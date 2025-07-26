لا تستعملوا ماء جافيل مع سائل غسيل الأواني لنتعرف معا على السبب

faith8
دكتورة صيدلانية
أوفياء اللمة
Reaction 16.3K
الجوائز 3.1K
- تاريخ التسجيل
- 9 جوان 2013
- المشاركات
- 7,421
- آخر نشاط
- الوظيفة
- دكتورة صيدلانية
- الحالة الإجتماعية
- عزباء
- العمر
- 25 إلى 30 سنة
- الجنس
- أنثى
- الأوسمة
- 11
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مكانش فيكم لي مدارتش جافال في رغوة المواعن .. علابالك راكي تدمري في صحتك و صحة عايلتك؟!
بزاف سيدات يخلطو جافال مع رغوة الصحون ظنًّا منهم انو ينظف و يعقم
جيت نثبتلكم العكس .. تبعوني
الجافال فيه مادة هيبوكلوريت الصوديوم NaClO . مادة مطهرة قوية نستعملوها في حالة التنظيف العميق فقط للاسطح
كي نستعملوها في غسل المواعن هاه وش يصرا
-بقايا الجافال رح يترسبو في الصحون : حتى لو شطفتيهم ، جزئيات صغيييرة من الكلور النشط رح تبقى ملتصقة في الاواني لي ناكلو فيهم
-هنا الكلور رح يدخل لجسمنا عبر الاكل و مع تكرار التعرض ، الجسم يبدا يمتص كميات صغيرة منو
و على المدى البعيد يقدر يتسبب في :
-تهيج الاغشية المخاطية لي هوما الفم و المعدة
- يصراولنا اضطرابات هضمية مزمنة
الكبد و الكلى رح يصرالهم اجهاد بسبة انو يحاولو تصفية السموم
يرتفع خطر الاصابة بامراض مزمنة
- نزيدكم بلي الكلور يتفاعل مع بقايا عضوية( تاع الدهون ، الاكل .. ) يقدر ينتج مركبات سامة نعيطولها Trihalomethanes (THMs)
دراسات عديدة داروها العلماء لقاو بلي هاذ المركبات يزيدو احتمال الإصابة ب:
سرطان ( خاصة القولون و المثانة )
مشاكل في الرئة و الجلد
مع الوقت اكيد
لذلك سيدتي الجافال يستعمل فقطططط في تعقيم الاسطح ، الحوض ،و الاسفنجة لي تغسلي بيها
و اشطفي المواعين ملييييح بعد ماتراغيهم
وما تنساوش صحتكم بين يديكم
دمتم
و اذا بغيتي تتخلصي من كاش رائحة استعملي الخل الابيض + مع بيكاربونات الصوديوم . آمنين و فعالين
مكانش فيكم لي مدارتش جافال في رغوة المواعن .. علابالك راكي تدمري في صحتك و صحة عايلتك؟!
بزاف سيدات يخلطو جافال مع رغوة الصحون ظنًّا منهم انو ينظف و يعقم
جيت نثبتلكم العكس .. تبعوني
الجافال فيه مادة هيبوكلوريت الصوديوم NaClO . مادة مطهرة قوية نستعملوها في حالة التنظيف العميق فقط للاسطح
كي نستعملوها في غسل المواعن هاه وش يصرا
-بقايا الجافال رح يترسبو في الصحون : حتى لو شطفتيهم ، جزئيات صغيييرة من الكلور النشط رح تبقى ملتصقة في الاواني لي ناكلو فيهم
-هنا الكلور رح يدخل لجسمنا عبر الاكل و مع تكرار التعرض ، الجسم يبدا يمتص كميات صغيرة منو
و على المدى البعيد يقدر يتسبب في :
-تهيج الاغشية المخاطية لي هوما الفم و المعدة
- يصراولنا اضطرابات هضمية مزمنة
الكبد و الكلى رح يصرالهم اجهاد بسبة انو يحاولو تصفية السموم
يرتفع خطر الاصابة بامراض مزمنة
- نزيدكم بلي الكلور يتفاعل مع بقايا عضوية( تاع الدهون ، الاكل .. ) يقدر ينتج مركبات سامة نعيطولها Trihalomethanes (THMs)
دراسات عديدة داروها العلماء لقاو بلي هاذ المركبات يزيدو احتمال الإصابة ب:
سرطان ( خاصة القولون و المثانة )
مشاكل في الرئة و الجلد
مع الوقت اكيد
لذلك سيدتي الجافال يستعمل فقطططط في تعقيم الاسطح ، الحوض ،و الاسفنجة لي تغسلي بيها
و اشطفي المواعين ملييييح بعد ماتراغيهم
وما تنساوش صحتكم بين يديكم
دمتم
و اذا بغيتي تتخلصي من كاش رائحة استعملي الخل الابيض + مع بيكاربونات الصوديوم . آمنين و فعالين