على أرفف الذكرى

في وضح الغياب ,,
تتجلى الأحزان ,,
و يسودني الهوان ,,
لطالما عشت على أنغام هذا الخوف ..
خوف الفقد ,,
و سمعت همس أوتار عود قديم ,,
تعزف لحنا شرقيا ,,,
يا مسافر وحدك ,,,
أو سامفونية الغياب ,,
و يالسحر حضورك ..
و ضجر الوحدة ,,
كرسالة كتبت لكن لن تقرأ أبدا ,,
أو كحال الأندلس ,,,
لم يكن وصلك إلا حلم ,,
لعلك لن تقرأني ,,
و لعلي لن ألقاك
و لكن سأحبك ,,,
و ستصلك كلماتي ,,
على متن طير القطا ,,
هي التي لا تملّ و لا تخبو ..
وفيّة كهيامي بك ...
و صبّارة كما ينمو في رمل الصحاري ,,,
ليست كأنت ,,
بل كغيابك ,,,
مظلم و لكن شامخ
له عزة ,,,
و أنا بلا كيان ,,
أرتب ذكرياتي ,,,
على أرفف الغياب ,,
و أزيح الغياب من أرفف الذكرى ,,
كأنك هنا معي ,,,
