المدارس الجزائرية ... بين الحرية و الإنضباط

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته


المدارس الجزائرية ... بين الحرية و الإنضباط

في السنوات الأخيرة أصبحت المدارس الجزائرية تشهد ظاهرة لافتة تتمثل في إهتمام بعض التلاميذ بالمظهر الخارجي بشكل مُبالغ فيه لا يتناسب مع الطابع التربوي للمؤسسة التعليمية

إذ نرى بعض الفتيات يرتدين المجوهرات و يضعن مساحيق التجميل بشكل خفيف و يعتمدن تسريحات شعر متقنة و كأنهن ذاهبات إلى حفلة

بينما يظهر بعض الذكور بسراويل ممزقة و تسريحات شعر ملفتة في تقليد واضح لرموز الموضة و المشاهير

هذه الظاهرة تثير تساؤلات حول دور المدرسة في ظل هذا التحول

هل أصبحت فضاءًا للعرض و التفاخر أم ما زالت تحتفظ بوظيفتها الأساسية كمكان للتعلم و الإنضباط ؟

و يعود إنتشار هذه المظاهر إلى تأثير وسائل التواصل الإجتماعي حيث يتأثر الشباب بالمحتوى الذي يشاهدونه و يقلدون ما يرونه من أنماط اللباس و حتى السلوك

كما أن ضعف الرقابة الأسرية و تراخي بعض الإدارات في تطبيق قوانين اللباس ساهم في تفاقم الوضع

إن هذه المظاهر قد تؤثر سلبًا على الجو الدراسي فتشتت الإنتباه داخل القسم و تخلق شعورًا بالنقص لدى بعض التلاميذ الذين لا يستطيعون مجاراة هذه المظاهر


و هنا تبرز أهمية دور الإدارة و الأساتذة في توعية التلاميذ و تنظيم حملات تحسيسية و تطبيق قوانين واضحة تحافظ على هيبة المؤسسة التعليمية

و لا بد من إيجاد توازن بين حرية التعبير عن الشخصية و إحترام قواعد المؤسسة التربوية فالمظهر الخارجي مهم لكنه لا ينبغي أن يطغى على القيم الجوهرية مثل الإجتهاد و السلوك الحسن و إحترام الآخرين

و أنتم ما رأيكم
ما رأيكم في المظاهر الزائدة التي يظهر بها بعض التلاميذ داخل المدرسة ؟ هل ترونها مناسبة ؟

ما دور الأسرة في توجيه الأبناء نحو إحترام قواعد اللباس و الإنضباط داخل المدرسة ؟

كيف يمكن للإدارة المدرسية أن تتعامل مع هذه الظاهرة دون خلق توتر بين التلاميذ و المعلمين ؟

ما الحلول التي تقترحونها للحد من هذه الظاهرة داخل المؤسسات التربوية ؟

أنتظر أرائكم ردودكم و تعليقاتكم

شكرا لكم
( أنا تحدثث عن ما رأيته في بعض المؤسسات التعليمية و ليست كلها طبعا )
ليست المدارس فحسب وليست إلا جزء من كل فالدنيا كلها تسير بوتيرة غير معهوده فما كان في الأمس لن تراه اليوم …
نسأل الله الصلاح …
 
قال aljentel:
ليست المدارس فحسب وليست إلا جزء من كل فالدنيا كلها تسير بوتيرة غير معهوده فما كان في الأمس لن تراه اليوم …
نسأل الله الصلاح …
فعلا الدنيا تتغير بسرعة و المدارس مجرد مرآة لهذا التحول
نسأل الله أن يصلح الحال و يهدينا و يهدي أبنائنا لما فيه الخير و الصلاح
شكرا لك على الرد و المرور في الموضوع
 
هدا صحيح ما نراه في المؤسسات التربوية والتعليمية لا يمت بصلة لقداسة و أهمية المكان الذي من المفروض مكان للتعلم و التربية معا ولتحقيق النظام والانضباط يجب على المؤسسة و الأولياء ان يعملو يد واحدة لدثر هذه المظاهر و تحقيق توازن بين المظهر والجواهر.
 
قال بسمة القلوب:
هدا صحيح ما نراه في المؤسسات التربوية والتعليمية لا يمت بصلة لقداسة و أهمية المكان الذي من المفروض مكان للتعلم و التربية معا ولتحقيق النظام والانضباط يجب على المؤسسة و الأولياء ان يعملو يد واحدة لدثر هذه المظاهر و تحقيق توازن بين المظهر والجواهر.
المدرسة مرآة المجتمع و صلاحها يبدأ بتعاون الأسرة و الطاقم التربوي على غرس القيم و الإنضباط
شكرا لكِ على المرور و الرد في الموضوع
 
لازم ترجع هيبة المدارس ، اعطيه النار يعطيك النوار
 
قال habib2:
لازم ترجع هيبة المدارس ، اعطيه النار يعطيك النوار
إذا سقطت هيبة المدرسة سقط جيل بأكمله الله يجيب الخير
شكرا لك على المرور و الرد في الموضوع
 
