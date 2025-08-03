معلومات

إلياس

إلياس

:: أستاذ ::
أوفياء اللمة
معلومات مهمة ومفيدة
✅ الفلفل الحلو: يدعم المناعة بفضل فيتامين C
✅ الفراولة: غنية بفيتامين C وتدعم نضارة البشرة
✅ الكيوي: يساعد على ترطيب الجسم في الصيف
✅ الجزر: يساهم في الحفاظ على صحة العينين
✅ البطيخ: يمد الجسم بالماء ويحافظ على الانتعاش
✅ الشوفان: يمنح شعورًا بالشبع لفترة أطول
✅ الموز: مصدر طبيعي للطاقة قبل النشاط البدني
✅ الطماطم: تحتوي على مضادات أكسدة طبيعية
✅ العنب: وجبة خفيفة حلوة وصحية
✅ البرتقال: يعزز الشعور بالانتعاش ويُحبّه الصغار والكبار
 

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