العلاقة بين العجوز و الكنة ... صراع أو سوء تفاهم ؟





في المجتمع الجزائري العلاقة بين العجوز و الكنة تبقى من أكثر العلاقات اللي فيها حساسية و تقدر تولي مصدر توتر كبير داخل العائلة



بزاف من المشاكل يبداو من أول يوم تدخل فيه الكنة للدار وين العجوز تحس أنو مكانتها تهزت خاصة إذا كانت موالفة تكون هي اللي تسيّر كلش



تحس أنو الكنة جات باش تغير النظام و تفرض طريقتها و هذا يخلق نوع من الغيرة حتى و لو ما تتقالش بصراحة



من جهة أخرى الكنة تكون داخلة بعقلية جديدة تحب تعيش حياتها بحرية و تحب تكون عندها خصوصيتها بصح تلقى روحها تحت المجهر كل حركة و كل كلمة تتفسر بطريقة سلبية



يزيد على هذا إختلاف الأجيال وين العجوز تشوف أنو طريقتها هي الصح و أنو الكنة ما تعرفش تسير دار و لا تربي الأولاد و لا حتى تطبخ كيما الناس



الكنة من جهتها تحس أنو العجوز تتدخل بزاف و تحب تفرض رأيها في كل صغيرة و كبيرة من الطياب للتربية حتى في العلاقة بينها و بين راجلها



و ما ننسوش دور الزوج اللي مرات يزيد يعقّد الأمور كي يكون ساكت و ما يعرفش كيفاش يوازن بين مرته و أمه



إذا مال لجهة وحدة تولي الثانية تحس بالظلم و تبدأ المشاكل تكبر مرات حتى الجيران أو أفراد العائلة يزيدوا يصبوا الزيت في النار بكلامهم و لا بنصائحهم اللي ما تزيد غير التفرقة



كل هاد الأسباب كي تتجمع تولي العلاقة مشحونة و كل يوم فيه مشكل جديد بصح لو كان يكون شوية تفاهم و إحترام و حوار صريح



بزاف من هاد المشاكل تقدر تتحل و تولي العلاقة فيها محبة و تعاون بدل الخصام و الغيرة





و باش العلاقة بين العجوز و الكنة تكون طيبة لازم أول حاجة يكون الإحترام المتبادل



الكنة لازم تحترم العجوز و تعرف بلي هي أم راجلها و عندها مكانة كبيرة في قلبو و ماشي من السهل تنحيها



و في نفس الوقت العجوز لازم تحترم الكنة و تشوفها كيما بنتها ماشي دخيلة و لا منافسة



ثاني حاجة مهمة هي الحوار لازم يهدرو مع بعض بلا عياط و لا سب و لا معايرة كل وحدة تقول واش حابة و تشرح وجهة نظرها



بزاف من المشاكل يجو من سوء الفهم و كلمة تتقال و تتفسر بالغلط تولي نار ما تطفاش



كي يكون الحوار كل وحدة تفهم الأخرى و تولي الأمور أسهل



و كذلك الصبر و التسامح،ماشي كل حاجة نردو عليها مرات نسكتو باش نتهناو و مرات نعتذر باش نبنيو جو مليح



الكنة كي تغلط تعتذر و العجوز كي تشوف روحها زادت شوية تقول مع نفسها أنها لازم تتجاوزها



و الزوج لازم يكون حكيم ماشي يميل لجهة و يخلي الأخرى لازم يعرف كيفاش يرضي مرته و يكون بار لأمه بلا ما يظلم وحدة فيهم هو الرابط بيناتهم و إذا كان عاقل يقدر يصلح بزاف أمور



و ثاني لازم ما يدخلوش الناس في المشاكل كي تكون مشكلة بين العجوز و الكنة ماشي لازم الجيران و لا العائلة يزيدوا يتدخلوا لأنو مرات يزيدوا يعقدوا الأمور و هي ما تستاهلش كل تلك الضجة



لازم الناس تفهم بلي العائلة تبنى بالمحبة ماشي بالعناد



العجوز و الكنة يقدروا يكونوا صحابات و يعيشوا في جو فيه تعاون و ضحك و إحترام إذا كانت النية صافية و القلب مفتوح ماشي لازم نكونوا كامل متفاهمين بصح لازم نكونوا عائلة و كل واحد يعرف قيمتو و يعطي للآخر مكانته

