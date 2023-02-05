كيف تعرف نفسك إذا كنت فاعل خير أو فاعل شر؟

aymenbdn

aymenbdn

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كيف تعرف نفسك إذا كنت فاعل خير أو فاعل شر؟
في هذه الدنيا يوجد نوعين من البشر من يفعل الخير وتجده محبوب من عند الناس ونوع الثاني من يفعل الشر وتجده مكروه من عند أغلبية الناس ومحبوب من أمثاله ، إذن في هذا المقال تكلمت عن كيف تعرف نفسك إذا كنت من الأشخاص الذين يفعلون الخير أو من الأشخاص الذين يقعلون الشر
رابط المقال👇👇👇👇
كيف تعرف نفسك إذا كنت فاعل خير أو فاعل شر؟
 
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