروس
يعني يشر لنا التطبيق من طأطأ الى السلام عليكم ههههههه
و اذا كاين طريقة نستفيد من التطبيق بشكل مجاني او مسجل للدروس الموجودة فيه