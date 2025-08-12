تعزية لأختنا و بنتنا فاتن سيلين في وفاة والدتها رحمة الله عليها

ام أمينة

ام أمينة

👑 TOP5 ✍️
طاقم الرقابة
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره


نتقدم بأحرّ التعازي و أصدق المواساة إلى أختنا و بنتنا @فاتن سيلين في وفاة والدتها الغالية رحمها الله رحمة واسعة و أسكنها فسيح جناته


نسأل الله أن يغفر لها و يرزقها الفردوس الأعلى و أن يلهمكم الصبر و السلوان في هذا المصاب الجلل

إنا لله و إنا إليه راجعون
اللهم إجعل قبرها روضة من رياض الجنة و نقِّها من الذنوب كما يُنقّى الثوب الأبيض من الدنس

.....
 
توقيع ام أمينة
الله أكبر إنا لله و إنا إليه راجعون..
رحم الله الفقيدة و أسكنها فسيح جناته و ألهم أهلها و ذويها الصبر و السلوان.
عظم الله أجركم @فاتن سيلين و الربط الله على قلبك عزيزتي.
 
توقيع سحائب الشوق
لا نقول إلا ما يرضي ربنا..
إنا لله وإنا إليه راجعون
عظم الله أجركم أختي وجمعكم بها في جنة عرضها السماوات والأرض ورزقكم الصبر على فراقها
 
ما عسانا نقول راضين بقضاء الله و قدره
إن لله و إن اليه راجعون
عظم الله اجركم و ربي يرحمها و يوسع عليها و يجعل مثواها الفردوس الاعلى
كذلك ترحموا على أم اخونا @space-cowboy توفيت أمه يوم الجمعة الماضي
ربي يرحمها و يوسع عليها يجعل مثواها جنات الفردوس إن شاء الله
 
ربي يرحمها ويجعلها من أهل الجنة الذين لا خوف عليهم و لاهم يحزنون
 

المواضيع المشابهة

ه
هنا تقدم التعازي لحبيبتي سندس في وفاة والدتها،،رحمها الله واسكنها فسيح جنانه
2 3 4
المشاركات
76
المشاهدات
7K
@R@ZIK
@R@ZIK
العودة
Top Bottom