موضوعك أعادني لأيام الثانوية إذ أذكر زميلا كان يدرس معنا.. و كان من مجموعة مايطلق عليه الاخوان كان مقصرا لسرواله و محترم جدا حتى اذكر مئزره كان بأكمام طويلة و جميع الأزرار مغلقة.. المدير ذلك الوقت كانت كبيرة و غير محجبة و تلبس الاثواب القصيرة.. لم يرقها منظره و أصبح هو الشاد ذلك الوقت.. فأمرت بفصله تحفظيا حتى يرتدي سروالا طويلا.. و حتى حاربت آنذاك البنات المرتديات للجلاليب.. أذكر كنا وقت البكالوريا حرمته من الدراسة قرابة الاسبوع لولا الاضراب و التوقف عن الدراسة منا نحن زملاءه و كتابتنا لعريضة لما أرجعته و كفت أداها عليه و على المتجلببات.. في حين أصحاب الثياب القصيرة و السراويل الضيقة و المكياج كن يمرحن و يسرحن في الساحة و الاقسام كما يحلو لهن..
مشكلنا في الراعي اذا كان مناسب.. فالاولى ضبط القوانين الداخلية بما يتماشى مع الاعراف و التقاليد في المنطقة.. الثوب المحترم للبنات و الذكور على حد سواء..
حتى تبقى رقابة العائلة و الأم بوجه الخصوص لبناتها و اولادها بالخصوص في المراحل الأولى تعليم ابتدائي و متوسط.. من بعد الصغير رح يألف ما هو مناسب من غيره.
 
قال أم إسراء:
موضوعك أعادني لأيام الثانوية إذ أذكر زميلا كان يدرس معنا.. و كان من مجموعة مايطلق عليه الاخوان كان مقصرا لسرواله و محترم جدا حتى اذكر مئزره كان بأكمام طويلة و جميع الأزرار مغلقة.. المدير ذلك الوقت كانت كبيرة و غير محجبة و تلبس الاثواب القصيرة.. لم يرقها منظره و أصبح هو الشاد ذلك الوقت.. فأمرت بفصله تحفظيا حتى يرتدي سروالا طويلا.. و حتى حاربت آنذاك البنات المرتديات للجلاليب.. أذكر كنا وقت البكالوريا حرمته من الدراسة قرابة الاسبوع لولا الاضراب و التوقف عن الدراسة منا نحن زملاءه و كتابتنا لعريضة لما أرجعته و كفت أداها عليه و على المتجلببات.. في حين أصحاب الثياب القصيرة و السراويل الضيقة و المكياج كن يمرحن و يسرحن في الساحة و الاقسام كما يحلو لهن..
مشكلنا في الراعي اذا كان مناسب.. فالاولى ضبط القوانين الداخلية بما يتماشى مع الاعراف و التقاليد في المنطقة.. الثوب المحترم للبنات و الذكور على حد سواء..
حتى تبقى رقابة العائلة و الأم بوجه الخصوص لبناتها و اولادها بالخصوص في المراحل الأولى تعليم ابتدائي و متوسط.. من بعد الصغير رح يألف ما هو مناسب من غيره.
التربية تبدأ من البيت و من الأبوين لكن المدرسة لازم تكون قدوة في إحترام القيم لا محاربتها
شكرا لكِ على الرد و المرور في الموضوع
 
يجب أن يكون الانضباط في البيت من طرف الوالدين قبل المدرسة لأنهما دورا مهما في ذلك ، علينا الرجوع الى العصا في المدرسة كي يرجع للمدرسة مكانتها حيث الانضباط التي تعلمنا منه لأنها الوسيلة الوحيدة لضبط الانضباط في المدارس لكن أن لا يكون مبرح و غير ضار بالتلاميذ
هذه وجه نظري
 
قال إلياس:
يجب أن يكون الانضباط في البيت من طرف الوالدين قبل المدرسة لأنهما دورا مهما في ذلك ، علينا الرجوع الى العصا في المدرسة كي يرجع للمدرسة مكانتها حيث الانضباط التي تعلمنا منه لأنها الوسيلة الوحيدة لضبط الانضباط في المدارس لكن أن لا يكون مبرح و غير ضار بالتلاميذ
هذه وجه نظري
الإنضباط أساسه التربية
و الإحترام يُغرس و لا يُفرض بالعصا
شكرا لك على المرور و الرد في الموضوع
 
الله المستعان ، اصبحت المدرسة مكانا للزينة والتباهي بمستحضرات التجميل عوض أن تكون مكانا للتربية و الأخلاق..

وانا دايمن نقول الوالدين مسؤولين ، الاب يخلي بنتو تخرج هك بزي فاضح وزوج كيلو ماكياج ليس برجل مع كل احتراماتي ، والام كذلك لا تراقب ، تكون هذه هي النتيجة

ربي يهدي الجيل الصاعد
 
قال ذات الشيم:
الله المستعان ، اصبحت المدرسة مكانا للزينة والتباهي بمستحضرات التجميل عوض أن تكون مكانا للتربية و الأخلاق..

وانا دايمن نقول الوالدين مسؤولين ، الاب يخلي بنتو تخرج هك بزي فاضح وزوج كيلو ماكياج ليس برجل مع كل احتراماتي ، والام كذلك لا تراقب ، تكون هذه هي النتيجة

ربي يهدي الجيل الصاعد
المدرسة للتعليم
و البيت مسؤول عن التربية و مراقبة الأبناء
الله يصلح الحال
قال ذات الشيم:
بوركت على الطرح يا غالية
تِسلمي
شطرا لكِ على المرور و الرد في الموضوع
 
عندما يدرك التلميذ أنه يذهب ليطور عقله وليس فرضا من المجتمع الذهاب للمدارس لن تكون حاجة لفرض الإنضباط
فالتلميذ حتى الان لا يعي لماذا يذهب للمدرسة .
 

