قصتي مع قسم التحضيري

قسم التحضيري صعيب بزاف دروسهم معتمد على اللعب و الحمد لله خرجت العام الاول خلال موسم 2024/2023 تلاميذ ما شاء الله كيما قاتلي معلمة لي درستهم هذه السنة

هؤلاء كانت عندي تلميذة عندها فرط في الحركة تضرب زملائها و نبهت مديرة عليها لكن لم تبالي وقالت لي انها تعرف خير من زملائها كل شيء و حتى استاذة لي درستها السنة اولى عانت معاها كثيرا و المديرة لا تبالي و لا والديها بذلك و حتى والديها و قالت أم التلميذة من الاحسن تدرسهم أستاذة مع العلم لي يعني في قسم التحضيري هو المفتش

العام الماضي 2025/2024 خرجت منهم 20 تلميذ مجتهدين و متفوقين من اصل 39 تلميذ في كل شيء ، تخيلوا اني اذكر أحدهم أن يقرأ الكلمات بدون تشكيل و حافظ تقريبا جزء عم كامل و نهار درت ندوة تربوية اي داخلية داخل المؤسسة فرحني كثيرا بالاجابات تاعو لكن الشيء مؤسف لي تعبت مع ولد مديرة الابتدائية لا حول له و لا قوة يتغيب كثيرا المفتش لامني عليه كثيرا لماذا يتغيب تخيلي عام كامل حضر ليا 20 يوم فقط قالت والدته احتجت بأنه مريض مع العلم نلقاه ديما يدور في المؤسسة مع أمه و أمه لم تخليني نكمل معاهم السنة الأولى بحجة انك يعني أنا غير كفء و أعطت القسم لصديقتها و بنت بلادها مع العلم أن صديقتها حضرت ليها ندوة قسمها شوية ضعيف إذا شاركوا في الدروس يشاركون بالفوضى و غاضتني بزاف منها لدرجة بكيت بزاف و هذا سمعته من عند أستاذة تدرس معايا ولدها في اخر السنة كرمته احسن تكريم و لم تصدر منها شيء حتى بارك الله فيك استاذ و تخيلي في كل حفلات لتديرها مؤسسة طول العام ساهمت باكثر من 500 الف دينار من حسابي الخاص

نقولك شيء وكلت عليها هذه المديرة على ما قامت به اتجاهي

لكن قلت في نفسي نقعد مع التحضيري معليش و هذا سنة ترسيمي نجتهد و نبذل مجهود اكثر لأرضي الله عزوجل قبل كل شيء لأني اعمله في وجه الله ثم لإرضاء نفسي إن شاء الله

هذه قصتي مع عامين تدريس في التحضيري ما رايكم