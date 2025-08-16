رولي جميل وشكل اجمل

Oktavio_hinda
السلام عليكم اخوتي اخواتي
جبت اليوم حلوة من الحلويات المعروفة وهي الرولي مكاش اسهل منه لكن اليوم الطريقة والتزيين غير
اولا نحظر الرولي أو البسكوي
نفصل الصفار على البياض
نضع صفار 4 بيضات نضيف عليهم 120 غ سكر ما يعادل كأس الا ربع و120 غ فرينة ما يعادل كأس الا ربع ملعقة صغيرة فانيلا ملعقة صغيرة خميرة حلويات ونخلط كل شي
من جهة نحضر الصينية ونفرشها بورق الطهي ونقوم بتزيينها حسب الذوق من الخليط الي
حضرناه
من جهة اخرى نطلع بياض البيض
ونضيف للخليط الي حضرناه قبل
ونضيف له اللون الوردي ونسكبه في الصينية ونخدخله الفرن مدة 10 دقائق مع المراقبة يجب الحفاظ على اللون
نحضر الكريمة
كأس شونتيي مع كأس حليب بارد نخفقه حتى يصير كريمة ونضيف له ملون ومعطر الفراولة
نخرج البسكوي من الفرن و نرولي النصف للداخل والنصف الاخر لداخل بالعكس كما هو في الصورة
وندعه يبرد نقلبه لنجعل التزيين من الخارج ونطلي عليه الكريمة ونرجع نروليه بنفس الشكل حتى نتحصل على شكل قلب لما يبرد نقطع لقطع عرضعا 3 أو 4 سنتيم وشهية طيبة