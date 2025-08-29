التربية بالتجربة لا بالتجنب .... من الألم يولد الصبر

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته


التربية بالتجربة لا بالتجنب .... من الألم يولد الصبر

1756487632325.webp



يعتقد كثير من الأهل أن دورهم الأساسي هو حماية أطفالهم من كل ألم أو مشاعر سلبية

فيسارعون إلى التدخل عند أول علامة إحباط أو يملأون وقت الطفل بالنشاطات كي لا يشعر بالمل أو يخفون عنه المواقف التي قد تثير الخوف أو القلق

لكن الحقيقة أن هذه المشاعر ليست عوائق يجب إزالتها بل هي تجارب ضرورية لتشكيل شخصية الطفل و تطوير مهاراته الحياتية

الإحباط يعلم الطفل الصبر و الملل يفتح له باب الإبداع و الخوف يساعده على فهم حدوده و تقدير الأمان أما الفشل فهو المعلم الأول للمرونة و القدرة على النهوض من جديد

1756487785768.webp


في المجال النفسي يحتاج الطفل إلى أن يشعر بأن مشاعره مفهومة و مقبولة لا أن تُنكر أو تُقمع

و في المجال الإجتماعي فإن مواجهة التحديات تساعده على بناء علاقات صحية تقوم على التعاطف و التفاهم لا على الإعتماد الكامل على الآخرين

أما في المجال التعليمي فالتجربة و الخطأ هما أساس التعلم الحقيقي و ليس النجاح الفوري أو الحماية من كل إخفاق

و حتى في المجال العاطفي فإن الطفل الذي يُسمح له بالشعور و التعبير يصبح أكثر قدرة على التواصل مع ذاته و مع من حوله

1756487938113.webp


دور الأهل لا يكمن في إزالة العقبات من طريق الطفل بل في أن يكونوا بجانبه و هو يواجهها و يقدمون له الدعم دون أن يسلبوه فرصة التعلم

التربية الواعية لا تعني السيطرة بل تعني الحضور و الإصغاء و التشجيع على الإستقلالية

فهكذا يُبنى الإنسان القوي لا بالراحة المطلقة بل بالتجربة و المرافقة

و أنتم ما رأيكم في الموضوع
شاركوني

......
 
