قال الله تعالى: ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ) ( سورة الشورى: 21 )



قال الله تعالى: ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ) ( سورة آل عمران: 31 )



قال الله تعالى: ( قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا * الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ) ( سورة الكهف: 103- 104 )



روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ): أي مردود عليه وغير مقبول منه ويحمل أوزارا عليه مع أوزار الذين يضلهم ويتبعونه:



وفي رواية مسلم: قال صلى الله عليه وسلم: ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ):



وروى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال في حديث طويل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في خطبته: ( أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ):





هناك بدعة تلوح في الأفق:



إنها بدعة الإحتفال بالمولد النبوي:





فجهزوا أنفسكم وألسنتكم دفاعا عن الحق يا أهل السنة:



حذار ثم حذار أن تحتفل بالموالد ومنها الاحتفال بالمولد النبوي وذلك لأنه بدعة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم فلا يجوز إقرارها:



يحرم تخصيص ليلة المولد النبوي ويومه بعبادة معينة أو بطعام معين أو بمديح وذكر ودرس معين بل هو ليلة ويوم مثله مثل باقي أيام السنة:



أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عاشت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أربعين سنة ولم تخص يوم مولد ووفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء معين فهل تحبونه أكثر منها ؟: