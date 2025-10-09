التربية ليست بالقوة ... بل بالقيمة

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته


التربية ليست بالقوة ... بل بالقيمة

لا تُربوا أبناءكم ليكونوا الأشد بطشًا
بل ليكونوا الأصدق قولًا و الأرحم قلبا

في زمنٍ باتت فيه القوة مقياسًا للنجاح و المال عنوانًا للتفوق

نغفل أن أعظم قوة هي نقاء القلب و صدق اللسان و يقظة الضمير

أيها الآباء
لا تسعوا لأن يكون أبناؤكم لا يُهزمون في الحياة
بل اسعوا لأن يكونوا منصفين لا يظلمون أحدًا

علّموهم أن الأخلاق هي الدرع الحقيقي
و أن الذكاء بلا إنسانية خطر
و أن النجاح لا يُكتمل إلا حين يبقى الإنسان إنسانًا وسط زحام المصالح

اغرسوا فيهم الصدق و لو خسروا
و العدل و لو خالفهم الآخرون
و الرحمة حتى لمن أساء إليهم

فالتربية ليست سباقًا نحو القمم
بل بناء روح تعرف متى تقف و متى تتسامح و متى تُضيء الطريق للآخرين


ربّوا أبناءكم ليكونوا ضوءًا في عتمة القلوب
لا ليكونوا الأقوى في صراع الحياة
بل ليكونوا الأوفى و الأصدق و الأرحم

فالعالم لا يحتاج مزيدًا من الأجساد المتينة
بل إلى أرواحٍ تُحيي القيم و تُعيد للإنسانية معناها الحقيقي

بورك فيك على طرحك القيم
 
اوافقك تماما
كلها نصايح في محلها بارك الله فيكم
ربي يعيننا على تربيتهم
 
قد يلجأ الطفل إلى سلوكيات عدوانية للتعبير عن مشاعره المكبوتة، أو إلى التمرد والعناد. في حالة التربية بالقوة و يلجأ عنه صعوبات في التعلم و ذلك يؤثر التوتر والقلق الناتجين عن التربية الخاطئة على قدرة الطفل على التركيز والتعلم ويعاني كذلك مشاكل نفسية مثل الاكتئاب والقلق واضطرابات في الشخصية
 
قال إلياس:
بورك فيك على طرحك القيم
قال إلياس:
قد يلجأ الطفل إلى سلوكيات عدوانية للتعبير عن مشاعره المكبوتة، أو إلى التمرد والعناد. في حالة التربية بالقوة و يلجأ عنه صعوبات في التعلم و ذلك يؤثر التوتر والقلق الناتجين عن التربية الخاطئة على قدرة الطفل على التركيز والتعلم ويعاني كذلك مشاكل نفسية مثل الاكتئاب والقلق واضطرابات في الشخصية
كلامك صح
شكرا لك على المرور و الرد في الموضوع
 
قرأت لأحدهم لنقل مربي.. قال صادفني تصرفين من طفلين في ساحة المدرسة..
الحالة الأولى: لطفل ضربه طفل آخر، قال له هذا المربي سأعاقبه فرد الطفل.. لا فقد عفوت عنه.. فقتل له من أخبرك بهذا قال له قال لي والدي ان استطعت أن تتحكم في غضبك و لا تضرب زملاءك و تسامحهم سيرضى الله عنك..
و الحالة الثانية: لطفل آخر رد الضربة و بزيادة.. و لم قيل له لماذا.. قال أن أبي قال لي اياك تأتي للبيت و أحد الاطفال غلبك لازم تكون أنت الضربة تاعك الأقوى..
طفلين تقريبا نفس العمر و لكن بخلقين مغايرين..
بارك الله فيك أختي أم أمينة ع الموضوع
 
قال أم إسراء:
قرأت لأحدهم لنقل مربي.. قال صادفني تصرفين من طفلين في ساحة المدرسة..
الحالة الأولى: لطفل ضربه طفل آخر، قال له هذا المربي سأعاقبه فرد الطفل.. لا فقد عفوت عنه.. فقتل له من أخبرك بهذا قال له قال لي والدي ان استطعت أن تتحكم في غضبك و لا تضرب زملاءك و تسامحهم سيرضى الله عنك..
و الحالة الثانية: لطفل آخر رد الضربة و بزيادة.. و لم قيل له لماذا.. قال أن أبي قال لي اياك تأتي للبيت و أحد الاطفال غلبك لازم تكون أنت الضربة تاعك الأقوى..
طفلين تقريبا نفس العمر و لكن بخلقين مغايرين..
بارك الله فيك أختي أم أمينة ع الموضوع
الطفل مرآة لتربية والديه و المواقف تكشف ما تم زرعه فيهم
شكرا لكِ على المرور و الرد في الموضوع
 
