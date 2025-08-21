فَطِيَرةّ مًحًشُيَةّ مِن مًطِبًخِيَ🌮🥪

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ان شاءلله تكونوا بخير أحبابي💛
جيتكم اليوم بفطيرة محشية خفيفة وهشيشة رووعة

العجينة درت زوج كيسان حليب دافي، كاس الا ربع زيت، ملعقة صغيرة خميرة الخبز وشوي خميرة الحلوى، الملح
جمعت العجينة وخليتها ترتاح

IMG_20250820_190301.webp

الحشو درت شكشوكة بصل شوي فلفل وطماطم وثوم
من جهة درت لاصوص بيشامال

IMG_20250820_185800.webp



بعد ما ارتاحت قسمتها لنصفين درت الطبقة الاولى حطيت فوقها الشكشوكة زدتلها شوي بطاطا مقلية، الطون، الفرماج، والبيشامال وغطيتها وإلى الفرن

IMG_20250820_192328.webp

IMG_20250820_192454.webp


IMG_20250820_193514.webp



هذي درت فيها غير البطاطا والبيشامال والطون والفرماج

IMG_20250820_194246.webp

IMG_20250820_194632.webp


IMG_20250820_194802.webp


IMG_20250820_195900.webp

وهذي بعد ماطابوا

IMG_20250820_200055.webp


IMG_20250820_200106.webp



IMG_20250812_201856_431.webp


IMG_20250820_201639.webp


IMG_20250820_202412.webp


تحياتي


IMG_20250820_190501.webp
 
