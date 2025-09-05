العيد.. رمضان.. وحتى المدرسة : وين راحت البنة ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

وشراكُم إخوتي وأخواتي، إن شاء الله تكونوا كامل بخير 🌹

لفت انتباهي في السنوات الأخيرة أنو الناس ولات تقول بلي المناسبات والأيام فقدت نكهتها..
مثلاً: في العيد نسمع "إييه.. العيد ما بقاش كيف زمان، راحت البنة"،
وفي رمضان كذلك: "بكري كنا نحسو بيه ونحسو باللمة"..
وأصبحت كل المناسبات تقريباً تُحكى تحت عنوان واحد: "ما عادتش كيف بكري".

لكن، في رأيي، الحقيقة عكس ذلك.. احنا لي تبدلنا ماشي المناسبات، والمناسبات في الأصل احنا لي نصنعوها، ماشي هي لي تصنعنا.

ندو مثال رمضان:
بكري، قبل ما يدخل، كنا نجهزو القصبر ونرحو لزيبيس.. والريحة تاع الفلفل الأسود والقصبر تعمّر الدار.. وقت الفطور نتلمو كامل على مائدة وحدة، نضحكو، نشوفو سكاتش يفرحنا، ومن بعد نصلو التراويح، وما ننسوش صلة الرحم.. حتى ملابس العيد نخرجو كامل نشروها في جو جميل.
أما اليوم، كلشي يجهز قبل بشهر الماكلة تتكونجلا حتى البوراك .. وما تبقى حتى ريحة.. وقت الفطور كل واحد لاهي مع تلفونو، ومن بعد نقولو "البنة راحت"!

نفس الشي مع العيد:
زمان، حلاوتو في التحضيرات.. نطيبو القاطو برواحنا، نحطوهم في ليكيسات، ونهزو "باطة" لجارنا، لعمتنا، لجدتنا.. وكانت صلة الرحم هي البنة الحقيقية.
لكن الآن؟ أغلب الناس يكموندو كلش ليلة العيد، والتهاني تولي مجرد مساج "صح عيدك"، وانتهى العيد!

حتى الدخول المدرسي:
بكري كنا نشرو الأدوات بعد ما ندخلو، كل أستاذ يمد القائمة، نكتبوها كامل ونروحو نديرو لاشان فالمكتبة القريبة.. وتسمع غير: "خصني 4 تع 96 و2 تع 48".. وكانت عندها نكهة خاصة.
أما اليوم، كلشي جاهز قبل.. والقائمة يقولك "ستوندار، ادي برك"..

فالسؤال المطروح عليكم يا أهل اللمة:
هل فعلاً الوقت تبدل والمناسبات فقدت بنتها؟
ولا إحنا لي تبدلنا، وحنا لي نصنعو المناسبات بلمتنا وحضورنا؟

إليكم الميكروفون 🌸🎤🎤
 
موضوع قيم ممتاز و رائع
لي رجعة إن شاء الله
 
عقلية السوندويتش والـ فيت فيت والجاهز هي من قضت على روح هذه المناسبات..
آمنت دائما بأن متعة الأشياء تكون في الطريق الصعب والمتعب .. وقديما كنا نتعب في التجهيز والتحضير وفي خضم ذلك التعب كانت المواقف المضحكة والمحرجة والدافئة تُخلق وتصطف الواحدة تلو الأخرى لتصنع جو المناسبة وجمالها..

أما الان فنحن في زمن الاختصارات.. وحتى رسائل "صح عيدك" لم يعد البعض ينفق لأجلها حركة اصبعه على لوحة المفاتيح ويكتفي ب transférer للمعايدات الجاهزة...
 
