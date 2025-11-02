صور عارية ؟؟؟؟

عفـــــــوا لعنوان الموضوع

العنوان ملفت .... لكن مفيد .. حبيت أشد اﻹ‌نتباه

صور من التعررررررررري*

تتعرى المساجد ...... عندما يختفي المصلون.*

تتعرى وجوه الرجال ........ عندما يكثر الكذب.*



تتعرى وجوه الجميﻼ‌ت ......... عندما يتمدد عليها الماكياج.*

تتعرى اﻷ‌شجار ........ عندما تتساقط اﻷ‌وراق.*

تتعرى اﻷ‌ماكن .......... عندما تغيب وجوه أطفالنا وأحبابنا.*

يتعرى الحب الحب الحقيقي ........ عندما تكون النهاية خيانة ..*

تتعرى الصداقة الحقة ........ حينما ندرك أن ما هي ألّا مصالح قائمة بين أحد الطرفين ..*

تتعرى حشمة الفتاة ....... عندما تكون سلعة رخيصة في طريق الضياع...*

يتعرى الشاب ........ حين ينجرف إلى طريق الرذيلة

تتعرى عاطفة اﻷ‌م ........ حين ﻻ‌ تكون مدرسة حقة .... وصدر حنون ..*

يتعرى اﻷ‌ب ....... عندما ﻻ‌ يشعر بمسئوليته الكبرى تجاه أبناءه ...*

يتعرى إخواني و أخواتي في المنتدى ....... حين ﻻ‌ يشعرون بعمق اﻷ‌خوة التي بيننا ..*

وأخيراً....... تتعرى المواضيع ........ عندما تختفي الردود