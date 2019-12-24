فوائد الفواكهة على جسم الانسان

عائشة عبد الرحم
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 22 ديسمبر 2019
- المشاركات
- 1
- النقاط
- 2
- العمر
- 29
- محل الإقامة
- مصر
- الجنس
- أنثى
تعد الفواكه من الأغذية المهمة التي يجب أن تكون متواجدة في نظامنا اليومي بشكل مستمر، تعددت أنواع الفواكه فلها اشكال وأطعمة مختلفة، ومن أهمية الفواكه أنها مصدر جيد للفيتامينات وغنية بالعديد من المعادن المهمة للجسم ، كما أنها بها العديد من المواد المضادة للأكسدة والألياف الغذائية، كما أنها تزيد مستوى المناعة وتجعل الجسم له القدرة على محاربة الأمراض، اليوم سوف نتعرف معا في هذا المقال علي أهمية وفوائد الفواكه بالتفاصيل تابعوا معنا .
أكثر أنواع الفواكه انتشارا :
– البرتقال واليوسفي والجريب فروت وتعد هذه المجموعة من الفواكه الحمضية.
– الخوخ والمشمش والبرقوق.
– الفراولة والمانجو والموز والتوت والعنب والكيوي والكاكا .
– الشمام والبطيخ.
فوائد الفواكه ؟
١-تحتوي الفواكه على مواد مضادة للأكسدة التي تقي من خطر الإصابة بأمراض السرطان.
٢-تفلل من الكوليسترول الضار في الجسم وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.
٣-تمنع هشاشة العظام .
٤-تمنع الإصابة بمرض السكري.
٥-تزيد المناعة لدى الإنسان وتحميها من الأمراض.
٦-تقلل من الإصابة بالإمساك.
٧-تحتوي معظم الفواكه على حمض الفوليك الذي يساعد على تكوين كريات الدم الحمراء.
٨-تمتع تكوين حصوات بالكلى.
٩-تساعد في تقليل الوزن وتحافظ على مستوى ضغط الدم.
١٠-تمتع تسوس الأسنان.
١١-تقلل من ظهور التجاعيد وعلامات التقدم في العمر.
١٢- تساعد في علاج نزلات البرد.
هذه اهم فوائد الفواكه بصفة عامة ولكل نوع من انواع الفواكه أهمية معينة سوف نذكر في باقي المقال كل نوع وفائدته بالتفصيل.
بعض أنواع الفاكهة وفوائدها :
اولا – الليمون :
الليمون من أنواع الفواكه الحمضية تحتوي على نسبة عالية من فيتامين C ومضادات الأكسدة لذلك هو يقي من خطر الإصابة بأمراض السرطان، كما أنه يقي من خطر الإصابة بأمراض السكري ،مفيد جدا لعلاج نزلات البرد و الانفلونزا.
ثانيا – الفراولة :
تحتوي الفراولة على كمية كبيرة من البوتاسيوم والألياف التي تساعد في الحفاظ على صحة القلب، كما أنها تحتوي على نسبة كبيرة من المياه ،بالاضافة إلي احتواء الفراولة علي الكيروستين هذه المادة مضادة الالتهابات.
ثالثا – البرتقال:
تأتي فاكهة البرتقال مصدر غني بفيتامين سى حيث نجد أن البرتقالة الواحدة تحتوي على كمية فيتامين سي بنسبة 117% من احتياجات الإنسان من فيتامين C، وايضا يحتوي البرتقال على البكتين عبارة عن ألياف تحافظ علي سلامة القولون، وايضا يحتوي علي فيتامين A الضروري المفيد لصحة الجلد والنظر، ويحتوي على فيتامين B المسؤول عن صحة الجهاز العصبي والجهاز التناسلي.
رابعا – التفاح :
التفاح من الفواكه الغنية بالألياف وتحافظ على صحة القلب ، كما أنه يساعد على خسارة الوزن، كما أن التفاح غني بالبروتين الذي يحافظ على صحة الأمعاء، وأثبتت الدراسات أن تناول تفاحة واحدة بصورة يومية يجعل الإنسان محمي من أمراض القلب والسرطان والسكري .
خامسا – الموز :
الموز يحتوي على كمية كبيرة من البوتاسيوم الذي يساعد في ضبط معدل ضربات القلب وضغط الدم، بالإضافة إلي أنه مصدر جيد للطاقة ، كما أنه يحتوي علي الألياف التي تساعد في انتظام حركة الأمعاء
سادسا – المشمش :
فاكهة المشمش من الموالح تسهل عملية الهضم كثيرا ويعمل علي تقوية النظر كما أنه غني بالفيتامينات والمعادن الثمينة.
