تيكربابين ( طبق تقليدي قبائلي ) حصريا على منتدى اللمة .... من مطبخي

مشاركتي ضمت فعاليات منتدى الطبخ ( تيكربابين " أكلة قبائلية " حصريا من مطبخي )



تيكربابين أو العصبان في بعض المناطق

طبق تقليدي قبائلي أصيل معروف في بني يعلى ( شمال سطيف ) و بني ورتيلان ( بجاية ) و بعض المناطق من جيجل و بعض المناطق في برج بوعريريج



و يقام مهرجان خاص بها في منطقة بني يعلى بالضبط في قرية إسمها تيزي مجبر بڨنزات ( شمال سطيف )



هو عبارة عن كرات من السميد الخشن مع زيت و نعناع و توابل تُطهى في مرق أحمر باللحم أو بالدجاج إضافة إلى بعض الخضر حسب الموسم



بما أنني من أصول... ​