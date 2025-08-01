مشروب لشفاء عشرين داء إن شاء الله

إلياس

إلياس

:: أستاذ ::
أوفياء اللمة
🟢 كركم + زنجبيل + ماء = شفاء من عشرين داء
إن شاء الله

✅ فقط نصف ملعقة من الكركم ونصف ملعقة من الزنجبيل المطحون، تخلط في كوب ماء دافئ، وتشرب يوميًا لمدة من 14 إلى 21 يومًا، وستلاحظ الفرق الكبير في صحتك.

🟢🌿 الفوائد المذهلة لهذا المشروب الطبيعي:
1. تعزيز وظائف الكلى وتنقيتها.
2. تقوية الجهاز المناعي الذاتي لمقاومة الأمراض.
3. تنظيف الكبد وتحسين أدائه في طرد السـ ـموم.
4. علاج البرد في الرحم.
5. تقليل الالتهابات في المسالك البو.لية.
6. تنقية الرئتين والقصبة الهوائية من البلغم والسـ ـموم.
7. الوقاية من تكوّن الأورام الحميدة والخبيثة.
8. تعزيز نشاط المرارة وتنظيفها.
9. التخلص من الكوليسترول الضار ودهـ ـون الد.م.
10. علاج التهابات وصديد السائل المنـ ـوي.
11. تحسين عملية الهضم والتخلص من عسر الهضم.
12. تنظيف المعدة والأمعاء من الرواسب.
13. علاج احتباس السوائل في الجسم.
14. تقليل أعراض البرد والإنفلونزا.
15. علاج التهابات الحلق المزمنة.
16. تزويد الجسم بالطاقة والنشاط.
17. دعم صحة الجهاز التنفسي بشكل عام.
18. تنشيط الدورة الدموية.
19. تعزيز الشعور بالراحة النفسية.
20. دعم الصحة العامة والوقاية من الأمراض المزمنة
 

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