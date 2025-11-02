صور عارية

عفـــــــوا لعنوان الموضوع
العنوان ملفت .... لكن مفيد .. حبيت أشد اﻹ‌نتباه
تفضلوا واحد واحد
صور من التعررررررررري*
تتعرى المساجد ...... عندما يختفي المصلون.*
تتعرى وجوه الرجال ........ عندما يكثر الكذب.*

تتعرى وجوه الجميﻼ‌ت ......... عندما يتمدد عليها الماكياج.*
تتعرى اﻷ‌شجار ........ عندما تتساقط اﻷ‌وراق.*
تتعرى اﻷ‌ماكن .......... عندما تغيب وجوه أطفالنا وأحبابنا.*
يتعرى الحب الحب الحقيقي ........ عندما تكون النهاية خيانة ..*
تتعرى الصداقة الحقة ........ حينما ندرك أن ما هي ألّا مصالح قائمة بين أحد الطرفين ..*
تتعرى حشمة الفتاة ....... عندما تكون سلعة رخيصة في طريق الضياع...*
يتعرى الشاب ........ حين ينجرف إلى طريق الرذيلة
تتعرى عاطفة اﻷ‌م ........ حين ﻻ‌ تكون مدرسة حقة .... وصدر حنون ..*
يتعرى اﻷ‌ب ....... عندما ﻻ‌ يشعر بمسئوليته الكبرى تجاه أبناءه ...*
يتعرى إخواني و أخواتي في المنتدى ....... حين ﻻ‌ يشعرون بعمق اﻷ‌خوة التي بيننا ..*
وأخيراً....... تتعرى المواضيع ........ عندما تختفي الردود
 
الموضوع 'عشر صور عارية أرجو عدم الحذف...........'

بالتاكيد لفت العنوان انتباهكم :yahoo:
لكن انا درتو باه تدخلوااااااااااا:sneaky2:
اذااااا ابدا بلا مانطول؟؟...........

الصورة الأولى
تتعرى المساجد عندما ....تتغيب عنها الصفوف

الصورة الثانية
تتعرى وجوه الرجال ........عندما تختفي اللحية

الصورة الثالثة
تتعرى الأشجار عندما ............تتساقط الأوراق

الصورة الرابعة
تتعرى قلوب النساء...
الموضوع 'صور عارية ؟؟؟؟'

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الصورة الأولى:




تتعرى المساجد .. عندما تختفي الصفوف بها
الصورة الثالثة...
العودة
Top Bottom