إلياس
:: أستاذ ::
أوفياء اللمة
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الجوائز 5.2K
- تاريخ التسجيل
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 26,779
- الحلول المقدمة
- 1
- آخر نشاط
- الجنس
- ذكر
1
- الأوسمة
- 37
معلومات مهمة ومفيدة
الفلفل الحلو: يدعم المناعة بفضل فيتامين C
الفراولة: غنية بفيتامين C وتدعم نضارة البشرة
الكيوي: يساعد على ترطيب الجسم في الصيف
الجزر: يساهم في الحفاظ على صحة العينين
البطيخ: يمد الجسم بالماء ويحافظ على الانتعاش
الشوفان: يمنح شعورًا بالشبع لفترة أطول
الموز: مصدر طبيعي للطاقة قبل النشاط البدني
الطماطم: تحتوي على مضادات أكسدة طبيعية
العنب: وجبة خفيفة حلوة وصحية
البرتقال: يعزز الشعور بالانتعاش ويُحبّه الصغار والكبار
الفلفل الحلو: يدعم المناعة بفضل فيتامين C
الفراولة: غنية بفيتامين C وتدعم نضارة البشرة
الكيوي: يساعد على ترطيب الجسم في الصيف
الجزر: يساهم في الحفاظ على صحة العينين
البطيخ: يمد الجسم بالماء ويحافظ على الانتعاش
الشوفان: يمنح شعورًا بالشبع لفترة أطول
الموز: مصدر طبيعي للطاقة قبل النشاط البدني
الطماطم: تحتوي على مضادات أكسدة طبيعية
العنب: وجبة خفيفة حلوة وصحية
البرتقال: يعزز الشعور بالانتعاش ويُحبّه الصغار والكبار