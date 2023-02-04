خِبًزٍ مًحًشُيَ 🥪🍔

*amani*

*amani*

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آلُـۜسـۨۚ(✋)ــِۖلُأمٌ ؏ـليۜـ(💜)ـكـۜم وݛحـٍّْـٍّْ⁽😘₎ـٍّْمهہ الًـًٍۖـٍـٍۖ(☝)ٍۖـًٍٍٍّـًٍلۖهًٍۖۂ وبـۗـۗـۗـۗـۗـۗركۧۧــۧۧۧۧۧـۗـۗ(ۗ😇)ـۗـۗاتهۂ
ان شاء الله تكونوا كامل بخير❤
جبتلكم اليوم وصفة سهلة خفيف ظريف ههه ولي هي خبز محشي

العجين
500غ فرينة
فنجال تاع الزيت
مغرف كبيرة خميرة الخبز
مغرف صغيرة سكر
ملح
ونلموها بالحليب دافي
ونحطوها تخمر.. على قد ماتخمر قد مايجي الخبز خفيف والعجينة تجي ساهلة للخدمة
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الحشو كيما تحبو كل واحد ووش يحب
مثلا دجاج ولا فيونداشي ولا سلق و... اكم تعرفو وش يقولك راسك ديريه هههه
انا درت زوج حبات فلفل وبصلة وزوج طمطومات وثوم شوية توابل وخليتهم طابو كيما هك
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زدتلهم علبة طون تاع الطماطم يسما ماحطيت لا دجاج لا لحم عوضتهم بالطون وتقدري تاني ديري دجاج وتحطي الطون يجي فوور
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وزدت خلطت معاهم بطاطا قصيتها هك مكعبات

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نحلو العجينة تاعنا هك شغل مستطيل نحطو الحشو ونزيدولو فرماج
انا حطيت شوي فرماج تاع القطع وشوي هذا المبشور

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مبعد نقطعوه بهذا الشكل

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نذهن لبلا بالزيت ولا ورق الطهي انا مكانش عندي
ونذهن الخبز تاعنا بالبيض نزيدولو شوية جلجلان من فوق
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ندخلوه يطيب سيدتي

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ونقطعوه هك
وشهية طيبة 😌

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