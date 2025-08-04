على هامش الحياة ... حين يتكلم الصمت

ام أمينة

ام أمينة

:: عضو بارز ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



على هامش الحياة ... حين يتكلم الصمت



في خضم الزحام قد تشعر أنك عابر سبيل تمر دون أن تُلاحظ

تتكئ على جدار الأيام و كأنك لا تنتمي إلى هذه الحياة

تتراكم الهموم كغيمٍ مثقل و ترتعش الأحلام تحت وطأة الإنتظار

لكنك رغم كل ذلك ما زلت تقاوم و ما زلت تعيش

ليس كل من يبتسم سعيدًا و ليس كل من يصمت ضعيفًا

أحيانًا تكون في الداخل عاصفة من الألم لكنك تختار أن تُظهر للناس وجهًا مطمئنًا

لأنك تعلم أن السلام لا يُستورد بل يُزرع في صبرك و في صمتك و في رضاك بما كتبه القدر


الصداقة و الحب و الوفاء كلها أشياء لا تُقاس بالكلمات بل بالمواقف

ربما خذلوك و ربما لم يفهموا وجعك و لكن تذكر دائمًا أن من يسكن قلبك بحق لا يحتاج لإذن كي يشاركك الألم

الحياة لا تُعاش بالعقل وحده بل بروحٍ متعبة تعرف كيف تُضيء رغم كل هذا الظلام

فالندوب ليست عيبًا بل توقيع الحياة على صبرك و رصيدك من التجربة

و من بين كل الإنكسارات يولد فيك شيء أقوى و شيء أنضج و شيء يُشبهك

إنهض و امضِ و لو بخطوةٍ مترددة

لا تنظر للخلف إلا لتبتسم لأنك تجاوزت الكثير

و لا تنظر للأمام بخوف فالقادم لا يحتاج إلا قلبًا مؤمنًا بأنه يستحق شيئًا جميلاً



......
 
توقيع ام أمينة
قال رسول الله صل الله عليه وسلم
من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليقل خيرا او ليصمت
الكلام من فضة و السكوت من ذهب
إن الصمت سلاح ذو حدين فلنعرف متى نصمت
بارك الله فيك على الموضوع القيم و المميز
 
صراع مرير و معارك مضنية
و تفكير متواصل في تامين العيش اللائق
و تامين حياة لائقة للاولاد
حتى يصبح كبير العائلة لا يفكر ابدا في نفسه
و ربما لا يعالج و لا يزور الطبيب و لا ياخذ تحاليل
و تصبح اجمل لحظاته عندما يرى البسمة في وجوه اولاده و اسرته
دفء العايلة اجمل لحظة و اجمل وقت
ضحك الاولاد يخلي التعب يتساقط كاوراق الخريف

لكن

كل هته الفوضى لم تترك لي الفرصة للانطلاق من جديد
و تنظيم حياتي
كل يوم اقول هذا يوم البداية الجديدة
يالله يكون يوم الانطلاق قريب

تفكريني من دعواتك يا ايتها الاخت الفاضلة
 
توقيع الامين محمد
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