نتايج مسابقة فرحة البكالوريا

قبل فترة وضعنا مسابقة نسمع منكم قصص الكفاح و النجاح في البكالوريا
المسابقة كانت ودية حبية تنافسية تحت عنوان​

المسابقة لم تكن مجرد تنافس، بل مساحة صادقة لتبادل قصص النجاح، واستحضار لحظات التعب
والتحدي، وكيف تحوّلت بالإرادة والعزيمة إلى فرحة إنجاز وفخر.

لقد اطّلعنا بكل اهتمام على التجارب القيّمة التي شاركنا بها الأعضاء، والتي كانت بحق ملهمة، مليئة بالدروس والعبر
وتعكس روح الإصرار التي يتميّز بها أبناء اللمة. وبعد قراءة متأنية وتقييم دقيق، حان الوقت اليوم للإعلان
عن الموضوع الفائز الذي تميّز بصدق التجربة، وجمال الطرح، وقوة التأثير.
الحقيقة كل المواضيع كانت ملهمة و مميزة و مليئة بالاصرار و التعب و الاجتهاد و الكفاح الذي افضى الى نجاح باهر
فتح ابواب المستقبل الذي نتمناه سعيدا للجميع

احبتنا
اننا اليوم
نبارك لصاحب الموضوع الفائز، ونتقدّم بجزيل الشكر والتقدير لكل من شاركنا قصته، فأنتم جميعًا فائزون بما قدّمتموه من إلهام وأمل.

وقد وقع الاختيار على الموضوع الفائز لما حمله من معانٍ عميقة للصبر والكفاح، وما جسّده من صورة حقيقية
للاجتهاد والكدّ في سبيل تحقيق الهدف. تجربة لم تكن سهلة، بل رحلة مليئة بالتحديات، من سفرٍ وتنقّل بين المغرب وفرنسا
إلى التأقلم مع لغة جديدة وبيئة مختلفة، ومع ذلك لم يكن الاستسلام خيارًا، بل كان الإصرار هو العنوان.


نجاحٌ لم يأتِ صدفة، بل كان ثمرة تعب طويل، وعزيمة لا تلين، وإيمان بأن كل صعوبة يمكن تجاوزها بالإرادة والعمل
لذلك استحق هذا الموضوع أن يكون في الصدارة، وأن يُتوَّج فائزًا لما يحمله من إلهام وأمل لكل من يسير في درب النجاح

الموضوع الفائز هو
باكالوريا بين ضفّتين (مشاركتي في مسابقة قصة نجاحي في البكالوريا)

نبارك لأنفسنا اولا يتواجد صاحب الموضوع بيننا كأخ و زميل في المنتدى
و نبارك للأخ @space-cowboy الفوز في المسابقة متمنين له مزيدا من التفوق و النجاح في مشواره التعليمي و الوظيفي

الاخ سيتحصل ع الوسام التالي
214_18-06-2025.gif


شكرا للجميع​
 
