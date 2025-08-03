بعض النصائح المهمة للمسافرين

بعض النصائح المهمة للمسافريناحجز الطيران و الفندق قبل السفر بشهر أو شهرينحاول تختار وقت رحلة الطيران ليلاًجهز شنطتك قبل السفر بأسبوعراجع أوراقك وحقيبتك قبل السفر بيومينيكون دايماً معك قلم وباور بانك ( شاحن متنقل ) اكيد بتحتاجهااوصل للمطار قبل إقلاع الطيارة ب 5 ساعات دايماً ، في بعض الأحيان تقع مشاكل في التسجيل البوردينج أو مع شرطة الحدودو خاصة الآن مع نظام صرف العملة 750 أوروإستأذن موظف البوردينج الكرسي جنب الشباك ( لتسمتع بالرحلة )لا تشتري شريحة هاتف من المطار ! السعر اغلى ، انتظر توصل داخل البلد و اشتري من اي محل قريب عليكلما تسافر دولة سافر آلى المناطق المختلفة فيها تحرك من الشمال للشرقلا تسافر أبداً بدون مبلغ كافي ودائما حاول يكون معك مبلغ للطوارئ في حال احتجت مستشفى لا سمح الله او حصل معك اي حادثحاول قدر الامكان ما تستخدم التاكسي و استبدلها بالمواصلات العامةلا تسافر مع شخص يحب النوم ولا تسافر مع بخيل ( نقطة مهمة)حاول تمشي بالبلد رح تكتشف أماكن ما بتشوفها اذا بقيت فقط بالمواصلات و السيارات ..ما تسافر اقل من خمس ايام !اشتري من كل مدينة تذكار لنفسك حتى لو شي بسيطاتصور كثيرالصور تبقى في الذاكرةجرب الاكل المشهور بكل منطقة و لا تبحث عن الاكل الذي يشبه اكل بلدك ، جرب كل شي جديد حتى تفهم ثقافة البلد حتى من طعامهملا تضيع وقتك بالسهر و النوم لوقت متأخر !اقضي اليوم كامل خارج الفندق و لا ترجع الا وقت النوم فقط