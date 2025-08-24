سنة مهجورة فلنحيها

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته



سنـة مهجورة ذكرها الشيخ ابن عثيمين



قول : لبيك ، إن العيش عيش الآخرة ، عند رؤية الشيء الجميل

قال الشيخ رحمه الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى شيئاً يعجبه من الدنيا يقول :

لبيك ، إن العيش عيش الآخـــرة

لأن الإنسان إذا رأى ما يعجبه من الدنيا ربما يلتفـت إليه فيعرض عن الله ،

فيقول : لبيك : استجابة لله ، ثم يوطّن نفسه فيقول : إن العيش عيش الآخرة ،

فهذا العيش الذي يعجبك عيش زائل ، والعيش حقيقة هو عيش الآخـرة.







المرجع / الشرح الممتع 3124 /



و اللفظ الصحيح الثابت في هذا الحديث



عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال :

( خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الخَنْدَقِ ، فَإِذَا المُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَبِيدٌ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ لَهُمْ ، فَلَمَّا رَأَى مَا بِهِمْ مِنَ النَّصَبِ وَالجُوعِ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّ العَيْشَ عَيْشُ الآخِرَهْ ، فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالمُهَاجِرَهْ ، فَقَالُوا مُجِيبِينَ لَهُ : نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدَا ... عَلَى الجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدَا )

رواه البخاري (4099) ومسلم (1805)



فاللهم إن العيش عيش الآخرة