التربيه الصالحه تحفها البركه
ولن تجديها إلا عند كبار السن والعقلاء
نتمنى من الله سبحانه ان يصلح ماعطى …
 
قال أم إسراء:
قرأت لأحدهم لنقل مربي.. قال صادفني تصرفين من طفلين في ساحة المدرسة..
الحالة الأولى: لطفل ضربه طفل آخر، قال له هذا المربي سأعاقبه فرد الطفل.. لا فقد عفوت عنه.. فقتل له من أخبرك بهذا قال له قال لي والدي ان استطعت أن تتحكم في غضبك و لا تضرب زملاءك و تسامحهم سيرضى الله عنك..
و الحالة الثانية: لطفل آخر رد الضربة و بزيادة.. و لم قيل له لماذا.. قال أن أبي قال لي اياك تأتي للبيت و أحد الاطفال غلبك لازم تكون أنت الضربة تاعك الأقوى..
طفلين تقريبا نفس العمر و لكن بخلقين مغايرين..
بارك الله فيك أختي أم أمينة ع الموضوع
كلام صحيح اختي
كل ما يحدث في البيت سواء طريقة التربية
او سلوكات او تصرفات او الفاظ سيتمثل بها او سينقلها الابن خارج البيت

اللي يحصل في بيت مؤثر بشكل مباشر على الابناء
 
قال ام أمينة:
الطفل مرآة لتربية والديه و المواقف تكشف ما تم زرعه فيهم
شكرا لكِ على المرور و الرد في الموضوع
جدا كلامك دقيق سيدتي
ما نزعه في اولادنا يظهر في تصرفاتهم مع الاخرين

يعطيك الصحة كلماتك جدا جدا دقيقةو صحيحة
 
تحية طيبة..💐
التربية هي بذل ما لدينا وتقديمه للأبناء... ولا يكون .. أو لنقل لا يقتصر ذلك على " الكلام " من خلال إبداء النُّصح .. أو المحاصرة بالمحاضرة..
لأن تأثير ذلك الأسلوب غير مضمون.. بل يكون مُزعجا لبعض الأبناء..
الأضمن - نسبيا - هو أسلوب التربية بالقُدوة.. والتربية بالموقف.. وغيرها من الأساليب العملية..
ويجب أن نَعِي بأننا مُطالبون بالقيام بواجبنا على أكمل وجه ولسنا مُطالبين بضمان النتائج.. لأن الطفل عندما يبلغ مرحلة ما من عُمره وهي مع نهاية مرحلة المراهقة سيُعيد ترتيب عالمه الداخلي ويُراجع كُلّ ما تلقّاه من " الخارج"
فيقبل أشياءً.. ويَطَّرِحُ أُخرى... فهو مسؤول عن نفسه واختياراته ... وهو من يضع الرّتوشات الأخيرة لشخصيته..
هي المسؤولية الفردية..
والله يُخرج الحيّ من الميّت ويُخرج الميّت من الحي..

أرجو أن تكون مداخلتي واضحة.. ومرحبا بأي استفسار..

تحياتي💐
 
قال أمير جزائري حر:
تحية طيبة..💐
التربية هي بذل ما لدينا وتقديمه للأبناء... ولا يكون .. أو لنقل لا يقتصر ذلك على " الكلام " من خلال إبداء النُّصح .. أو المحاصرة بالمحاضرة..
لأن تأثير ذلك الأسلوب غير مضمون.. بل يكون مُزعجا لبعض الأبناء..
الأضمن - نسبيا - هو أسلوب التربية بالقُدوة.. والتربية بالموقف.. وغيرها من الأساليب العملية..
ويجب أن نَعِي بأننا مُطالبون بالقيام بواجبنا على أكمل وجه ولسنا مُطالبين بضمان النتائج.. لأن الطفل عندما يبلغ مرحلة ما من عُمره وهي مع نهاية مرحلة المراهقة سيُعيد ترتيب عالمه الداخلي ويُراجع كُلّ ما تلقّاه من " الخارج"
فيقبل أشياءً.. ويَطَّرِحُ أُخرى... فهو مسؤول عن نفسه واختياراته ... وهو من يضع الرّتوشات الأخيرة لشخصيته..
هي المسؤولية الفردية..
والله يُخرج الحيّ من الميّت ويُخرج الميّت من الحي..

أرجو أن تكون مداخلتي واضحة.. ومرحبا بأي استفسار..

تحياتي💐
فعلاً التربية تبدأ من أفعالنا قبل أقوالنا و علينا أن نؤدي دورنا بإخلاص و نترك الباقي على الله
شكرا لك على المرور و الرد على الموضوع
 
