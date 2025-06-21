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الزواج المبكر ..... بين العادات و القانون





الزواج المبكر يُعتبر من القضايا الإجتماعية المعقدة التي تتداخل فيها العوامل الثقافية و الإقتصادية و القانونية مما يستدعي نقاشًا معمقًا لفهم أبعاده و آثاره على الأفراد و المجتمع ككل







العوامل المؤثرة في انتشار الزواج المبكر :



رغم التقدم التشريعي الذي حدّد سن الزواج بـ19 سنة إلا أن الزواج المبكر لا يزال منتشرًا خاصة في المناطق الريفية

تُساهم عدة عوامل في هذا الإنتشار منها:



الضغوط الاجتماعية و العائلية :

في بعض المناطق يُعتبر الزواج المبكر وسيلة لضمان "شرف" الفتاة و حمايتها من الإنحرافات الإجتماعية



الفقر و الحاجة الاقتصادية :

تُعتبر بعض الأسر الزواج المبكر حلاً لتخفيف العبء المالي خاصة إذا كانت الفتاة غير قادرة على إتمام دراستها أو الحصول على عمل



الجهل بالقوانين و الحقوق :

قلة الوعي بالقوانين المتعلقة بالزواج و حقوق الفتيات يُسهّل من إنتشار هذه الظاهرة









الآثار الصحية والنفسية للزواج المبكر :



الزواج المبكر يُعرّض الفتيات لعدة مخاطر صحية و نفسية



المخاطر الصحية :

أجسام الفتيات في سن المراهقة غير مهيأة للحمل و الإنجاب مما يزيد من إحتمالية حدوث مضاعفات صحية خطيرة مثل فقر الدم و إضطرابات الدورة الشهرية و هشاشة العظام



المخاطر النفسية :

الزواج في سن مبكرة يُحمّل الفتاة مسؤوليات تفوق قدرتها مما قد يؤدي إلى إضطرابات نفسية مثل الإكتئاب و القلق و الهستيريا







التحديات القانونية و التشريعية :



رغم وجود قوانين تحظر الزواج دون السن القانونية إلا أن تطبيقها يواجه تحديات



الترخيص القضائي :

القانون يسمح للقاضي بالترخيص بالزواج قبل السن القانونية في حالات إستثنائية مما قد يُستغل في بعض الحالات لتزويج القاصرات



غياب الرقابة الفعّالة :

قلة الرقابة على تطبيق القوانين تجعل من الصعب مكافحة هذه الظاهرة بشكل فعّال







النقاش المجتمعي و التوعية :



الزواج المبكر يُثير نقاشًا واسعًا في المجتمع الجزائري



المواقف المتباينة : بينما يرى البعض أن الزواج المبكر يُحافظ على "شرف" الفتاة و يُعتبره آخرون إنتهاكًا لحقوقها و يُطالبون بضرورة رفع الوعي حول مخاطره



الإعلام و المجتمع المدني : المنظمات غير الحكومية و الإعلام يلعبان دورًا مهمًا في نشر الوعي و تقديم الدعم للضحايا





التوصيات و الحلول المقترحة :



لمكافحة ظاهرة الزواج المبكر يُقترح إتخاذ الإجراءات التالية:



تعزيز التوعية القانونية و الصحية: تنظيم حملات توعية تستهدف الفتيات و الأسر حول مخاطر الزواج المبكر و حقوق الفتيات



تشديد الرقابة على تطبيق القوانين :

تفعيل دور الأجهزة القضائية و الإدارية لضمان تطبيق القوانين المتعلقة بالزواج



دعم التعليم للفتيات : تشجيع الأسر على دعم تعليم بناتهم و توفير الفرص لهن لتحقيق إستقلالهن المالي و الإجتماعي





