الفرق بين النظر و البصر

ما الفرق بين البصر و النظر ؟

لماذا أمرنا الله تعالى بغض البصر ، ولم يأمرنا بغض النظر؟



قال الله تعالى في سورة الأعراف

{وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون}

من هذه الآية نلاحظ أن هناك فرق بين (النظر) و (البصر).



فالنظر هو: رؤية الأشياء بدون استخدام العقل والتركيز ، وبالتالي عدم الإحاطة بالشيء المرئي .

وهذا يحدث معنا كثيراً ، فإنّك ترى شخصا ما ، وَلَو سألك أحدٌ بعد ذلك عن لون قميصه فلا تعرف .. [ هذا هو النّظر ]

أمّا البصر فهو: رؤية الأشياء مع استخدام العقل والتركيز ؛ للإحاطة الكاملة بالشيء المرئي .

ولذلك نحنُ مأمُورون بغض البصر



ولذلك أيضاً ؛ فإنّه يُمكِنُ النظرُ إلى المرأةِ في حالات كثيرة ؛ ، ولكن لو زاد النظرُ عن المطلوب وتحرَّكت الأحاسيسُ الفِطريّة فإنَّ النّظر يتحوّلُ إلى بَصَر ، وهُنا يأتي الأمرُ بالغضّ ...

قال تعالى: {قل للمؤمنين يَغضُّوا من أبصارهم}



ولذلك أيضا ؛ فإنّا نجِدُ مِن أسماء الله تعالى البصير ولانجد من اسماءه الناظر

قال تعالى: {إنه كان بعباده خبيراً بصيراً}

فالبصر أقوى وأعمق وأشمل من النظر ، واللهُ بصيرٌ ؛ أيْ يُحيطُ بكلّ شؤون عِبادِه مِن الداخل والخارج .

ولاحظ معي مدى دِقّةَ نظام كلمات القرآن ، فعندما يأمرُنا الله تعالى بالتدبُّرِ فى خَلقه ؛



فإنّه يأمرنا [ بالنظر لا بالبصر ]

فيقول سبحانه وتعالى

{أفلا ينظرون إلى الإبل}

{أفلا ينظرون إلى السماء}

{فلينظر الإنسان مما خلق}

(وَفِى ٱلْأَرْضِ ءَايَٰتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِىٓ أَنفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ)

فى كل هذه الآيات استخدم النظر ، لأن هذه الآيات معجزة ولا يستطيع أحدٌ الإحاطةَ بها والإلمام بمكوناتها ، فالنظر هنا أَوْلى من البصر.

فسُبحانك ربّي ما أعظمك