الدخول المدرسي.. بين فرحة الأولاد و وجع الجيوب🎒📒📚

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته إخواني و أخواتي اللماويين
و حنا على بعد أسابيع قليلة من الدخول المدرسي، بدات العروض على الأدوات و المحافظ و غيرها.. بصراحة الأشكال و الألوان راهي تسرّ الناظرين، حتى حنا الكبار انبهرنا بجمالها، فما بالك بالطفل الصغير لي بطبعه يحب البهرجة و الزينة في أشياؤه.
أنا كالعادة، متبعة وحدة من أشهر المكتبات في مدينتي، عجبتني محفظة بزاف . كي حبيت نشوف سعرها، تلاقيت صدفة مع منشور لإحدى الإعلاميات وكانت تطرح نفس الموضوع: "وش رايكم في المحافظ لي وصلو لمليون و800 ولا حتى زوج ملاين؟".
وللمفارقة نفس المحفظة لي عجبتني لقيتها داخلة في هذي الأسعار!
بالفعل تصدمت للغلاء الفاحش، و قلت في نفسي: كيفاه محفظة يقدرو يثمنوها بالسوم هذا؟ واش هو السر؟ النوعية فعلا تستاهل؟ ولا مجرد استغلال لأنو الدخول المدرسي موسم مضمون؟
هنا يطرح السؤال:
– هل الأسعار هذي مبرّرة بالنوعية و "الماركات"؟
– ولا التجار راهم يستغلو المناسبة باش يضربو فالجيوب؟
– واش دور الرقابة و حماية المستهلك في كل هذا؟
وأنتوما إخوتي، كيفاش تتحضرو للدخول المدرسي؟
هل تفضلو تشرو حاجة غالية "تدوم"؟ ولا المعقول يكفي بما أنو الأولاد في كل عام يحبّو يبدلو أدواتهم؟
بانتظار آرائكم و تجاربكم.
و الأساتذة لي معنا.. أحكولنا على نفسية الأولاد مع وجود المفارقات في المستوى المعيشي عندنا. نظرا لاحتكاكم مع مختلف الطبقات في المجتمع
