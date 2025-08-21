الدخول المدرسي.. بين فرحة الأولاد و وجع الجيوب🎒📒📚

المحافظ و الأدوات المدرسية ولات غالية بزاف و نلقاو منها غير الزينة و فيها رسوم لشخصيات كرتونية معروفة و الثمن ما يعكسش الجودة دائمًا

التجار يستغلو الدخول المدرسي باش يربحو و الرقابة راهي غايبة و لا منعدمة

أنا كأم نشري فالمعقول حاجة تفرّح الأولاد و تشّد العام بلا ما نطيح فالمظاهر و التفاخر

و الأساتذة لازم يراعو الفوارق بين التلاميذ و يغرسو فيهم روح القناعة و التقدير مش المقارنة و الشكليات



مشكورة على الموضوع

اتمنى رؤية مشاركة الآخرين لمزيد من الآراء