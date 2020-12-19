ثنــائيّــات......الجزء الاول



:: ثنــائيّــات ::



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الأبيضان= الشحم والشباب.. أو اللبن والماء.. أو السيف والسنان

الأثرمان= الدهر والموت

الأجوفان= البطن والفرج

الأحمدان= الأمن والسلامة

الأحمران= اللحم والخمر.. أو الزعفران والذهب

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الأخبثان= السهر والضجر.. أو الأرق والقلق.. أو البول والغائط

الأزهران= الشمس والقمر

الدائبان= الشمس والقمر

القمران= الشمس والقمر

النيّران= الشمس والقمر

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الأخضران= العشب والشجر

الأذلان= الحمار والوتد الذي تشد به حبال الخيام وبيوت الشعر

الأسمران= الماء والقمح.. أو الماء والرمح

الأسودان= التمر والماء.. أو الحية والعقرب

الأصرمان= الذئب والغراب

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الأصغران= القلب واللسان

الأصفران= الذهب والزعفران

الأصمعان= القلب الذكي والرأي العازم

الأطيبان= الطعام والشراب

الأعذبان= الريق والخمر

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الأعميان= الليل والسحاب.. أوالسيل والحريق

الأغزران= البحر والمطر

الأمرّان= الفقر والهرم.. أو الجوع والعري.. أو الفقر والعري

الأيهمان= السيل والحريق

البحران= بحر العرب وبحر الروم.. البحر الأبيض المتوسط

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البردان= الغنى والعافية

البليّتان= المرض والفقر

الثقلان= الإنس والجان.. في القرآن

الثقلان= الكتاب والعترة.. في الحديث

الثاويان= البدو والحضر

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الجديدان= الليل والنهار

الأجدّان= الليل والنهار

الأهرمان= الليل والنهار

الأصرمان= الليل والنهار

الردفان الحرسان= الليل والنهار

العصران= الليل والنهار

الفتيان= الليل والنهار

الطريدان= الليل والنهار

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الجيشان= القوة والشباب

الحجران= الذهب والفضة

الحبيبان= الذهب والفضة

النقدان= الذهب والفضة

الحسنيان= النصر والشهادة.. أو الصحة والثروة

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الحرمان= مكة والمدينة

المكتان= مكة والمدينة

الخافقان= الشرق والغرب

الخائنان= الجوع والعري

الداران= الدنيا والآخرة

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السعدان= كوكب المشتري والزهرة

الدمان= الكبد والطحال

الرافدان= دجلة والفرات

الفراتان= دجلة والفرات

الزهراوان= سورتا البقرة وآل عمران

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الشيخان= أبوبكر وعمر

العمران= أبوبكر وعمر

الصحيحان= صحيح البخاري وصحيح مسلم

الضرتان= حجرا الرحى

الطرفان= اللسان والفرج

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الصباحان= الصباح والمساء

العصران= الصبح والمساء

المسيان= الصبح والمساء

الكرتان= الصبح والمساء

الباكران= الصبح والمساء

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العشاءان= المغرب والعشاء

العشاءان= المغرب والعتمة

الغاران= البطن والفرج

الفرقدان= نجمان قريبان من القطب الشمالي

الكريمان= الحج والجهاد

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المرتان= الشر والأمر العظيم

المهلكان= الحرب والسيل

النحسان= كوكبا زحل والمريخ

الناعيان= الشيب والكبر

الهجرتان= الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة

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الهاديان= العين والأثر

الواعيان= السمع والبصر

الأبوان= الأب والأم

الوالدان= الأب والأم

الأذانان= الأذان وإقامة الصلاة

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الأنفان= الأنف والفم

العراقان= البصرة والكوفة

البصرتان= البصرة والكوفة

المصران= الكوفة والبصرة .. وقيل مكة والمدينة

الحسنان= الحسن والحسين .. ولدا علي بن أبي طالب رضي الله عنهم

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السبطان= الحسن والحسين .. ولدا علي بن أبي طالب رضي الله عنهم

الريحانتان= الحسن والحسين.. في الحديث

الحيرتان= الحيرة والكوفة

الرجبان= رجب وشعبان

الصفران= صفر ومحرم

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الغدوان= الغداة والعشي

الفرجان= الفم والقبل

القريتان= مكة والطائف

المروتان= الصفا والمرة

المشرقان= المشرق والمغرب

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المطران= المطر والريح

الموصل= الموصل والجزيرة

الذبيحان= إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام .. وعبدالله بن عبدالمطلب والد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم

اللابتان= حرتان في المدينة المنورة

الأصمعان= العقل واللسان

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المنذران= المنذر بن امرؤ القيس والمنذر بن ماء السماء

الناعقان= كوكبان من الجوزاء

الحكمان= الصحابيان أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص وكانا حكمين في النزاع بين علي ومعاوية

الشاتان= عرقان ينحدران من الرأس إلى الحاجبين ثم العينين

البردان= صلاة الفجر وصلاة العصر

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الصرفان= الرصاص والنحاس

الطائيان= البحتري وأبو تمام.. لأنهما من قبيلة طيء

القبلتان= المسجد الحرام والمسجد الأقصى

الشريفان= المرتضي والرضي

الرضيان= المرتضي والرضي

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اللبنان= اللبن الأسفل واللبن الأعلى جبلان قرب مكة المكرمة

الرحلتان= رحلة الشتاء والصيف من القرآن الكريم

الهرمان= الأكبر والأصغر في مصر

السعدان= يطلق على صحابيين أنصاريين هما سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وكان الأول سيد الأوس والثاني سيد الخزرج

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من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس

وفي كل الأحوال فالإنسان لا يسعد أبدا بالإقدام على فعل الاشياء التي يعرف في قرارة نفسه أنها غير صائبة. ومن قول سقراط: إن من يعرف الحق فلن يقدم على الباطل ​