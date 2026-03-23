دول الخليج خطاكم السؤ..

الشعوب الخليجيه هم العرب الحقيقيون هم اهل النخوة واهل المكارم والشيم هم أهل الترابط الأسري والمجتمعي والقبلي هم من يعتز بأصالتهم وبإرتباطهم بأرضهم هم أهل السلام والمحبه والوئام ،، حينما كانت تفتك بهم الأمراض والفقر والجوع فيما مضى من الزمان لم يجدوا من يمد لهم يد العون ولم يستجدوا أحدا بل صبروا وأحتسبوا حتى منّ الله عليهم بفضله ورزقهم بأوطانهم دون منّة من احد ،، وعندما توفر لهم الخير لم يجازوا الغير بما كان منهم بل أنشأوا الصناديق البنكيه لمساعدة أشقائهم والمساهمة في الإستثمار في اوطانهم فلا يوجد دولة عربيه او إسلاميه إلا نالها الخير من الخليج وهذا ليس كلاما إنشائيا للإستهلاك بل حقيقة يعترف بها كل حر شريف يخاف الله ويرجو ثوابه ..أما ناكري الجميل الخونه الولائيين الذين ولائهم لمعمم قابع بقم فهم كالأحذيه يداس عليها لايهمنا مايقولون ولا تهمنا مواقفهم ولا ننظر لهم إلا إنهم أذناب وذيول لمعمم مشرك … تعودنا على مقولة خطاك الشر" دعاء صادق يخرج من القلب محملا بالمحبة لمن نحب ، خطاك السوء" نتمنى السلامة لخليجنا من كل مكروه. هكذا هي مشاعر الشعب الخليجي تجاه أوطانها بأن يحفظها الله من الفتن وأن يجنبها الأخطار وأن يديم عليها الأمن والأمان والاستقرار. فهي أرض الحرمين ومهد العروبة وموطن القيم والتقاليد الأصيلة.

"ولا باس" كلمة تبث الطمأنينة في النفوس وتزرع الأمل بعد القلق . إنها ثقافة التفاؤل التي تربى عليها أهل الخليج فالتوكل على الله والصبر وقت الشدائد والتكاتف في مواجهة الأزمات.

إن الدعاء لدول الخليج ليس مجرد كلمات بل هو تعبير عن الانتماء والمحبة والوفاء فمصير الشعوب مترابط وأمن الأوطان نعمة عظيمة لا يدرك قدرها إلا من فقدها. ولذلك نقول

خطاكم الشر

خطاكم السوء

ولا باس عليكم

حفظ الله دول الخليج قيادة وشعوبا وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء …