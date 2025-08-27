معلومات إسلامية

البردان هما ⬅️ الصبح والعصر
الثقلان هما ⬅️ الإنس والجن
الأسودان هما ⬅️ التمر والماء
النجدان هما ⬅️ الخير و الشر
الدائبان هما ⬅️ الشمس والقمر
الزهراوين هما⬅️ البقرة وآل عمران
الأخبثان هما ⬅️ البول والغائط
العتمتان هما ⬅️ الصبح والعِشاء
الفِرقتان هما ⬅️ العرب والعجم
الداران هما ⬅️ الدنيا والآخرة
الأصغران هما ⬅️ القلب واللسان
النقدان هما ⬅️ الذهب والفضة
 

