نصائح للاولياء قبل الدخول المدرسي

إلياس

إلياس

👑 TOP5 ✍️
أوفياء اللمة
📚 نصائح لأولياء الأمور الكرام – أول دخول للمدرسة 📚
دخول الطفل إلى المدرسة لأول مرة مرحلة مهمة وحساسة، تحتاج من الأهل دعمًا نفسيًا وتربويًا كبيرًا. إليكم بعض النصائح:

🔹 تحدثوا مع أطفالكم بإيجابية عن المدرسة، الأصدقاء، والأنشطة، فالكلام الإيجابي يزرع الطمأنينة ويخفف القلق.

🔹 هيئوا الطفل نفسيًا قبل الدخول بأسابيع، من خلال تعريفه على مرافق المدرسة، عمال المدرسة ، ألعاب تمثيلية (المعلم - التلميذ).

🔹 تجنبوا التهديد بالمدرسة (كأن تقول له: "سوف يعاقبونك إذا لم تفعل كذا")، فهذا يُولّد الخوف بدل الحماس.

🔹 عوّدوا الطفل على الاستقلالية: ارتداء الحذاء وحده، الأكل بمفرده، استخدام الحمام، ترتيب أدواته... فكلها مهارات مهمة داخل القسم.

🔹 لا تظهروا توتركم أمامه في اليوم الأول، بل كونوا هادئين ومشجعين، حتى يشعر بالأمان.

🔹 احترموا خصوصية المعلم وثقوا به، فدوره تكميلي لدور الأسرة، ولا تتدخلوا كثيرًا في تفاصيل يوم الطفل إلا عند الضرورة.

🔹 تابعوا مع ابنكم يومه الدراسي يوميًا: اسألوه عمّا تعلمه، كيف كان يومه، وهل حدث ما أزعجه... فهذا يعزز ثقته ويشعره بالاهتمام.

🔹 الصبر ثم الصبر: قد يبكي طفلك في الأيام الأولى، وهذا طبيعي. لا تستعجلوا النتائج، فالاندماج يحتاج وقتًا.

🔹 شجعوه على تكوين صداقات، وعلى أن يكون لطيفًا مع أصدقائه، ويشاركهم أدواته ولعبه.

🔹 اضبطوا مواعيد النوم والأكل مبكرًا قبل أيام من الدخول، حتى يكون جسده مهيأ للروتين المدرسي.

📌 ختامًا: دخول المدرسة هو بداية جديدة، فاجعلوها بداية محببة، دافئة، مطمئنة...
فالطفل الذي يجد دعمًا من والديه، ينطلق في طريق التعلم بثقة وفرح 🌟
 

المواضيع المشابهة

X
فتح المنصة الرقمية لتوظيف الأساتذة المتعاقدين قبل الدخول المدرسي 2024/2025
المشاركات
1
المشاهدات
195
إلياس
إلياس
R
ذكرياتنا الجميلة عن الدخول المدرسي
المشاركات
15
المشاهدات
2K
mohgladiator
M
ا
نصائح للأباء خلال الدخول المدرسي
المشاركات
4
المشاهدات
720
زهرة الجنوب9
ز
R
ارواحوا تسهروا بالبلوط ولاتاي في خيمة(اختبر معلوماتك قبل الدخول المدرسي)
المشاركات
1
المشاهدات
639
** غزال الصحراء **
** غزال الصحراء **
A
قبل الدخول المدرسي تبييض الوجه و ازالة حب الشباب/نجوم اللمة/
المشاركات
2
المشاهدات
7K
asouma
A
العودة
Top Bottom