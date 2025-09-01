فرص العمل في دول الخليج

1. الدخول بفيزا سياحية والبحث عن عمل

الوضع القانوني:

الفيزا السياحية في قطر غالبًا مدتها قصيرة (30 يوم قابلة للتمديد مرة أو مرتين).

غير مسموح رسميًا تشتغل أثناء الفيزا السياحية، لكن كثيرين يدخلون بها للبحث عن عمل.

الإيجابيات:

فرصة تشوف السوق بنفسك، تعمل مقابلات مباشرة.

بعض الشركات تفضل المقابلة الحضورية.

السلبيات والمخاطر:

الوقت محدود جدًا، وإذا ما لقيت عمل قبل انتهاء الفيزا لازم ترجع.

لو الشركة وافقت، لازم تحويل الفيزا لإقامة عمل، وهذا يكلف وقت وفلوس، وأحيانًا الشركة ترفض تتحمل التكاليف.

تكلفة السفر + السكن + المعيشة في قطر غالية (خاصة بدون دخل).

---

✅ 2. الدخول بإقامة عمل ومعك دبلوم وخبرة في التعليم

الوضع القانوني:

إذا عندك عرض عمل قبل ما تجي، الشركة أو المؤسسة التعليمية راح تطلع لك إقامة عمل مباشرة.

تكون في وضع قانوني مستقر من أول يوم.

الإيجابيات:

راتب مضمون من البداية، وسكن أو بدل سكن في العقد.

ما عندك ضغط الوقت مثل الفيزا السياحية.

التعليم في قطر مطلوب، خاصة إذا عندك خبرة وشهادات معترف بها.

السلبيات:

لازم يكون عندك عقد قبل السفر، وهذا أحيانًا صعب بدون شبكة علاقات أو تقديم أونلاين.

خوتي فهمت بلي الظفر بعقد عمل في دول الخليج صعب جدا جدا يعني حتى دول الخليج مفيها ش؟ للأسف الشديد 😢
 