سابعا – الكمثرى :
تقوم بتثبيت ضغط الدم فهي مفيدة جدا لأصحاب ضغط الدم المرتفع ، كما أنها تساعد على التخلص من المياه الزائدة في الجسم، بالإضافة إلى أنها تحافظ على صحة القلب.
ثامنا – التين :
فاكهة التين تساعد على تنشيط الكبد و تقويته، ويعالج تضخم الطحال بالإضافة إلى أنه يعالج مشاكل القولون والبواسير.
تاسعا – البطيخ :
مالم تعرفه عن البطيخ أنه يساعد علي الحفاظ علي صحة العيون ويساعد علي الحفاظ علي نضارة البشرة ويؤخر من ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة.
عاشرا – الخوخ :
به كمية مياه جيدة وهذا جيد جدا بالنسبة للشعر والبشرة، ويعالج مشاكل القولون أيضا.
الحادي عشر – البرقوق :
فاكهة البرقوق لها دور فعال في تخفيف الآلام الروماتيزم وتنشيط الدورة الدموية، كما أنها تحسم عمليات الهضم ومشاكل القولون والإمساك.
الثاني عشر – الكيوي :
تساعد فاكهة الكيوي على تقليل الوزن وتساعد على الشعور بالشبع، كما انه يسهل عملية الهضم ويساعد علي تقليل نسبة الكوليسترول من الجسم.
الثالث عشر – المانجو :
جيد جدا في تحسين عملية الهضم ويعمل كملين جيد، يقي الأنسان من الإصابة بأمراض السرطان.
الرابع عشر – العنب :
من أهم الفواكه الصيفية يساعد على تقوية العضلات وتنشيط الأعصاب والكبد يعالج البواسير، سريع الهضم لذلك يعالج مشاكل سوء الهضم، يفتت حصوات البول والكبد.
فوائد الفواكه المجفّفة :
أيضا نجد أن هناك انتشار كبير لبعض الفواكه تكون مجففة ، ولكن هل تلك الفاكهة لها فوائد نعم لها فوائد ايضا مثل الفواكه الطازجة ، مبدئيا الفواكه المجففة هي تلك الفواكه التي تم التخلص من المياه الموجودة بها بنسبة كبيرة مثل التين والخوخ والمشمش والزبيب والتمر ، تكون تلك الفواكه المجففة لها فوائد عديدة حيث أنها غنية بالألياف والمعادن والفيتامينات، ولكن لابد من التأكد من مكونات تلك الفواكه المجففة قبل شرائها لأنه هناك بعض الفواكه المجففة تكون مخلوطة بالسكر.
ماهي العناصر الغذائية الموجودة في الفواكه؟؟
– المشمش يوجد به حديد وكالسيوم وفسفور وبوتاسيوم وفيتامين ج و ب و الف.
– التفاح يوجد به فيتامين ب وفيتامين سي.
– التين تحتوي على الألياف والحديد.
– الجوافة يوجد بها فيتامين سي وفيتامين ألف.
– البرتقال يوجد به فيتامين سي والألياف.
– الفراولة يوجد بها كالسيوم وحديد وفسفور.
– الكيوي بها فيتامين سي.
– الموز به حديد وكالسيوم وبوتاسيوم وفيتامين سي.
– البطيخ يحتوي على البوتاسيوم والألياف.
– الخوخ يحتوي على الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم.
– الليمون يحتوي فيتامين سي.
استفادة كل عضو من أعضاء الجسم بالفواكه :
– العظام : اكثر الفواكه مفيدة للعظام التفاح و الفراولة والكمثري والبرقوق.
– القلب: جميع انواع الفواكه.
– العيون: الفواكه التي تتلون باللون البرتقالي والأصفر
– القولون: الفراولة والبرقوق والتفاح والكمثري
– البشرة : التفاح والفراولة والبرقوق والكمثرى.
نصائح لابد من اتباعها قبل أكل الفاكهة :
١-لابد من القيام بغسل الفواكه جيدا قبل أكلها .
٢-من يشكو من مشاكل في المعدة لابد أن يبتعد عن فواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون.
٣-عدم ترك الفواكه معرضة لأشعة الشمس لفترة طويلة.
٤-لاتقوم بتجفيف الفواكه بعد غسلها بواسطة منشفة أو مناديل واتركيها تنشف تلقائيا.
وبهذا الشكل نكون قد تعرفنا على فوائد وأهمية الفواكه بجميع انواعها لذلك لابد من الحرص على اكل الفواكه بصورة دائمة ومستمرة من أجل الحفاظ على الصحة وتعزيز الجهاز المناعي.