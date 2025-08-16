رولي جميل وشكل اجمل

السلام عليكم اخوتي اخواتي

جبت اليوم حلوة من الحلويات المعروفة وهي الرولي مكاش اسهل منه لكن اليوم الطريقة والتزيين غير

اولا نحظر الرولي أو البسكوي

نفصل الصفار على البياض

نضع صفار 4 بيضات نضيف عليهم 120 غ سكر ما يعادل كأس الا ربع و120 غ فرينة ما يعادل كأس الا ربع ملعقة صغيرة فانيلا ملعقة صغيرة خميرة حلويات ونخلط كل شي
Screenshot_20250816-165410_Pinterest.webp

من جهة نحضر الصينية ونفرشها بورق الطهي ونقوم بتزيينها حسب الذوق من الخليط الي
حضرناه

Screenshot_20250816-165346_Pinterest.webp
من جهة اخرى نطلع بياض البيض
ونضيف للخليط الي حضرناه قبل

Screenshot_20250816-165413_Pinterest.webp

ونضيف له اللون الوردي ونسكبه في الصينية ونخدخله الفرن مدة 10 دقائق مع المراقبة يجب الحفاظ على اللون

Screenshot_20250816-165427_Pinterest.webp


Screenshot_20250816-165441_Pinterest.webp

نحضر الكريمة
كأس شونتيي مع كأس حليب بارد نخفقه حتى يصير كريمة ونضيف له ملون ومعطر الفراولة
نخرج البسكوي من الفرن و نرولي النصف للداخل والنصف الاخر لداخل بالعكس كما هو في الصورة
Screenshot_20250816-165525_Pinterest.webp

Screenshot_20250816-165511_Pinterest.webp


وندعه يبرد نقلبه لنجعل التزيين من الخارج ونطلي عليه الكريمة ونرجع نروليه بنفس الشكل حتى نتحصل على شكل قلب لما يبرد نقطع لقطع عرضعا 3 أو 4 سنتيم وشهية طيبة

Screenshot_20250816-165536_Pinterest.webp
 
الله الله هندو العزيزة
و الله والله جوعتيني ربي يغفر لك
قبشتي مشاعري هههههه

حقيق حقي و الان بعثيه مانيش قادر نصبر هههه

و الله ق يعطيك الصحة يا فنانة
 
الابداع ما شاء الله
شكرا على الوصفة
 
