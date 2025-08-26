فعالية نقاشات بنات اللمة{العدد الأول}

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
التفاعل 88.6K
الجوائز 5K
- تاريخ التسجيل
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 51,431
- الحلول المقدمة
- 1
- آخر نشاط
- الجنس
- أنثى
2
- الأوسمة
- 49
لحواء اللمة باقة ورد
نلتقي مع أول عدد تتحدث ونتناقش من خلاله عن مواضيع تهمنا
اخترت لكن موضوع :
حواء اللمة كيف طورت نفسها فكريا ونفسيا؟
ماهي أهم الكتب التي تطالعينها واستفدتي منها فعلا؟
صناع محتوى افادوك؟
بودكاست ساعدوك؟
احكي لنا عن تجاربك سواء
كنت طابلة او ربة منزل
الجوائز:
وسام
للفائزة عن كل عدد
ووسام
أهلا وسهلا