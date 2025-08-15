انفلونزا الموظفين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



" أنفلونزا الموظفين"



أعراضه:



· إنخفاض حاد في الرواتب



· فقدان الحوافز و البونص



· هبوط عام في النشاط الوظيفي



· خمول في مستوى العمل



· فقدان أعصاب متواصل





المسبب :



فايروس يدعى ازمة عالمية





طريقة العدوى و الإصابة :



يهاجم هذا الفيروس الشركات الكبيرةوالمؤسسات التي بدورها



تنقل المرض للشركات الأخرى التي تتعامل معها



و بالتالي ينتقل الفايروس ليجد مرتعاً له في جسم الموظف>







اعراض تفشي المرض :



- ظهور الريش بدلاً من الشعر على جسم الموظف و هذا يدل على أنه سوف يطيرمن شركته أي سيتم تفنيشه ؛



2- الرغبة المتواصلة في تناول شراب ريد بول لأنه أيضا يعطي الموظف أجنحة



تساعده على الطيران من شركته وتسهل عملية التفنيش؛





3- هلوسة الموظف طوال اليوم بكلمات غير مفهومة مثل قوائم تفنيش



أو تخفيض رواتب أو إجازات مفتوحة .....الخ





مراحل المرض النهائية:



خمود الفيروس بجسم الموظف أي عودته لبيته إيد ورا وإيد قدام





الوقاية :



للأسف لا توجد طريقة للوقاية من المرض



العلاج:



أيضا للأسف إلى هذه اللحظة لم يتم العثور أو اكتشاف دواء لهذا المرض





هل تجدون دواء لهذا المرض ؟