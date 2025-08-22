قصة وعبرة ..سمكة النور

في أعماق البحر البعيد حيث لا يصل شعاع الشمس كانت المخلوقات تعيش في عتمة أبدية هناك ظهرت سمكة صغيرة مغايرة جسدها شفاف يشع نورا أبيض رقيقا لم تكن قوية مثل باقي الأسماك ولا سريعة كالحيتان لكنها كانت الوحيدة التي تضيء الدرب لمن يضل طريقه في ظلام الأعماق كل من يراها يتبع وهجها فيجد الأمان

ومع مرور الزمن سموها سمكة النور لأنها لم تعش لنفسها فقط بل كانت تهدي من نورها للآخرين

وحين سألوها:

أما تخافين أن ينطفئ ضوؤك في هذا البحر الموحش؟

ابتسمت وقالت:

النور الذي نهبه للآخرين هو في الحقيقة ما يبقي قلوبنا مشتعلة