قصتي مع اللمة

bilel.dz
::مؤهل للإشراف::منتدى المطالعة+منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات
طاقم المرشحين
- إنضم
- 14 جويلية 2016
- المشاركات
- 1,155
- النقاط
- 71
- محل الإقامة
- تبسة
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
أسعد الله يومكم بكل خير
منذ 9 سنوات كانت أول خطوة لي في هذا المنتدى الذي كان يوما بمثابة عائلتي الثانية ...
طبعا معرفتي للمنتدى لم تكن على سبيل الصدفة بل و بعد إصرار من صديقةٍ لي قررت أن أرى ما المُميز فيه و طبعا الإجابة على السؤال ( لماذا اللمة ! ) ...
للصراحة في البداية لم أقتنع به كَونه يختلف عن باقي وسائل التواصل الاجتماعي ( مُعقد بِقوانينه التي قلت عنها في ذلك اليوم أنها تافهة ) ...
و لم تدم رحلتي في هذا العالم سِوى دقائق معدودة ...
على العموم و بعد سنتان تحديداً سنة 2015 كُنت أبحث عن بعض المعلومات و على سبيل الصدفة وجدتها هنا و كنت مجبرا على الدخول بالعضوية من أجل تحميلها ...
في تلك اللحظة عاد بي الزمن للوراء قليلا و قلت مغادرتي ذلك اليوم لم تكن في محلها و لربما لو تصفحته قليلا لراقني و في تلك اللحظة قررت إنشاء عضوية جديدة تحت عنوان ( bilel milano ) لربما يروقني المكان و أستفيد و لو بالقليل منكم ...
تمر الايام و أجدني أتعمق بشكل غريب في المنتديات بمختلف تفاصيلها و كذلك أتعرف على أصدقاء جُدد و من مختلف الاماكن و الكثير من المواهب و الأفكار لم أعتقد يوما أنني سأجدها هنا ...
على العموم بعد فترة حدث شيء أجبرني على المغادرة لمدة معينة و قبل المغادرة قمت بتغيير الرقم السري بحروف غير مرتبة من أجل عدم سرقة الحساب ( تفكير أبله هههه ) و قمت بكتابته في ورقة ...
و للاسف ما أن أردت العودة لم أجد تلك الورقة لأدرك حينها أنني فقدته و لن يعود أبدا ...
مع ذلك الحنين لهذا المنتدى أجبرني أن أفتح هذا الحساب و الذي بالمثل كانت لي فيه أياما مميزة مع أصدقاء أقل ما يقال عنهم كانوا رفقاء روح ...
و من ثم و في يوم من الايام و بسبب ضُغوطات نفسية كنت أعانيها قررت أن أغادر مواقع التواصل الاجتماعي جميعا و البدأ من جديد في عالم لا يحتوي على أي شيء يربطني بالماضي ( كِذبة أردت تصديقها من أجل تجاوز تلك الضغوطات )
تمر السنوات و ها أنا أعود من جديد
و. للصراحة لم أجده كما كان بل و تغير الكثير ...
لكنني مدرك أن المبدأ واحد و المنتدى هدفه واحد و ذلك ما لم و لن يتغير ...
أرجوا أن تشاركونا قصتكم مع اللمة لربما نستعيد بها ذكريات الزمن الجميل
في إنتظار ردودكم ...
أسعد الله يومكم بكل خير
منذ 9 سنوات كانت أول خطوة لي في هذا المنتدى الذي كان يوما بمثابة عائلتي الثانية ...
طبعا معرفتي للمنتدى لم تكن على سبيل الصدفة بل و بعد إصرار من صديقةٍ لي قررت أن أرى ما المُميز فيه و طبعا الإجابة على السؤال ( لماذا اللمة ! ) ...
للصراحة في البداية لم أقتنع به كَونه يختلف عن باقي وسائل التواصل الاجتماعي ( مُعقد بِقوانينه التي قلت عنها في ذلك اليوم أنها تافهة ) ...
و لم تدم رحلتي في هذا العالم سِوى دقائق معدودة ...
على العموم و بعد سنتان تحديداً سنة 2015 كُنت أبحث عن بعض المعلومات و على سبيل الصدفة وجدتها هنا و كنت مجبرا على الدخول بالعضوية من أجل تحميلها ...
في تلك اللحظة عاد بي الزمن للوراء قليلا و قلت مغادرتي ذلك اليوم لم تكن في محلها و لربما لو تصفحته قليلا لراقني و في تلك اللحظة قررت إنشاء عضوية جديدة تحت عنوان ( bilel milano ) لربما يروقني المكان و أستفيد و لو بالقليل منكم ...
تمر الايام و أجدني أتعمق بشكل غريب في المنتديات بمختلف تفاصيلها و كذلك أتعرف على أصدقاء جُدد و من مختلف الاماكن و الكثير من المواهب و الأفكار لم أعتقد يوما أنني سأجدها هنا ...
على العموم بعد فترة حدث شيء أجبرني على المغادرة لمدة معينة و قبل المغادرة قمت بتغيير الرقم السري بحروف غير مرتبة من أجل عدم سرقة الحساب ( تفكير أبله هههه ) و قمت بكتابته في ورقة ...
و للاسف ما أن أردت العودة لم أجد تلك الورقة لأدرك حينها أنني فقدته و لن يعود أبدا ...
مع ذلك الحنين لهذا المنتدى أجبرني أن أفتح هذا الحساب و الذي بالمثل كانت لي فيه أياما مميزة مع أصدقاء أقل ما يقال عنهم كانوا رفقاء روح ...
و من ثم و في يوم من الايام و بسبب ضُغوطات نفسية كنت أعانيها قررت أن أغادر مواقع التواصل الاجتماعي جميعا و البدأ من جديد في عالم لا يحتوي على أي شيء يربطني بالماضي ( كِذبة أردت تصديقها من أجل تجاوز تلك الضغوطات )
تمر السنوات و ها أنا أعود من جديد
و. للصراحة لم أجده كما كان بل و تغير الكثير ...
لكنني مدرك أن المبدأ واحد و المنتدى هدفه واحد و ذلك ما لم و لن يتغير ...
أرجوا أن تشاركونا قصتكم مع اللمة لربما نستعيد بها ذكريات الزمن الجميل
في إنتظار ردودكم ...
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