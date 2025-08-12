تعزية لأختنا و بنتنا فاتن سيلين في وفاة والدتها رحمة الله عليها

ام أمينة
👑 TOP5 ✍️
طاقم الرقابة
Reaction 18.6K
الجوائز 1.9K
- تاريخ التسجيل
- 19 ماي 2011
- المشاركات
- 9,640
- آخر نشاط
- الحالة الإجتماعية
- متزوجة
- الجنس
- أنثى
- الأوسمة
- 42
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره
نتقدم بأحرّ التعازي و أصدق المواساة إلى أختنا و بنتنا @فاتن سيلين في وفاة والدتها الغالية رحمها الله رحمة واسعة و أسكنها فسيح جناته
نسأل الله أن يغفر لها و يرزقها الفردوس الأعلى و أن يلهمكم الصبر و السلوان في هذا المصاب الجلل
إنا لله و إنا إليه راجعون
اللهم إجعل قبرها روضة من رياض الجنة و نقِّها من الذنوب كما يُنقّى الثوب الأبيض من الدنس
.....
بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره
نتقدم بأحرّ التعازي و أصدق المواساة إلى أختنا و بنتنا @فاتن سيلين في وفاة والدتها الغالية رحمها الله رحمة واسعة و أسكنها فسيح جناته
نسأل الله أن يغفر لها و يرزقها الفردوس الأعلى و أن يلهمكم الصبر و السلوان في هذا المصاب الجلل
إنا لله و إنا إليه راجعون
اللهم إجعل قبرها روضة من رياض الجنة و نقِّها من الذنوب كما يُنقّى الثوب الأبيض من الدنس
.....