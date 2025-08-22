قصة وعبرة ..سمكة النور

Oktavio_hinda

Oktavio_hinda

👑 TOP5 ✍️
صُنّآع آلمُحْتَوَى
13caa237fcdb614232d9c4096c24fab2.webp


في أعماق البحر البعيد حيث لا يصل شعاع الشمس كانت المخلوقات تعيش في عتمة أبدية هناك ظهرت سمكة صغيرة مغايرة جسدها شفاف يشع نورا أبيض رقيقا لم تكن قوية مثل باقي الأسماك ولا سريعة كالحيتان لكنها كانت الوحيدة التي تضيء الدرب لمن يضل طريقه في ظلام الأعماق كل من يراها يتبع وهجها فيجد الأمان
ومع مرور الزمن سموها سمكة النور لأنها لم تعش لنفسها فقط بل كانت تهدي من نورها للآخرين
وحين سألوها:
أما تخافين أن ينطفئ ضوؤك في هذا البحر الموحش؟
ابتسمت وقالت:
النور الذي نهبه للآخرين هو في الحقيقة ما يبقي قلوبنا مشتعلة

هناك الكثير من الاشخاص في حياتنا مثل هذه السمكة ينيرون دربنا ولا نحس بوجودهم للاسف الا بعد انطفائهم
 
توقيع Oktavio_hinda
قصة جميلة جدا بمعنى عميق
مشكورة على الموضوع
 
توقيع ام أمينة

المواضيع المشابهة

سعد606
قصة وعبرة
المشاركات
1
المشاهدات
235
إلياس
إلياس
بيسان بيبا
قصة وعبرة
المشاركات
1
المشاهدات
503
إلياس
إلياس
Bfatiha
✍️ قصة وعبرة 📔
المشاركات
5
المشاهدات
470
Bfatiha
Bfatiha
ALIGSM
قصة وعبرة
المشاركات
10
المشاهدات
594
ALIGSM
ALIGSM
اميرة المدائن
قصة وعبرة ...
المشاركات
9
المشاهدات
711
اميرة المدائن
اميرة المدائن
العودة
Top Bottom