حين تتكلم الصدف

Oktavio_hinda
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صُنّآع آلمُحْتَوَى
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،"اجمل ما في الصدفة انها خالية من الانتظار"
لست أنا من قالها أنه محمود درويش يا سادة
هل حدث يوما أن التقيت بشخص في وقت لم تتوقعه فغير مجرى يومك أو حتى حياتك؟
هل صادفت كتابا أو جملة أو موقفا في لحظة كنت تحتاج فيها بالضبط إلى ما حمله لك من معنى؟
الصدف تحيط بنا في كل تفاصيل الحياة...
لكن هل نعتبرها مجرد مصادفات عشوائية أم أنها رسائل خفية من القدر؟
هل نحن من نصنع الصدفة حين نكون مستعدين داخليا لرؤية المعنى فيها أم أن هناك فعلا خيوطا غير مرئية تنسج في الخفاء؟
"هل هذه مجرد صدفة؟ أم أن للكون لغة لا نفهمها بالكامل؟"