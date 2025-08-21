فَطِيَرةّ مًحًشُيَةّ مِن مًطِبًخِيَ🌮🥪

*amani*
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ان شاءلله تكونوا بخير أحبابي
جيتكم اليوم بفطيرة محشية خفيفة وهشيشة رووعة
العجينة درت زوج كيسان حليب دافي، كاس الا ربع زيت، ملعقة صغيرة خميرة الخبز وشوي خميرة الحلوى، الملح
جمعت العجينة وخليتها ترتاح
الحشو درت شكشوكة بصل شوي فلفل وطماطم وثوم
من جهة درت لاصوص بيشامال
بعد ما ارتاحت قسمتها لنصفين درت الطبقة الاولى حطيت فوقها الشكشوكة زدتلها شوي بطاطا مقلية، الطون، الفرماج، والبيشامال وغطيتها وإلى الفرن
هذي درت فيها غير البطاطا والبيشامال والطون والفرماج
وهذي بعد ماطابوا
تحياتي
