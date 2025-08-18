ام أمينة
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
الإعلانات القاتلة .... الوجه المُظلم للمسمنات و المنحفات
في الجزائر يُعد الترويج للمسمنات و المنحفات عبر مواقع التواصل الإجتماعي ظاهرة مقلقة تتزايد بشكل لافت خاصة في ظل غياب رقابة صارمة على المحتوى الرقمي
هذه المنتجات التي تُعرض بأساليب جذابة و مظللة تستهدف فئات واسعة من المجتمع خصوصًا الشابات و المراهقات حتى بعض الشباب الذين يسعون للحصول على جسم مثالي بسرعة دون إدراك للمخاطر الصحية و النفسية و القانونية التي قد تنجم عن إستخدامها
من الناحية الصحية تحتوي هذه المنتجات غالبًا على مواد غير مرخصة أو مجهولة المصدر و قد تشمل مركبات دوائية مخصصة لأمراض مزمنة مثل السكري أو إرتفاع ضغط الدم
تُستخدم بشكل غير قانوني و هذا الإستخدام العشوائي يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل إضطرابات في القلب و تلف الكبد و الكلى و إختلالات هرمونية أو حتى حالات تسمم حادة
كما أن بعض المنحفات تعمل على تقليل الشهية بشكل مفرط مما يؤدي إلى فقر الدم و هشاشة العظام و نقص حاد في الفيتامينات و المعادن الأساسية مثل الحديد و الكالسيوم و الفيتامين D
أما من الناحية النفسية فإن الترويج المكثف لصورة مثالية للجسم عبر هذه الإعلانات يخلق ضغطًا نفسيًا كبيرًا على المستخدمين خاصة المراهقين و المراهقات الذين يشعرون بعدم الرضا عن أجسامهم مما قد يؤدي إلى إضطرابات في الأكل و الإكتئاب أو فقدان الثقة بالنفس
هذا التأثير النفسي يتفاقم مع إستخدام صور مزيفة لمشاهير أو أطباء أو شهادات وهمية تُنتج بإستخدام الذكاء الإصطناعي مما يعزز الإحساس بالحرمان و عدم الكفاءة لدى المتلقي
قانونيًا فإن أغلب هذه المنتجات تُباع دون ترخيص من الجهات الصحية المختصة و غالبًا ما يتم تسويقها عبر صفحات مجهولة الهوية على فيسبوك و إنستغرام و تيك توك بأسعار خيالية
هذا النوع من الترويج يُعد خرقًا واضحًا لقوانين حماية المستهلك و قد يؤدي إلى ملاحقات قضائية في حال ثبت الضرر
إعلاميًا تلعب منصات التواصل دورًا مزدوجًا فهي من جهة تتيح للمروجين الوصول السريع إلى جمهور واسع وزمن جهة أخرى تفتقر إلى الرقابة الصارمة التي تمنع إنتشار المحتوى المضلل
في ظل هذا الواقع تبرز الحاجة إلى حملات توعية وطنية تشارك فيها الجهات الصحية و الإعلامية، و التربوية لتثقيف المواطنين حول مخاطر هذه المنتجات و تشجيعهم على إتباع أساليب صحية و آمنة لتحقيق أهدافهم الجسدية مثل إستشارة أخصائيي التغذية و ممارسة الرياضة و الإعتماد على نظام غذائي متوازن
و أنتم ما رأيكم في الموضوع ؟
كيف يمكن توعية المجتمع بخطورة هذه المنتجات ؟ و ما هي أفضل الطرق لنشر الوعي ؟
ما هي البدائل الصحية التي يمكن أن يلجأ إليها الأفراد لتحقيق أهدافهم الجسدية؟
أنتظر آرائكم و ردودكم و تعليقاتكم
شكرا لكم
........
