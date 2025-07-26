لا تستعملوا ماء جافيل مع سائل غسيل الأواني لنتعرف معا على السبب

faith8

faith8

دكتورة صيدلانية
أوفياء اللمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مكانش فيكم لي مدارتش جافال في رغوة المواعن .. علابالك راكي تدمري في صحتك و صحة عايلتك؟!

بزاف سيدات يخلطو جافال مع رغوة الصحون ظنًّا منهم انو ينظف و يعقم ‼️

جيت نثبتلكم العكس .. تبعوني 💬

الجافال فيه مادة هيبوكلوريت الصوديوم NaClO . مادة مطهرة قوية نستعملوها في حالة التنظيف العميق فقط للاسطح

كي نستعملوها في غسل المواعن هاه وش يصرا ⚠️

-بقايا الجافال رح يترسبو في الصحون : حتى لو شطفتيهم ، جزئيات صغيييرة من الكلور النشط رح تبقى ملتصقة في الاواني لي ناكلو فيهم

-هنا الكلور رح يدخل لجسمنا عبر الاكل🍝 و مع تكرار التعرض ، الجسم يبدا يمتص كميات صغيرة منو

و على المدى البعيد يقدر يتسبب في :

-تهيج الاغشية المخاطية لي هوما الفم و المعدة 👄

- يصراولنا اضطرابات هضمية مزمنة

الكبد و الكلى رح يصرالهم اجهاد بسبة انو يحاولو تصفية السموم ⚠️
يرتفع خطر الاصابة بامراض مزمنة

- نزيدكم بلي الكلور يتفاعل مع بقايا عضوية( تاع الدهون ، الاكل .. ) يقدر ينتج مركبات سامة نعيطولها Trihalomethanes (THMs) ☢️

دراسات عديدة داروها العلماء لقاو بلي هاذ المركبات يزيدو احتمال الإصابة ب:

سرطان ( خاصة القولون و المثانة )
مشاكل في الرئة 🫁 و الجلد

مع الوقت اكيد ‼️

✅ لذلك سيدتي الجافال يستعمل فقطططط في تعقيم الاسطح ، الحوض ،و الاسفنجة لي تغسلي بيها

و اشطفي المواعين ملييييح بعد ماتراغيهم


وما تنساوش صحتكم بين يديكم

دمتم

و اذا بغيتي تتخلصي من كاش رائحة استعملي الخل الابيض + مع بيكاربونات الصوديوم . آمنين و فعالين 💗
 
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