كلامك يضرب في الصميم و يخلينا نراجعو أنفسنا قبل ما نلومو الزمن
المناسبات ما تبدلتش هي باقية بنفس المعاني و بنفس البركة لكن حنا لي ولينا نعيشوها بطريقة مختلفة
في الماضي كنا نعيشو اللحظة و نشاركو التفاصيل و نضحكو من القلب و نفرحو بالحضور قبل الهدايا اليوم كلشي صار سريع و جاهز و حتى المشاعر صارت مختلفة لكن الحقيقة أن الفرحة ما تموتش و اللمة ما تروحش إذا قررنا نرجعو لها
رمضان يقدر يرجع بنكهته إذا رجعنا نحضروه بقلوبنا و أيضا العيد يقدر يفرحنا إذا رجعنا نعيدو بالنية
و كذلك الدخول المدرسي يقدر يولي مغامرة إذا عشناها مع أولادنا مشي ضد الوقت
المناسبات ما هيش صور في مواقع التواصل الإجتماعي إنما هي لحظات نعيشوها و نخليوها تعيش فينا
الزمن لم يخنا حنا لي لازم نرجعو نختارو كيف نعيشوه
مشكورة على الموضوع
دمتِ مميزة
 
كلامك جدا جدا واقعي سيدتي
المشكلة حنا عملناها و الحل حنا لي نعملوه
 
هذه هي الدنيا تتغير من حال إلى حال في الأمس لم نكن كما كنا اليوم ، فاللوم ليس علينا انما على دينامكية الحياة …
 
راحت النية والصدق.
 
أنا نشوف بلي الوقت ولا الدنيا متبدلوش
انما الناس وطريقة تفكيرهم لي نبدلو
والتي لي راحت
 
كل شيء تغير اختي الكريمة البنية ذهبت مع اهلها مع أصحاب النية أما اليوم فالكل يفكر في مصلحته وكيف يكسب مزيدا من المال
 
صحيح جدا..
كل ما تعب الشخص على حاجة كل ما كانت المتعة في تحصيلها..
بداية من الرزق الى المناسبات..

بارك الله فيك على المرور اختي جزاك الله خيرا
 
نعم في الماضي كانت عندنا اللمة هي نمبر وان لازم نجتمعو في المناسبات وفي غير المناسبات..
والان تغيرت المفاهيم القلوب تبااااعدت بدرجة كبيرة ولات كاينة العائلة الصغيرة فقط
راحت الاجتماعات لي نمد للمناسبة بنتها..

بارك الله فيك اختي على الرد القيم بوركت
 
تماما ..
بارك الله فيك
 
الوقت ثابت مكانش كيفاش يتغير
حنا لي نغيرو المفاهيم ..
بارك الله فيك اختي
 
صحيح رانا في آخر الزمان وكل مرة يقول الواحد في نفسو : يادرا وين رانا رايحين ؟
بارك الله فيك على المرور
 
تسلمي اختي الكريمة
 
صناعة المناسبة
صناعة الابتسامة
صناعة الاخوة
صناعة الصداقة
صناعة الذكرى
صناعة السعادة
وحتى صناعة الشخصية....وغيرها

الحياة نصنعها نحن واتقان صنعتها متوقف على كفاءة الصانع

اذا كان الشخص سامط غير متجاوب يصنع السماطة في رمضان ويكملها في العيد ويزيدها في الدخول المدرسي
واذا كان الانسان ناشط متحفز راح يصنع اللحظات الجميلة ولو بحبة حلوة صحيح المال يزيد يعاونك في المهمة لهذا يسعى الانسان لبكري الافونص في الثراء وماذا بيه الثثراء الكريم ولليس الضبعة والتفرعين

ومن الظلم والاجحاف ان نجبر من هم اكثر منا تحفزا وتجاوبا خاصة الاطفال بالركون الى رغباتنا الراكدة وطموحاتنا المنطفئة فيجب ان نتفاعل معهم لانو شعورهم هو نفس شعورنا الجميل اللي رانا نحكوا عليه ونتبكاو على فقدانه كل دقيقة ونسميه الزمن الجميل. بينما هو العمر الجميل.
 
سيكون هؤلاء من طبع وعادات أْولئك …
فإبن البط عوام …
 
المجتمع اختي الكريمة تغير وأصبح يلهث وراء المال ونزواته والتباهي اي أصبح مادي وتجرد من إنسانيته وذهبت النية فلا بنو في المدرسة ولا في الأعياد وحتى الظروف الاجتماعية لها دور في هذا التغيير
 

