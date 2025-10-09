التربية ليست بالقوة ... بل بالقيمة

قرأت لأحدهم لنقل مربي.. قال صادفني تصرفين من طفلين في ساحة المدرسة..

الحالة الأولى: لطفل ضربه طفل آخر، قال له هذا المربي سأعاقبه فرد الطفل.. لا فقد عفوت عنه.. فقتل له من أخبرك بهذا قال له قال لي والدي ان استطعت أن تتحكم في غضبك و لا تضرب زملاءك و تسامحهم سيرضى الله عنك..

و الحالة الثانية: لطفل آخر رد الضربة و بزيادة.. و لم قيل له لماذا.. قال أن أبي قال لي اياك تأتي للبيت و أحد الاطفال غلبك لازم تكون أنت الضربة تاعك الأقوى..

طفلين تقريبا نفس العمر و لكن بخلقين مغايرين..

بارك الله فيك أختي أم أمينة ع الموضوع