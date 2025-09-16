ام أمينة
👑 TOP5 ✍️
طاقم الرقابة
التفاعل 22K
الجوائز 3.4K
- تاريخ التسجيل
- 19 ماي 2011
- المشاركات
- 11,332
- آخر نشاط
- الحالة الإجتماعية
- متزوجة
- الجنس
- أنثى
- الأوسمة
- 49
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
تيكربابين ( طبق تقليدي قبائلي ) حصريا على منتدى اللمة .... من مطبخي
تيكربابين أو العصبان في بعض المناطق
طبق تقليدي قبائلي أصيل معروف في بني يعلى ( شمال سطيف ) و بني ورتيلان ( بجاية ) و بعض المناطق من جيجل و بعض المناطق في برج بوعريريج
مكونات المرق و طريقة التحضير :
المكونات واضحة في الصورة
في قدر كبير نحط الزيت و نقلي قطع الدجاج و البصل و الثوم جيدا
+ الخضر و الطماطم المرحية و معجون الطماطم و الملح و التوابل و القصبر و نكمل نقليهم و نمرق بالماء الساخن
بالنسبة للخضر تكون حسب الخضر الموسمية ( ممكن إستخدام الفول و الجلبانة و حبة بطاطا و ممكن الخرشف مع بعض الخضر الأخرى ....)
أما بالنسبة لكرات السميد :
المكونات واضحة في الصور
نخلط كل المكونات الموجودة في الصورة و نجمع بالماء و نخلي العجينة ترتاح 10 - 15 دقيقة ( السميد خشن و يشرب الماء و تتجانس النكهات و لما يرتاح نشوفو إلا نزيدو الماء و لا لالا )
كاين لي يدير فيها مغرفة كبيرة سمن و كاين لي يحط شحمة مبشورة ( كل واحد و طريقة تحضيره )
نشكل كرات متساوية من العجين
أنا شكلتهم على حساب منطقتنا
طيبتهم داخل المرق لي حضرتو مدة 45 دقيقة إلى ساعة
و كاين مناطق يفوروهم في كسكاس فوق المرق
و قبل إقتراب موعد إستوائهم نضيف ملعقة كبيرة من الدرسة ( ثوم مبشور مع قصبر حب مرحي ) مع حشيش مقطفة ( قصبر ) مقطع
ننزع الكرات جانبا و نقدمهم إلى جانب المرق
ممكن إستخدام أي نوع من اللحوم لحم بقر أو غنم أو داند ......
الصورة النهائية للطبق
أتمنى أن ينال إعجابكم
شاركت بهذا الطبق ضمن فعاليات منتدى الطبخ لمنتدى اللمة
شكرا لكم
.....
تيكربابين ( طبق تقليدي قبائلي ) حصريا على منتدى اللمة .... من مطبخي
تيكربابين أو العصبان في بعض المناطق
طبق تقليدي قبائلي أصيل معروف في بني يعلى ( شمال سطيف ) و بني ورتيلان ( بجاية ) و بعض المناطق من جيجل و بعض المناطق في برج بوعريريج
مكونات المرق و طريقة التحضير :
المكونات واضحة في الصورة
في قدر كبير نحط الزيت و نقلي قطع الدجاج و البصل و الثوم جيدا
+ الخضر و الطماطم المرحية و معجون الطماطم و الملح و التوابل و القصبر و نكمل نقليهم و نمرق بالماء الساخن
بالنسبة للخضر تكون حسب الخضر الموسمية ( ممكن إستخدام الفول و الجلبانة و حبة بطاطا و ممكن الخرشف مع بعض الخضر الأخرى ....)
أما بالنسبة لكرات السميد :
المكونات واضحة في الصور
نخلط كل المكونات الموجودة في الصورة و نجمع بالماء و نخلي العجينة ترتاح 10 - 15 دقيقة ( السميد خشن و يشرب الماء و تتجانس النكهات و لما يرتاح نشوفو إلا نزيدو الماء و لا لالا )
كاين لي يدير فيها مغرفة كبيرة سمن و كاين لي يحط شحمة مبشورة ( كل واحد و طريقة تحضيره )
نشكل كرات متساوية من العجين
أنا شكلتهم على حساب منطقتنا
طيبتهم داخل المرق لي حضرتو مدة 45 دقيقة إلى ساعة
و كاين مناطق يفوروهم في كسكاس فوق المرق
و قبل إقتراب موعد إستوائهم نضيف ملعقة كبيرة من الدرسة ( ثوم مبشور مع قصبر حب مرحي ) مع حشيش مقطفة ( قصبر ) مقطع
ننزع الكرات جانبا و نقدمهم إلى جانب المرق
ممكن إستخدام أي نوع من اللحوم لحم بقر أو غنم أو داند ......
الصورة النهائية للطبق
أتمنى أن ينال إعجابكم
شاركت بهذا الطبق ضمن فعاليات منتدى الطبخ لمنتدى اللمة
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
مشاركتي ضمت فعاليات منتدى الطبخ ( تيكربابين " أكلة قبائلية " حصريا من مطبخي )
تيكربابين أو العصبان في بعض المناطق
طبق تقليدي قبائلي أصيل معروف في بني يعلى ( شمال سطيف ) و بني ورتيلان ( بجاية ) و بعض المناطق من جيجل و بعض المناطق في برج بوعريريج
و يقام مهرجان خاص بها في منطقة بني يعلى بالضبط في قرية إسمها تيزي مجبر بڨنزات ( شمال سطيف )
هو عبارة عن كرات من السميد الخشن مع زيت و نعناع و توابل تُطهى في مرق أحمر باللحم أو بالدجاج إضافة إلى بعض الخضر حسب الموسم
بما أنني من أصول...
مشاركتي ضمت فعاليات منتدى الطبخ ( تيكربابين " أكلة قبائلية " حصريا من مطبخي )
تيكربابين أو العصبان في بعض المناطق
طبق تقليدي قبائلي أصيل معروف في بني يعلى ( شمال سطيف ) و بني ورتيلان ( بجاية ) و بعض المناطق من جيجل و بعض المناطق في برج بوعريريج
و يقام مهرجان خاص بها في منطقة بني يعلى بالضبط في قرية إسمها تيزي مجبر بڨنزات ( شمال سطيف )
هو عبارة عن كرات من السميد الخشن مع زيت و نعناع و توابل تُطهى في مرق أحمر باللحم أو بالدجاج إضافة إلى بعض الخضر حسب الموسم
بما أنني من أصول...
- ام أمينة
- المشاركات: 16
- المنتدى: كوزينة اللمة للطبخات والوجبات المتنوعة [ مطبخ مناسبات الأعضاء ]
شكرا لكم
.....