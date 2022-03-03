قصتي مع اللمة

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاتهأسعد الله يومكم بكل خيرمنذ 9 سنوات كانت أول خطوة لي في هذا المنتدى الذي كان يوما بمثابة عائلتي الثانية...طبعا معرفتي للمنتدى لم تكن على سبيل الصدفة بل و بعد إصرار من صديقةٍ لي قررت أن أرى ما المُميز فيه و طبعا الإجابة على السؤال ( لماذا اللمة ! ) ...للصراحة في البداية لم أقتنع به كَونه يختلف عن باقي وسائل التواصل الاجتماعي ( مُعقد بِقوانينه التي قلت عنها في ذلك اليوم أنها تافهة ) ...و لم تدم رحلتي في هذا العالم سِوى دقائق معدودة ...على العموم و بعد سنتان تحديداً سنة 2015 كُنت أبحث عن بعض المعلومات و على سبيل الصدفة وجدتها هنا و كنت مجبرا على الدخول بالعضوية من أجل تحميلها ...في تلك اللحظة عاد بي الزمن للوراء قليلا و قلت مغادرتي ذلك اليوم لم تكن في محلها و لربما لو تصفحته قليلا لراقني و في تلك اللحظة قررت إنشاء عضوية جديدة تحت عنوان ( bilel milano ) لربما يروقني المكان و أستفيد و لو بالقليل منكم ...تمر الايام و أجدني أتعمق بشكل غريب في المنتديات بمختلف تفاصيلها و كذلك أتعرف على أصدقاء جُدد و من مختلف الاماكن و الكثير من المواهب و الأفكار لم أعتقد يوما أنني سأجدها هنا ...على العموم بعد فترة حدث شيء أجبرني على المغادرة لمدة معينة و قبل المغادرة قمت بتغيير الرقم السري بحروف غير مرتبة من أجل عدم سرقة الحساب ( تفكير أبله هههه ) و قمت بكتابته في ورقة ...و للاسف ما أن أردت العودة لم أجد تلك الورقة لأدرك حينها أنني فقدته و لن يعود أبدا ...مع ذلك الحنين لهذا المنتدى أجبرني أن أفتح هذا الحساب و الذي بالمثل كانت لي فيه أياما مميزة مع أصدقاء أقل ما يقال عنهم كانوا رفقاء روح ...و من ثم و في يوم من الايام و بسبب ضُغوطات نفسية كنت أعانيها قررت أن أغادر مواقع التواصل الاجتماعي جميعا و البدأ من جديد في عالم لا يحتوي على أي شيء يربطني بالماضي ( كِذبة أردت تصديقها من أجل تجاوز تلك الضغوطات )تمر السنوات و ها أنا أعود من جديدو. للصراحة لم أجده كما كان بل و تغير الكثير ...لكنني مدرك أن المبدأ واحد و المنتدى هدفه واحد و ذلك ما لم و لن يتغير ...أرجوا أن تشاركونا قصتكم مع اللمة لربما نستعيد بها ذكريات الزمن الجميلفي إنتظار ردودكم ...