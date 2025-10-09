ام أمينة
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
التربية ليست بالقوة ... بل بالقيمة
لا تُربوا أبناءكم ليكونوا الأشد بطشًا
بل ليكونوا الأصدق قولًا و الأرحم قلبا
في زمنٍ باتت فيه القوة مقياسًا للنجاح و المال عنوانًا للتفوق
نغفل أن أعظم قوة هي نقاء القلب و صدق اللسان و يقظة الضمير
أيها الآباء
لا تسعوا لأن يكون أبناؤكم لا يُهزمون في الحياة
بل اسعوا لأن يكونوا منصفين لا يظلمون أحدًا
علّموهم أن الأخلاق هي الدرع الحقيقي
و أن الذكاء بلا إنسانية خطر
و أن النجاح لا يُكتمل إلا حين يبقى الإنسان إنسانًا وسط زحام المصالح
اغرسوا فيهم الصدق و لو خسروا
و العدل و لو خالفهم الآخرون
و الرحمة حتى لمن أساء إليهم
فالتربية ليست سباقًا نحو القمم
بل بناء روح تعرف متى تقف و متى تتسامح و متى تُضيء الطريق للآخرين
ربّوا أبناءكم ليكونوا ضوءًا في عتمة القلوب
لا ليكونوا الأقوى في صراع الحياة
بل ليكونوا الأوفى و الأصدق و الأرحم
فالعالم لا يحتاج مزيدًا من الأجساد المتينة
بل إلى أرواحٍ تُحيي القيم و تُعيد للإنسانية معناها الحقيقي
