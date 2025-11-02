صور عارية ؟؟؟؟

إلياس
👑 TOP5 ✍️
أوفياء اللمة
التفاعل 35.2K
الجوائز 5.2K
- تاريخ التسجيل
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 27,964
- الحلول المقدمة
- 1
- آخر نشاط
- الجنس
- ذكر
1
- الأوسمة
- 54
عفـــــــوا لعنوان الموضوع
العنوان ملفت .... لكن مفيد .. حبيت أشد اﻹنتباه
تفضلوا واحد واحد
صور من التعررررررررري*
تتعرى المساجد ...... عندما يختفي المصلون.*
تتعرى وجوه الرجال ........ عندما يكثر الكذب.*
تتعرى وجوه الجميﻼت ......... عندما يتمدد عليها الماكياج.*
تتعرى اﻷشجار ........ عندما تتساقط اﻷوراق.*
تتعرى اﻷماكن .......... عندما تغيب وجوه أطفالنا وأحبابنا.*
يتعرى الحب الحب الحقيقي ........ عندما تكون النهاية خيانة ..*
تتعرى الصداقة الحقة ........ حينما ندرك أن ما هي ألّا مصالح قائمة بين أحد الطرفين ..*
تتعرى حشمة الفتاة ....... عندما تكون سلعة رخيصة في طريق الضياع...*
يتعرى الشاب ........ حين ينجرف إلى طريق الرذيلة
تتعرى عاطفة اﻷم ........ حين ﻻ تكون مدرسة حقة .... وصدر حنون ..*
يتعرى اﻷب ....... عندما ﻻ يشعر بمسئوليته الكبرى تجاه أبناءه ...*
يتعرى إخواني و أخواتي في المنتدى ....... حين ﻻ يشعرون بعمق اﻷخوة التي بيننا ..*
وأخيراً....... تتعرى المواضيع ........ عندما تختفي الردود
العنوان ملفت .... لكن مفيد .. حبيت أشد اﻹنتباه
تفضلوا واحد واحد
صور من التعررررررررري*
تتعرى المساجد ...... عندما يختفي المصلون.*
تتعرى وجوه الرجال ........ عندما يكثر الكذب.*
تتعرى وجوه الجميﻼت ......... عندما يتمدد عليها الماكياج.*
تتعرى اﻷشجار ........ عندما تتساقط اﻷوراق.*
تتعرى اﻷماكن .......... عندما تغيب وجوه أطفالنا وأحبابنا.*
يتعرى الحب الحب الحقيقي ........ عندما تكون النهاية خيانة ..*
تتعرى الصداقة الحقة ........ حينما ندرك أن ما هي ألّا مصالح قائمة بين أحد الطرفين ..*
تتعرى حشمة الفتاة ....... عندما تكون سلعة رخيصة في طريق الضياع...*
يتعرى الشاب ........ حين ينجرف إلى طريق الرذيلة
تتعرى عاطفة اﻷم ........ حين ﻻ تكون مدرسة حقة .... وصدر حنون ..*
يتعرى اﻷب ....... عندما ﻻ يشعر بمسئوليته الكبرى تجاه أبناءه ...*
يتعرى إخواني و أخواتي في المنتدى ....... حين ﻻ يشعرون بعمق اﻷخوة التي بيننا ..*
وأخيراً....... تتعرى المواضيع ........ عندما تختفي الردود