انفلونزا الموظفين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
" أنفلونزا الموظفين"
أعراضه:
· إنخفاض حاد في الرواتب
· فقدان الحوافز و البونص
· هبوط عام في النشاط الوظيفي
· خمول في مستوى العمل
· فقدان أعصاب متواصل
المسبب :
فايروس يدعى ازمة عالمية
طريقة العدوى و الإصابة :
يهاجم هذا الفيروس الشركات الكبيرةوالمؤسسات التي بدورها
تنقل المرض للشركات الأخرى التي تتعامل معها
و بالتالي ينتقل الفايروس ليجد مرتعاً له في جسم الموظف>
اعراض تفشي المرض :
- ظهور الريش بدلاً من الشعر على جسم الموظف و هذا يدل على أنه سوف يطيرمن شركته أي سيتم تفنيشه ؛
2- الرغبة المتواصلة في تناول شراب ريد بول لأنه أيضا يعطي الموظف أجنحة
تساعده على الطيران من شركته وتسهل عملية التفنيش؛
3- هلوسة الموظف طوال اليوم بكلمات غير مفهومة مثل قوائم تفنيش
أو تخفيض رواتب أو إجازات مفتوحة .....الخ
مراحل المرض النهائية:
خمود الفيروس بجسم الموظف أي عودته لبيته إيد ورا وإيد قدام
الوقاية :
للأسف لا توجد طريقة للوقاية من المرض
العلاج:
أيضا للأسف إلى هذه اللحظة لم يتم العثور أو اكتشاف دواء لهذا المرض
هل تجدون دواء لهذا المرض ؟
