وسائل الترفيه

ستسمع دائما أشخاصا يتحدثون عن الأفلام والبرامج التلفزيونية والكتب . لسبب ما ، يحب الناس الحديث عن القصص والشخصيات الموجودة داخلهم التي يشعرون وكأنهم يعرفونها.
هناك دائما أفكار جديدة تخرج ، لذا فإن الموضوع يعد من افضل مواضيع للنقاش .
و هذه هي بعض أمثلة على مواضيع للنقاش .
ما هو الفيلم المفضل لديك
ما الفيلم / الكتاب / العرض الذي تخجل منه أن تعترف أنك تحب؟
ما نوع الكتب التي تقرأها عادة؟
ماذا كانت اخر قراءة قرأتها؟
ما نوع الموسيقى التي تحبها الآن؟
ما الحفلات الموسيقية التي ذهبت إليها؟
ما هي الأفلام التي شاهدتها أكثر من مرة؟
هل تلعب العاب الفيديو؟
 
لا يوجد لدي فيلم صراحة افصله لاني ليس علاقة بها من ذاك نتفرج فيلم ثوري جزائري
ما الفيلم / الكتاب / العرض الذي تخجل منه أن تعترف أنك تحب؟
الكتاب الذي لا أمل من قراءته هو كتاب تحفة الإخوان الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى
ما نوع الكتب التي تقرأها عادة؟
الكتب الدينية خاصة كتب الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى
ماذا كانت اخر قراءة قرأتها؟
اخر كتاب قراته كيف ترسخ التوحيد في قلبك لمجموعة من المشايخ
ما نوع الموسيقى التي تحبها الآن؟
لا احب اصلا الموسيقى
ما الحفلات الموسيقية التي ذهبت إليها؟
لا أذهب
ما هي الأفلام التي شاهدتها أكثر من مرة؟
لا يوجد
هل تلعب العاب الفيديو؟
صراحة لا احبها كثيرا لأني أراها غير مفيدة
 

