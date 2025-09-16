تيكربابين ( طبق تقليدي قبائلي ) حصريا على منتدى اللمة .... من مطبخي

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

تيكربابين ( طبق تقليدي قبائلي ) حصريا على منتدى اللمة .... من مطبخي


تيكربابين أو العصبان في بعض المناطق
طبق تقليدي قبائلي أصيل معروف في بني يعلى ( شمال سطيف ) و بني ورتيلان ( بجاية ) و بعض المناطق من جيجل و بعض المناطق في برج بوعريريج

مكونات المرق و طريقة التحضير :
المكونات واضحة في الصورة

IMG_20250916_121729.webp


في قدر كبير نحط الزيت و نقلي قطع الدجاج و البصل و الثوم جيدا
+ الخضر و الطماطم المرحية و معجون الطماطم و الملح و التوابل و القصبر و نكمل نقليهم و نمرق بالماء الساخن

بالنسبة للخضر تكون حسب الخضر الموسمية ( ممكن إستخدام الفول و الجلبانة و حبة بطاطا و ممكن الخرشف مع بعض الخضر الأخرى ....)

أما بالنسبة لكرات السميد :
المكونات واضحة في الصور

IMG_20250916_122124.webp



نخلط كل المكونات الموجودة في الصورة و نجمع بالماء و نخلي العجينة ترتاح 10 - 15 دقيقة ( السميد خشن و يشرب الماء و تتجانس النكهات و لما يرتاح نشوفو إلا نزيدو الماء و لا لالا )

كاين لي يدير فيها مغرفة كبيرة سمن و كاين لي يحط شحمة مبشورة ( كل واحد و طريقة تحضيره )

نشكل كرات متساوية من العجين
أنا شكلتهم على حساب منطقتنا
IMG_20250916_130443.webp


طيبتهم داخل المرق لي حضرتو مدة 45 دقيقة إلى ساعة

و كاين مناطق يفوروهم في كسكاس فوق المرق

و قبل إقتراب موعد إستوائهم نضيف ملعقة كبيرة من الدرسة ( ثوم مبشور مع قصبر حب مرحي ) مع حشيش مقطفة ( قصبر ) مقطع

ننزع الكرات جانبا و نقدمهم إلى جانب المرق

ممكن إستخدام أي نوع من اللحوم لحم بقر أو غنم أو داند ......

الصورة النهائية للطبق

IMG_20250916_134339.webp


IMG_20250916_134552.webp


IMG_20250916_134423.webp



أتمنى أن ينال إعجابكم

شاركت بهذا الطبق ضمن فعاليات منتدى الطبخ لمنتدى اللمة

مشاركتي ضمن فعاليات منتدى الطبخ 2025 ( تيكربابين " أكلة قبائلية " حصريا من مطبخي )

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

مشاركتي ضمت فعاليات منتدى الطبخ ( تيكربابين " أكلة قبائلية " حصريا من مطبخي )

تيكربابين أو العصبان في بعض المناطق
طبق تقليدي قبائلي أصيل معروف في بني يعلى ( شمال سطيف ) و بني ورتيلان ( بجاية ) و بعض المناطق من جيجل و بعض المناطق في برج بوعريريج

و يقام مهرجان خاص بها في منطقة بني يعلى بالضبط في قرية إسمها تيزي مجبر بڨنزات ( شمال سطيف )

هو عبارة عن كرات من السميد الخشن مع زيت و نعناع و توابل تُطهى في مرق أحمر باللحم أو بالدجاج إضافة إلى بعض الخضر حسب الموسم

بما أنني من أصول...
  • جَمِيل
  • إبدَاع
  • أعجَبني

شكرا لكم
.....
 
يعطيك الصحة أختي على المشاركة و بالتفاصيل..
طبق شهي و لذيذ..
 
الله يسلمك يا غالية
شكرا لكِ على المرور و الرد في الموضوع
 
يعطيك الصحة لذيذ جدا سلمت يمناك
 
ما شاء الله والله باينة وصفة تحفة لازم اجربها واشاركم باذن الله
تسلم ايديكِ اختي
 

