تعزية لأختنا la lune rose في وفاة عمتها

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره


نتقدم بأحرّ التعازي و أصدق المواساة إلى أختنا @la lune rose في وفاة عمتها رحمها الله رحمة واسعة و أسكنها فسيح جناته


نسأل الله أن يغفر لها و يرزقها الفردوس الأعلى و أن يلهمكم الصبر و السلوان في هذا المصاب الجلل

إنا لله و إنا إليه راجعون
اللهم إجعل قبرها روضة من رياض الجنة و نقِّها من الذنوب كما يُنقّى الثوب الأبيض من الدنس
.....
 
