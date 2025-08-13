دغدغة الرُضع

حاتم خليفة

حاتم خليفة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

للتوعية
دغدغة الرضيع
هل هو أمر عادي ؟!

بالطبع: لا ، بل ممنوعة في الأصل

علاش!!

ضحك الطفل لا يدل بالضرورة على أنّ هذا الشيء يُفرحه

مثل الكبار قد تجد الكبير يضحك من الدغدغة ولكنّ هذا الأمر يُزعجه

الصغير لا يعرف إيقاف دغدغتك مثل الكبير
بل لا يعرف أصلا كيف يخبرك أن تتوقف

الكبير إذا قمت بدغدغته لمدة طويلة يُخبرك أنه إختنق من الضحك

ولكن الصغير لا يستطيع وقد يختنق من هذا الأمر

ولهذا
روحو غير بلعقل علابالي تحبو لولاد يضحكو
بصح عندكم تخنقولنا الأطفال

اللهم أرزق كل محروم بالذرية الصالحة


بقلم: حاتم خليفة
 
هناك من يتقن اللعب الصامط بالفعل،
لكن اعتقد ان الطفل أيضا يجيد الى حد كبير التعبير عن انزعاجه عن طريق البكاء ..

ومع ذلك الرزانة والموازنة مطلوبة

شكرا لك
 
اللهم امين يا رب العالمين
كلامك صحيح حاتم لأن الصغير لا يعرف كيف يوقف الدغدغة علينا تجنبها نحن الكبار
بورك في قلمك المبدع
 
+ اجتناب تقبيل الرضع في وجوههم
يا جماعة راكم تمرضوهم بلا ما تفيقو 🥲
 
الدغدغة ليست آمنة للرضع حتى لو ضحك ممكن يكون متضايق و ما يقدر يعبر الأفضل نضحّكهم بطرق ألطف و آمنة

مشكور على الموضوع و على النصيحة
 
