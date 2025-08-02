حين تتكلم الصدف

الصدفة اختي العزيزة هي عظمة و قوة الله و ارادة الله

ان يقدر المقادير و المواقيت و الاشخاص و المكان و الزمان

ليكون تغيرا كنا نراه بعيدا او مستحيلا



اجمل الصدف اني إلتقيت شخصا قدم لي عونا دونما ان اقدم له شيئا

ربي يجازيه عني خير الجزاء



اجمل صدفة اني رأيت فتاة في محل تجاري

خطفت عقلي ثم انتظرتها لاشهر حتى اتعرف عليها

و انتظرت مدة لتكون خطيبتي و بعدها مدة لتكون زوجتي



اجمل صدفة اليوم صباحا كنت افكر اني لم اتصل باختي هندو منذ مدة

فلمحت ولوجها الى اللمة ليكون اجمل صباح هههههههه طبعا راسلتها