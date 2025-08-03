معلومات مهمة ومفيدةالفلفل الحلو: يدعم المناعة بفضل فيتامين Cالفراولة: غنية بفيتامين C وتدعم نضارة البشرةالكيوي: يساعد على ترطيب الجسم في الصيفالجزر: يساهم في الحفاظ على صحة العينينالبطيخ: يمد الجسم بالماء ويحافظ على الانتعاشالشوفان: يمنح شعورًا بالشبع لفترة أطولالموز: مصدر طبيعي للطاقة قبل النشاط البدنيالطماطم: تحتوي على مضادات أكسدة طبيعيةالعنب: وجبة خفيفة حلوة وصحيةالبرتقال: يعزز الشعور بالانتعاش ويُحبّه الصغار والكبار