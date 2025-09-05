العيد.. رمضان.. وحتى المدرسة : وين راحت البنة ؟

كلامك يضرب في الصميم و يخلينا نراجعو أنفسنا قبل ما نلومو الزمن

المناسبات ما تبدلتش هي باقية بنفس المعاني و بنفس البركة لكن حنا لي ولينا نعيشوها بطريقة مختلفة

في الماضي كنا نعيشو اللحظة و نشاركو التفاصيل و نضحكو من القلب و نفرحو بالحضور قبل الهدايا اليوم كلشي صار سريع و جاهز و حتى المشاعر صارت مختلفة لكن الحقيقة أن الفرحة ما تموتش و اللمة ما تروحش إذا قررنا نرجعو لها

رمضان يقدر يرجع بنكهته إذا رجعنا نحضروه بقلوبنا و أيضا العيد يقدر يفرحنا إذا رجعنا نعيدو بالنية

و كذلك الدخول المدرسي يقدر يولي مغامرة إذا عشناها مع أولادنا مشي ضد الوقت

المناسبات ما هيش صور في مواقع التواصل الإجتماعي إنما هي لحظات نعيشوها و نخليوها تعيش فينا

الزمن لم يخنا حنا لي لازم نرجعو نختارو كيف نعيشوه

مشكورة على الموضوع

دمتِ مميزة