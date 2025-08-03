إلياس
:: أستاذ ::
أوفياء اللمة
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- تاريخ التسجيل
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بعض النصائح المهمة للمسافرين
احجز الطيران و الفندق قبل السفر بشهر أو شهرين
حاول تختار وقت رحلة الطيران ليلاً
جهز شنطتك قبل السفر بأسبوع
راجع أوراقك وحقيبتك قبل السفر بيومين
يكون دايماً معك قلم وباور بانك ( شاحن متنقل ) اكيد بتحتاجها
اوصل للمطار قبل إقلاع الطيارة ب 5 ساعات دايماً ، في بعض الأحيان تقع مشاكل في التسجيل البوردينج أو مع شرطة الحدود
و خاصة الآن مع نظام صرف العملة 750 أورو
إستأذن موظف البوردينج الكرسي جنب الشباك ( لتسمتع بالرحلة )
لا تشتري شريحة هاتف من المطار ! السعر اغلى ، انتظر توصل داخل البلد و اشتري من اي محل قريب عليك
لما تسافر دولة سافر آلى المناطق المختلفة فيها تحرك من الشمال للشرق
لا تسافر أبداً بدون مبلغ كافي ودائما حاول يكون معك مبلغ للطوارئ في حال احتجت مستشفى لا سمح الله او حصل معك اي حادث
حاول قدر الامكان ما تستخدم التاكسي و استبدلها بالمواصلات العامة
لا تسافر مع شخص يحب النوم ولا تسافر مع بخيل ( نقطة مهمة)
حاول تمشي بالبلد رح تكتشف أماكن ما بتشوفها اذا بقيت فقط بالمواصلات و السيارات ..
ما تسافر اقل من خمس ايام !
اشتري من كل مدينة تذكار لنفسك حتى لو شي بسيط
اتصور كثير الصور تبقى في الذاكرة
جرب الاكل المشهور بكل منطقة و لا تبحث عن الاكل الذي يشبه اكل بلدك ، جرب كل شي جديد حتى تفهم ثقافة البلد حتى من طعامهم
لا تضيع وقتك بالسهر و النوم لوقت متأخر !
اقضي اليوم كامل خارج الفندق و لا ترجع الا وقت النوم فقط
احجز الطيران و الفندق قبل السفر بشهر أو شهرين
حاول تختار وقت رحلة الطيران ليلاً
جهز شنطتك قبل السفر بأسبوع
راجع أوراقك وحقيبتك قبل السفر بيومين
يكون دايماً معك قلم وباور بانك ( شاحن متنقل ) اكيد بتحتاجها
اوصل للمطار قبل إقلاع الطيارة ب 5 ساعات دايماً ، في بعض الأحيان تقع مشاكل في التسجيل البوردينج أو مع شرطة الحدود
و خاصة الآن مع نظام صرف العملة 750 أورو
إستأذن موظف البوردينج الكرسي جنب الشباك ( لتسمتع بالرحلة )
لا تشتري شريحة هاتف من المطار ! السعر اغلى ، انتظر توصل داخل البلد و اشتري من اي محل قريب عليك
لما تسافر دولة سافر آلى المناطق المختلفة فيها تحرك من الشمال للشرق
لا تسافر أبداً بدون مبلغ كافي ودائما حاول يكون معك مبلغ للطوارئ في حال احتجت مستشفى لا سمح الله او حصل معك اي حادث
حاول قدر الامكان ما تستخدم التاكسي و استبدلها بالمواصلات العامة
لا تسافر مع شخص يحب النوم ولا تسافر مع بخيل ( نقطة مهمة)
حاول تمشي بالبلد رح تكتشف أماكن ما بتشوفها اذا بقيت فقط بالمواصلات و السيارات ..
ما تسافر اقل من خمس ايام !
اشتري من كل مدينة تذكار لنفسك حتى لو شي بسيط
اتصور كثير الصور تبقى في الذاكرة
جرب الاكل المشهور بكل منطقة و لا تبحث عن الاكل الذي يشبه اكل بلدك ، جرب كل شي جديد حتى تفهم ثقافة البلد حتى من طعامهم
لا تضيع وقتك بالسهر و النوم لوقت متأخر !
اقضي اليوم كامل خارج الفندق و لا ترجع الا وقت النوم فقط