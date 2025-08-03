بعض النصائح المهمة للمسافرين

إلياس

إلياس

:: أستاذ ::
أوفياء اللمة
⚠️ بعض النصائح المهمة للمسافرين ❤️



📌احجز الطيران و الفندق قبل السفر بشهر أو شهرين

📌حاول تختار وقت رحلة الطيران ليلاً

📌جهز شنطتك قبل السفر بأسبوع

📌راجع أوراقك وحقيبتك قبل السفر بيومين

📌يكون دايماً معك قلم وباور بانك ( شاحن متنقل ) اكيد بتحتاجها

📌اوصل للمطار قبل إقلاع الطيارة ب 5 ساعات دايماً ، في بعض الأحيان تقع مشاكل في التسجيل البوردينج أو مع شرطة الحدود
و خاصة الآن مع نظام صرف العملة 750 أورو

📌 إستأذن موظف البوردينج الكرسي جنب الشباك ( لتسمتع بالرحلة )

📌لا تشتري شريحة هاتف من المطار ! السعر اغلى ، انتظر توصل داخل البلد و اشتري من اي محل قريب عليك

📌لما تسافر دولة سافر آلى المناطق المختلفة فيها تحرك من الشمال للشرق

📌لا تسافر أبداً بدون مبلغ كافي ودائما حاول يكون معك مبلغ للطوارئ في حال احتجت مستشفى لا سمح الله او حصل معك اي حادث

📌حاول قدر الامكان ما تستخدم التاكسي و استبدلها بالمواصلات العامة

📌 لا تسافر مع شخص يحب النوم ولا تسافر مع بخيل ( نقطة مهمة)

📌 حاول تمشي بالبلد رح تكتشف أماكن ما بتشوفها اذا بقيت فقط بالمواصلات و السيارات ..

📌 ما تسافر اقل من خمس ايام !

📌 اشتري من كل مدينة تذكار لنفسك حتى لو شي بسيط

📌 اتصور كثير 👌 الصور تبقى في الذاكرة

📌 جرب الاكل المشهور بكل منطقة و لا تبحث عن الاكل الذي يشبه اكل بلدك ، جرب كل شي جديد حتى تفهم ثقافة البلد حتى من طعامهم

📌 لا تضيع وقتك بالسهر و النوم لوقت متأخر !

📌 اقضي اليوم كامل خارج الفندق و لا ترجع الا وقت النوم فقط
 

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