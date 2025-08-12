قصة غريبة من الواقع قام بتبني طفل لـ......

بسم اللهالسلام عليكم احبتنا في اللمة الغاليةحياكم الله و بياكمسبحان الله بعض الحوادث و المقادير لا نعرف الحكمة منها إلا بعد حينفالله جل في علاه لا يفعل امرا للعبث بل كل شيء عنده بعلم و بحكمةقد نعرف بعضها و نجهل جلهاو بعد المقادير تتجلى الحكمة فيها بعد سنوات طويلةحتى نعجز عن التعبير و لا نجد افضل من ان نعظم الله و نقر بالتقصير في الفهمامام عظمة الله تعالى في تسيير الشؤون بدقة و حكمة و اتقان متناهيالقصةفي قريتنارجل رزقه الله سبع بناتو كان كل مرة يتمنى الذكر فتاتيه انثىالحقيقو رباهن نعم التربية و الاخلاق و الجماللكنه فاجأ اهله بتبني طفلالحقيقة عائلته احتضنت الطفل و كأنه ابنهم أما المجتمع فظل ينتقدهكعادة مجتمعاتنا و قرانا يدخلوا بين اللحم و الظفرترعرع الطفل الذكر بين احضان هته العائلة كأنه ابنهم و احبوه و عطفوا عليهو ربوه احسن تربية و و أبسوه احسن اللباس و علموه و رافقوهو كنا نرى مدى حبهم له و تعلقهم بهو كان المجتمع ناقدا لاذعا لهم و كانوا ينعتوه بسيء الكلماتو توقعوا ان يكون عاقا لهم و ان تعبهم سيذهب جفاءلكنسبحان الله رأيته يكبر بينهم لحظة بلحظة و سنة بعد سنةحتى اصبح شابا يافعابصراحة احسنوا تربيتهتعلم و إلتزم المسجد و كان نعم الاخلاق مع جيرانه و مع اهل القريةو من مظاهر حسن التربية انه كان يرافق أبويه بالتبنيو يمشي بينهما و يمسك بأيديهما منذ صغره حتى اصبح شابالم تتغير هته الصورة مطلقايمشي بين ابويه و هو يمسك بأيديهما كأنه يقودهما او يقول لهما اعتمدا علياو كان يرافق اخواته الى الجامعات و الادارات و مكان عملهنو هو من يقوم بكل واجبات البيت كلهاحتى اصبح فخر أبويه و سندهما و سندا لأخواتهقدر اللهان يموت ابوه الذي رباهتخلى كل الاقارب عن الام و البناتو لم تجد هته العائلة احدا سوى هذا الشاباصبح سندا لأمه و اخواته و اصبح رجل الدار و بابهاو اصبح بمثابة اب و اخ للبنات و مصدرا بل و مصدر راحتهم الاوحدتخلى عنهم و الاخوال و الاعمام أما هذا الشاب لم يتخلى عنهم للحظةاستفادت هته الاسرة من قطعة ارض للبناء قبل فترة ليست ببعيدةو كنت ارى الشاب كيف يجتهد في اصلاحها و في انشائهادون كلل ام ملل و كل مساء يأتي بأمه لترى اين وصل المشروعو يجلس معها و يتبادل معها اطراف الحديث ممسكا بيدهاسبحان الله في مظهر من مظاهر الألفة و حسن التربية و رد الجميلسبحان الله تتجلى العظمة و منتهى الحكمة في هكذا مقاديرالمجتمع كان ينتقد و يسخر بجهله لعواقب الامورلكن ربنا يقدر لحكمة يعلمها و لحكمة كانت بعد عشرين سنةربما بل يقينا هذا الابن بالتبني كان ابن حلال افل بكثير من الابناء الحقيقيينالذين أبانوا عن سوء اخلاقهم و عاقوا آبائهم و رموهم في دون العجزةهذا الشاب او الابن بالتبني غلق ثغرا من الثغور لا يصعب غلقهاو تبنى اسرة كاملة ام و سبع بنات منهن المتزوجات و العازباتتبناهم و كان سندا لهن بعد ان تبنوه و هو رضيعاصبح ابن حلال و ابن حقيقي و ابن اصل افضل بكثير من الابناء الحقيقيينفسبحان الله و سبحان اللههته قصة من الواقع حتى نتعض و لا نتعجل في إلقاء الاحكامو حتى لا نتعجل في توقع النتائج حسب فهمنا القاصرفمن حسن اسلام المرء تركه مالا يعنيه و من تمام الايمان حسن الظن باللهو من واجبنا ان نتأمل هكذا قصص فنتيقن من عظمة و حسن تدبير الله لأمورنافالحمد لله و سبحان الله