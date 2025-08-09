قشور الرمان اكتشافات سحرية ورهيبة عن طريق أستخدام قشور الرمان :تعتبر قشور الرمان واحدة من أهم المكونات الطبيعية التي يمكن استخدامها لعلاج عدة أمراض، لإحتوائها على عدد كبير من المركبات النادرة والعناصر التي تساعد على تنشيط جهاز المناعة، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة والأحماض النباتية والمغذيات والعناصر الطبيعية التي تدعم صحة الجسم.تعد قشور الرمان علاجا فعالا لـ 7 أمراض حيرت الأطباء في إيجاد حلول طبيعية لعلاجها، وهي:1- علاج التهابات الحلق واللوزتين:يمكن لمسحوق قشور الرمان أن يعالج التهابات الحلق واللوزتين وتخفيف الألم المصاحب بصورة فورية، فقط نأخذ حفنة من قشور الرمان المجفف بالشمس ونسلقها في الماء ثم تركها لتبرد لفترة من الوقت، واستعمال هذا الماء كغرغرة للتخلص من قرحة الحلق وآلام اللوزتين.2- تهدئة السعال:قشر الرمان فعال جدا في تقديم العلاج الفوري لمرضى السعال المزمن، وذلك عن طريق تناول كوب من منقوع مسحوق قشر الرمان في كوب من الماء عند الشعور بأزمة السعال لتهدئة الوضع في الحال.3- علاج الصفراء والأمعاء والقولون:ووفق الأبحاث فإن قشر الرمان يمكنه علاج قرحة الصفراء، وقرحة الأمعاء الدقيقة، والتهاب القولون، وذلك عن طريق إعداد مشروب من قشر الرمان بطريقة الشاى المغلى وشرب الجزء الأعلى من الكوب في الصباح على معدة فارغة في وقت مبكر وتناول النصف الثانى من الكوب قبل الذهب إلى النوم، مع ملاحظة أن هذا المشروب لا يتم تناوله يوميا بل يمكن الاستفادة من فوائده وتجنب أضراره الجانبية بشربه كل يومين ولمدة 10 أيام فقط.4- علاج مشكلات الجهاز الهضمى والبوا.سير:تساعد المركبات الفعالة في قشور الرومان على الحد من التهاب الأمعاء، وتورم البوا.سير، ووقف النز.يف أثناء الإخراج كما أنها تحسن عملية الهضم وتعمل على تنشيط وظائف المعدة، ويمكن تحقيق ذلك بنقع نصف كوب من قشر الرمان المجفف بالشمس في الماء لمدة 30 دقيقة، وعندما يلين، يتم وضعه في الخلاط مع إضافة ملعقة صغيرة من بذور الكمون، وثلاثة أكواب من اللبن، والقليل من الملح الصخري ومزج كل المكونات ثم شرب الخليط ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.5- علاج هشاشة العظام:تشير الدراسات إلى فوائد قشور الرمان في المساعدة على تعزيز صحة العظام ومنع ظهور مرض الهشاشة المنتشر عند السيدات بعد انقطاع الطمث، ولتجربة ذلك يتم إضافة ملعقتين من مسحوق قشر الرمان المجفف لكوب من الماء الدافئ ويخلط جيدا مع إضافة ملعقة صغيرة من عصير الليمون إلى هذا الخليط ويشرب مرة كل يومين لتقوية العظام.6- الحماية من الكولستيرول:قشر الرمان غني بالمواد المضادة للأكسدة التي لها قدرة عالية على حماية الكوليسترول الصحى من الأكسدة، وفى نفس الوقت أكسدة الكوليسترول الضار وتحقيق ما يسمى بالإجهاد التأكسدى المانع الرئيسى لحدوث أمراض القلب والشرايين والتصلبات والجلطات وغيرها.7- الوقاية من الإصابة بالزهايمر:شرب كوب من شاي قشر الرمان مرة واحدة في الأسبوع يساعد بصورة فعالة على منع الإصابة بمرض ألزهايمر وتحجم أعراض الشيخوخة عموما عند تقدم العمر..