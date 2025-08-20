نصائح للاولياء قبل الدخول المدرسي

نصائح لأولياء الأمور الكرام – أول دخول للمدرسةدخول الطفل إلى المدرسة لأول مرة مرحلة مهمة وحساسة، تحتاج من الأهل دعمًا نفسيًا وتربويًا كبيرًا. إليكم بعض النصائح:تحدثوا مع أطفالكم بإيجابية عن المدرسة، الأصدقاء، والأنشطة، فالكلام الإيجابي يزرع الطمأنينة ويخفف القلق.هيئوا الطفل نفسيًا قبل الدخول بأسابيع، من خلال تعريفه على مرافق المدرسة، عمال المدرسة ، ألعاب تمثيلية (المعلم - التلميذ).تجنبوا التهديد بالمدرسة (كأن تقول له: "سوف يعاقبونك إذا لم تفعل كذا")، فهذا يُولّد الخوف بدل الحماس.عوّدوا الطفل على الاستقلالية: ارتداء الحذاء وحده، الأكل بمفرده، استخدام الحمام، ترتيب أدواته... فكلها مهارات مهمة داخل القسم.لا تظهروا توتركم أمامه في اليوم الأول، بل كونوا هادئين ومشجعين، حتى يشعر بالأمان.احترموا خصوصية المعلم وثقوا به، فدوره تكميلي لدور الأسرة، ولا تتدخلوا كثيرًا في تفاصيل يوم الطفل إلا عند الضرورة.تابعوا مع ابنكم يومه الدراسي يوميًا: اسألوه عمّا تعلمه، كيف كان يومه، وهل حدث ما أزعجه... فهذا يعزز ثقته ويشعره بالاهتمام.الصبر ثم الصبر: قد يبكي طفلك في الأيام الأولى، وهذا طبيعي. لا تستعجلوا النتائج، فالاندماج يحتاج وقتًا.شجعوه على تكوين صداقات، وعلى أن يكون لطيفًا مع أصدقائه، ويشاركهم أدواته ولعبه.اضبطوا مواعيد النوم والأكل مبكرًا قبل أيام من الدخول، حتى يكون جسده مهيأ للروتين المدرسي.ختامًا: دخول المدرسة هو بداية جديدة، فاجعلوها بداية محببة، دافئة، مطمئنة...فالطفل الذي يجد دعمًا من والديه، ينطلق في طريق التعلم بثقة وفرح