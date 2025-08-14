صدمة

صدمة
عندما تمر بأزمة نفسيه ولا تجد صديقك إلى جانبك .

...صدمة
عندما تفسر كلماتك وأفعالك على أنها كلمات حاقد .

صدمة
عندما يُجحد عطائك ..

صدمة
عندما تمر بك سنين العمر وتجد أنك لم تحقق شيء من أحلامك..

صدمة
عندما يذهب جميع ما بنيته أدراج الرياح ..

صدمة
عندما يخونك من هو منك وفيك ..

صدمة
عندما يموت أقرب الناس اليك ..

صدمة
عندما تقابل صديقا لم تره منذ سنين ولا يتذكر اسمك

صدمة
عندما تطعن في ظهرك وتجد الطاعن أخاك ..

صدمة
عندما تكتشف أن من تحب يتسلى بمشاعرك .

صدمة
عندما يوأد الاحساس في مهده ..

صدمة
عندما تمد يديك للناس بالخير وترد خائبا ..

صدمة
عندما يصارحك من تحب انك لاتعني له شيئا ..

صدمة
عندما تتُهم بما ليس فيك ..

صدمة
عندما تكتشف أن مصدر الإشاعات التي تصدر عليك
مصدرها أقرب الناس لك ..


صدمة
عندما تكتشف أن خلف الأجساد الرائعة أنفس خاوية جوفاء
ولكن الصدمة
الحقيقة
 
الصدمة الحقيقية
ليست في خيانة و لا في فُقدان و لا .....
بل حين تنظر في المرآة
و لا تعرف من أنت

مشكور على الموضوع
 
