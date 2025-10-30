وسائل الترفيه

ستسمع دائما أشخاصا يتحدثون عن الأفلام والبرامج التلفزيونية والكتب . لسبب ما ، يحب الناس الحديث عن القصص والشخصيات الموجودة داخلهم التي يشعرون وكأنهم يعرفونها .

هناك دائما أفكار جديدة تخرج ، لذا فإن الموضوع يعد من افضل مواضيع للنقاش .

و هذه هي بعض أمثلة على مواضيع للنقاش .

ما هو الفيلم المفضل لديك

ما الفيلم / الكتاب / العرض الذي تخجل منه أن تعترف أنك تحب؟

ما نوع الكتب التي تقرأها عادة؟

ماذا كانت اخر قراءة قرأتها؟

ما نوع الموسيقى التي تحبها الآن؟

ما الحفلات الموسيقية التي ذهبت إليها؟

ما هي الأفلام التي شاهدتها أكثر من مرة؟

هل تلعب العاب الفيديو؟