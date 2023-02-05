كيف تعرف نفسك إذا كنت فاعل خير أو فاعل شر؟في هذه الدنيا يوجد نوعين من البشر من يفعل الخير وتجده محبوب من عند الناس ونوع الثاني من يفعل الشر وتجده مكروه من عند أغلبية الناس ومحبوب من أمثاله ، إذن في هذا المقال تكلمت عن كيف تعرف نفسك إذا كنت من الأشخاص الذين يفعلون الخير أو من الأشخاص الذين يقعلون الشررابط المقال