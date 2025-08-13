فلسفتنا في الحياة

إلياس
أوفياء اللمة
السلام عليكم و رحمة الله وو بركاتـه
لكل منا فلسفته الخاصــة في هذه الحياة
فلكل عضو نظرتــه , أفكاره ,قناعاته, رؤيـته الى مختلف القضايا و المواضيــع تجعله يتميزه بها عن الآخريـــن
ما رأيكم ان نستمتع معاً بفلسفاتنا و نظراتنا المختلفة لمختلف الأشيــاء
و نكون معجماً خاصاً بأقلام الشروقيين
نكتبه بأفكارنا و أحاسيسنا و قناعاتنا الخاصــة و المختلفة
نحرك به أمواج عقولنا و نفتح المجال للتعرف على أفكار بعضنا البعض
لنجعل هنا فضاءاً خاصاً لفلسفتنا الحياتية
و ذلك بأن ينسج عضو معيــن كلمة أو عبارة ليأتي من بعده و يفسرها حسب نظرته لها و بقلمه و حسب ما تعنيــه له هذه الكلمة