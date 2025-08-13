دغدغة الرُضع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



دغدغة الرضيع

هل هو أمر عادي ؟!



بالطبع: لا ، بل ممنوعة في الأصل



علاش!!



ضحك الطفل لا يدل بالضرورة على أنّ هذا الشيء يُفرحه



مثل الكبار قد تجد الكبير يضحك من الدغدغة ولكنّ هذا الأمر يُزعجه



الصغير لا يعرف إيقاف دغدغتك مثل الكبير

بل لا يعرف أصلا كيف يخبرك أن تتوقف



الكبير إذا قمت بدغدغته لمدة طويلة يُخبرك أنه إختنق من الضحك



ولكن الصغير لا يستطيع وقد يختنق من هذا الأمر



ولهذا

روحو غير بلعقل علابالي تحبو لولاد يضحكو

بصح عندكم تخنقولنا الأطفال

