التربية بالتجربة لا بالتجنب .... من الألم يولد الصبر

في المجال النفسي يحتاج الطفل إلى أن يشعر بأن مشاعره مفهومة و مقبولة لا أن تُنكر أو تُقمع

و في المجال الإجتماعي فإن مواجهة التحديات تساعده على بناء علاقات صحية تقوم على التعاطف و التفاهم لا على الإعتماد الكامل على الآخرين

أما في المجال التعليمي فالتجربة و الخطأ هما أساس التعلم الحقيقي و ليس النجاح الفوري أو الحماية من كل إخفاق

و حتى في المجال العاطفي فإن الطفل الذي يُسمح له بالشعور و التعبير يصبح أكثر قدرة على التواصل مع ذاته و مع من حوله