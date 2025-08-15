انفلونزا الموظفين

إلياس

إلياس

👑 TOP5 ✍️
أوفياء اللمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

" أنفلونزا الموظفين"

أعراضه:

· إنخفاض حاد في الرواتب

· فقدان الحوافز و البونص

· هبوط عام في النشاط الوظيفي

· خمول في مستوى العمل

· فقدان أعصاب متواصل


المسبب :

فايروس يدعى ازمة عالمية


طريقة العدوى و الإصابة :

يهاجم هذا الفيروس الشركات الكبيرةوالمؤسسات التي بدورها

تنقل المرض للشركات الأخرى التي تتعامل معها

و بالتالي ينتقل الفايروس ليجد مرتعاً له في جسم الموظف>



اعراض تفشي المرض :

- ظهور الريش بدلاً من الشعر على جسم الموظف و هذا يدل على أنه سوف يطيرمن شركته أي سيتم تفنيشه ؛

2- الرغبة المتواصلة في تناول شراب ريد بول لأنه أيضا يعطي الموظف أجنحة

تساعده على الطيران من شركته وتسهل عملية التفنيش؛


3- هلوسة الموظف طوال اليوم بكلمات غير مفهومة مثل قوائم تفنيش

أو تخفيض رواتب أو إجازات مفتوحة .....الخ


مراحل المرض النهائية:

خمود الفيروس بجسم الموظف أي عودته لبيته إيد ورا وإيد قدام


الوقاية :

للأسف لا توجد طريقة للوقاية من المرض

العلاج:

أيضا للأسف إلى هذه اللحظة لم يتم العثور أو اكتشاف دواء لهذا المرض


هل تجدون دواء لهذا المرض ؟
 

المواضيع المشابهة

إلياس
انفلونزا الذنوب
المشاركات
2
المشاهدات
412
إلياس
إلياس
الحلم الوردي
انفلونزا العقول ..!!
المشاركات
1
المشاهدات
618
آمال النجاح
آمال النجاح
S
انفلونزا الشتاء كيف تجنبي اطفالك منها
المشاركات
0
المشاهدات
459
sofiane_nyoten
S
D
انفلونزا الديقوطاج
المشاركات
19
المشاهدات
4K
يوسےفے
يوسےفے
البسكرية1990
من انفلونزا الطيور الى الخنازبر ......والآن انفلونزا الماعز
المشاركات
12
المشاهدات
1K
أفراح الجزائر
أ
العودة
Top Bottom