معلومات إسلامية .......

البردان هما الصبح والعصر
الثقلان هما الإنس والجن
الأسودان هما التمر والماء
النجدان هما الخير و الشر
الدائبان هما الشمس والقمر
الزهراوين هما البقرة وآل عمران
الأخبثان هما البول والغائط
العتمتان هما الصبح والعِشاء
الفِرقتان هما العرب والعجم
الداران هما الدنيا والآخرة
الأصغران هما القلب واللسان
النقدان هما الذهب والفضة
