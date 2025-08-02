حين تتكلم الصدف

Oktavio_hinda

Oktavio_hinda

:: عضو فعّال ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى


،"اجمل ما في الصدفة انها خالية من الانتظار"

لست أنا من قالها أنه محمود درويش يا سادة🙂

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هل حدث يوما أن التقيت بشخص في وقت لم تتوقعه فغير مجرى يومك أو حتى حياتك؟
هل صادفت كتابا أو جملة أو موقفا في لحظة كنت تحتاج فيها بالضبط إلى ما حمله لك من معنى؟

الصدف تحيط بنا في كل تفاصيل الحياة...
لكن هل نعتبرها مجرد مصادفات عشوائية أم أنها رسائل خفية من القدر؟

هل نحن من نصنع الصدفة حين نكون مستعدين داخليا لرؤية المعنى فيها أم أن هناك فعلا خيوطا غير مرئية تنسج في الخفاء؟
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"هل هذه مجرد صدفة؟ أم أن للكون لغة لا نفهمها بالكامل؟"

 
توقيع Oktavio_hinda
الصدفة اختي العزيزة هي عظمة و قوة الله و ارادة الله
ان يقدر المقادير و المواقيت و الاشخاص و المكان و الزمان
ليكون تغيرا كنا نراه بعيدا او مستحيلا

اجمل الصدف اني إلتقيت شخصا قدم لي عونا دونما ان اقدم له شيئا
ربي يجازيه عني خير الجزاء

اجمل صدفة اني رأيت فتاة في محل تجاري
خطفت عقلي ثم انتظرتها لاشهر حتى اتعرف عليها
و انتظرت مدة لتكون خطيبتي و بعدها مدة لتكون زوجتي

اجمل صدفة اليوم صباحا كنت افكر اني لم اتصل باختي هندو منذ مدة
فلمحت ولوجها الى اللمة ليكون اجمل صباح هههههههه طبعا راسلتها
 
توقيع الامين محمد
أجمل صدفة أني تلاقيت بصديق بعد فراق دام 34 سنة
 
توقيع حاتم خليفة

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