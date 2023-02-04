خِبًزٍ مًحًشُيَ 🥪🍔



ونلموها بالحليب دافي

ونحطوها تخمر.. على قد ماتخمر قد مايجي الخبز خفيف والعجينة تجي ساهلة للخدمة

ملحونلموها بالحليب دافيونحطوها تخمر.. على قد ماتخمر قد مايجي الخبز خفيف والعجينة تجي ساهلة للخدمة

الحشو كيما تحبو كل واحد ووش يحب

مثلا دجاج ولا فيونداشي ولا سلق و... اكم تعرفو وش يقولك راسك ديريه هههه

انا درت زوج حبات فلفل وبصلة وزوج طمطومات وثوم شوية توابل وخليتهم طابو كيما هك