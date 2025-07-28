تذكر الأسماء

إن أبسط وأهم الطرق لكسب الإرادة الطيبة وحب الناس، هي تذكر أسماءهم وجعلهم يشعرون بأهميتهم؛ فمن منا يفعل ذلك ؟ إننا حين نتعرف علي إنسان غريب نقضى الوقت ونحن نتحدث، ولا نستطيع تذكر اسمه حين ينصرف، فالشخص العادي يهتم باسمه أكثر مما يهتم بجميع الأسماء الموجودة علي وجه الأرض لذا فإذا ناديت إنساناباسمه، ونطقت به بسهولة، فانك ستترك بنفسه أطيب الأثر.

فالناس يفخرون بأسمائهم ويحاولون جاهدين لتخليدها لقاء أي ثمن، فإذا أردت أن تكسب محبة الناس فعليك بتذكر أسماؤهم؛ لأن اسم الإنسان هو أجمل وأهم الأسماء إليه.

أحدرجال الصناعة الناجحين المعروفين، رغم أنه لم يكن يعرف سوى القليل عن تلك الصناعة،وكان لديه آلاف العاملين وكانت خبرتهم تفوق خبرته بكثير، إلا أنه كان يعرف كيفي تعامل مع الناس؛ الأمر الذي أوصله للنجاح !!! فمنذ كان صبيا اكتشف الأهمية التي يوليها الناس لأسمائهم؛ فاستخدم هذا الاكتشاف من أجل كسب التعاون، فاشترى عدد كبيرمن الأرانب ولم يكن لديه ما يطعمهم، وطلب من أبناء الجيران أن يحضروا بعض النباتات من أجل تغذية الأرانب الصغيرة ووعدهم بتسمية تلك الأرانب بأسمائهم، ففعلت تلك الخطة فعل السحر!!

ولم ينسى رجل الصناعة تلك التجربة مطلقا طوال حياته وهى التي أدت به للنجاح، وحتى أنه كانت توجد شركة كبيرة منافسة لشركته وأخذت في تخفيض أسعارمنتجاتها عن أسعار شركته؛ مما اضطره هو أيضا لتخفيض أسعار منتجاته حتى أوشكتا لشركتان علي الخسارة، ولحل تلك المشكلة قام بمقابلة صاحب الشركة الأخرى وعرض عليهإدماج الشركتان وأخذ يعدد له الفوائد التي ستعود عليهما من الاندماج، ولكن الآخر لم يرحب بالفكرة وسأله بعدم اكتراث عن الاسم الجديد الذي يقترحه للشركة الجديدة ؟فأجاب رجل الصناعة باعتزاز: طبعا باسم شركتك ياعزيزى !!! فأشرق وجه الرجل الآخر وتم دمج الشركتين !!!

إن تذكر وتخليد أسماء الأصدقاء والمعاونين، هو إحدى أسرارالزعامة والنجاح، ومن قديم الزمان اعتاد الأغنياء أن يدفعوا الكثير للمؤلفين مقابل وضع إهداء الكتب بأسمائهم!!

إن أول درس يتعلمه السياسيون هو: أن تذكر اسما لناخب هو منتصف الطريق إلى الرياسة، بينما نسيانه فهو منتصف الطريق إلى الإخفاق !!

ــ سألوا أحد الساسة المرموقين عن سر نجاحه؛ فأجاب بأنه العمل المتواصل،فقيل له لا تمزح، فسألهم ماذا تعتقدون السبب؟؟ قالوا لقد علمنا أنك تستطيع مناداةعشرون ألف بأسمائهم الأولى.. فقال لهم: كلا أنتم مخطئين، بل خمسون ألف!! فطوال حياته كان يسجل أسماء من يقابلهم ويتذكر عدد أفراد أسرته ونوع عمله واتجاهه السياسي، وكان يحفظ تلك المعلومات في ذهنه جيدا حتى إذا قابل أي منهم بعد مدة طويلةبادره بالسؤال عن صحته وأسرته وعمله، وكذا أثناء الجولات الانتخابية كان يصافح الناخبين مناديا كل منهم باسمه الأول ؟؟ وتلك العادة هي التي جعلته محبوبا من الناس ناجحا في عمله...

إن التركيز على اسم وهيئة كل من تقابله وحفظه وتثبيته في ذهنك يحتاج طبعا لبعض الوقت والجهد، ولكن الأخلاق الحسنة تتألف من تضحيات صغيرة...

لذا فان أردت اكتساب محبة وترحيب الآخرين، تذكر أسماءهم واجعلهم يشعرون بأهميتهم