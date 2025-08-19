على أرفف الذكرى

في وضح الغياب ,,

تتجلى الأحزان ,,

و يسودني الهوان ,,

لطالما عشت على أنغام هذا الخوف ..

خوف الفقد ,,

و سمعت همس أوتار عود قديم ,,

تعزف لحنا شرقيا ,,,

يا مسافر وحدك ,,,

أو سامفونية الغياب ,,

و يالسحر حضورك ..

و ضجر الوحدة ,,

كرسالة كتبت لكن لن تقرأ أبدا ,,

أو كحال الأندلس ,,,

لم يكن وصلك إلا حلم ,,

لعلك لن تقرأني ,,

و لعلي لن ألقاك

و لكن سأحبك ,,,

و ستصلك كلماتي ,,

على متن طير القطا ,,

هي التي لا تملّ و لا تخبو ..

وفيّة كهيامي بك ...

و صبّارة كما ينمو في رمل الصحاري ,,,

ليست كأنت ,,

بل كغيابك ,,,

مظلم و لكن شامخ

له عزة ,,,

و أنا بلا كيان ,,

أرتب ذكرياتي ,,,

على أرفف الغياب ,,

و أزيح الغياب من أرفف الذكرى ,,

كأنك هنا معي ,,,